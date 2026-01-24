Mới nhất
Hôn nhân viên mãn hơn 3 thập kỷ của 'nữ hoàng ảnh lịch' Diễm My

Thứ bảy, 08:10 24/01/2026 | Giải trí

32 năm gắn bó, Diễm My 6x và chồng doanh nhân vẫn duy trì hôn nhân ngọt ngào khiến bao người phải ngưỡng mộ.

Nhiều năm qua, Diễm My 6x không chỉ là biểu tượng nhan sắc của điện ảnh Việt, mà còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi cuộc hôn nhân bền vững. Ở tuổi ngoài 60, bà vẫn giữ được phong thái sang trọng, cuộc sống viên mãn và được chồng đại gia yêu chiều như bà hoàng.

Diễm My sinh năm 1962 tại TP.HCM. Bà bước chân vào làng nghệ thuật từ rất sớm và nhanh chóng trở thành một trong những gương mặt nổi bật nhất của điện ảnh Việt thập niên 1980-1990.

Với vẻ đẹp sắc sảo, đôi mắt sâu cuốn hút và thần thái kiêu sa, Diễm My sớm vượt ra khỏi khuôn khổ của một diễn viên thông thường để trở thành biểu tượng nhan sắc của cả một thế hệ.

- Ảnh 1.

Nhan sắc mĩ miều của Diễm My 6x thời trẻ.

Năm 1994, Diễm My kết hôn với doanh nhân Hà Tô Đức. Thời điểm đó, người đẹp đang ở đỉnh cao sự nghiệp, còn ông xã vừa trở về Việt Nam sau thời gian làm việc ở nước ngoài.

Trong một cuộc phỏng vấn, nữ diễn viên cho biết thời mới yêu, ông xã không đẹp trai, không khéo ăn khéo nói, lại "gần như tay trắng". Tuy nhiên bà cảm nhận được đây là người đàn ông tốt, chân thành, có trách nhiệm với gia đình, luôn vui vẻ, lạc quan trong công việc.

- Ảnh 2.

Nữ diễn viên kết hôn vào năm 1994.

Sau khi lập gia đình, bà dành nhiều thời gian chăm sóc tổ ấm, trọn vẹn với vai trò làm vợ, làm mẹ. Ca hai sinh được hai con gái là Hà Thùy My (sinh năm 1995) và Hà Quế My (sinh năm 2000), hiện đều đã tốt nghiệp đại học tại Mỹ và sinh sống, làm việc tại Việt Nam.

Suốt nhiều năm qua, Diễm My và ông xã chọn cách sống kín tiếng, hạn chế chia sẻ đời tư. Cả hai quan niệm gia đình là điều thiêng liêng cần được gìn giữ để các thành viên có được sự bình yên. Doanh nhân Hà Tôn Đức hiếm khi xuất hiện trước truyền thông, chỉ đồng hành cùng vợ trong một số sự kiện đặc biệt.

- Ảnh 3.

Tổ ấm viên mãn của nữ diễn viên.

Trải qua nhiều năm bên nhau, nữ nghệ sĩ bình yên khi có chồng làm điểm tựa vững chãi, là động lực trong công việc cũng như cuộc sống. Mái ấm gia đình hơn 3 thập kỷ là thành quả mà diễn viên Diễm My luôn tự hào.

Nữ diễn viên nhiều lần tâm sự hạnh phúc của người phụ nữ được tạo thành từ 2 mảnh ghép đó là sự nghiệp và gia đình. Và bà may mắn có được 2 điều này trọn vẹn. Với bà, phụ nữ dù làm công việc gì, ở vị trí nào, thì gia đình luôn là bệ đỡ an toàn nhất.

- Ảnh 4.

Ông xã luôn đồng hành cùng Diễm My trong công việc lẫn cuộc sống.

Trong dịp kỷ niệm 32 năm ngày cưới đầu năm 2026, Diễm My 6X bộc bạch: “32 năm làm vợ chồng, tụi mình cũng có ngần ấy năm học từ nhau đủ thứ - từ cách suy nghĩ, cách nhìn cuộc sống, đến việc cân bằng giữa công việc và gia đình. Rồi học cách nhường nhịn, bao dung và cùng nhau vượt qua những chuyện mà hôn nhân nào cũng sẽ gặp”.

Cũng theo nữ diễn viên, quãng thời gian gắn bó giúp cô và người bạn đời có những thay đổi rõ rệt. Diễm My 6X tâm sự thêm chặng đường hôn nhân giúp họ trở nên “chín chắn hơn, đầy đặn hơn trong một hành trình luôn vì nhau, vì con”.

- Ảnh 5.

Nữ diễn viên và ông xã đã có 32 năm bên nhau.

Ở tuổi ngoài 60, nữ diễn viên vẫn xuất hiện với vẻ ngoài tươi tắn, rạng rỡ. "Nữ hoàng ảnh lịch" cho biết không có bí quyết nào, chỉ đơn giản là "khi có cuộc sống gia đình hạnh phúc thì tự nhiên sẽ đẹp hơn thôi".

Hiện tại, nữ diễn viên đang tận hưởng quãng thời gian đẹp bên bản thân, gia đình và các con. Khi con cái đã trưởng thành, độc lập, Diễm My không mong cầu điều gì lớn lao, chỉ cố gắng giữ gìn cuộc hôn nhân mà bà luôn trân trọng.

Vóc dáng khó tin ở tuổi 62 của "nữ hoàng ảnh lịch" Diễm MyVóc dáng khó tin ở tuổi 62 của 'nữ hoàng ảnh lịch' Diễm My

GĐXH - Ở tuổi 62, 'nữ hoàng ảnh lịch' Diễm My vẫn giữ được vẻ đẹp và sắc vóc đáng ngưỡng mộ. Để có được điều đó, chị không sử dụng những biện pháp phẫu thuật, xâm lấn để níu kéo thanh xuân vì quan niệm, phụ nữ tuổi nào cũng có vẻ đẹp riêng.

