'Đồng hồ đếm ngược' nối sóng 'Cách em 1 milimet' có gì hấp dẫn?
GĐXH - Sau khi phim "Cách em 1 milimet" khép lại, khán giả sẽ đón xem phim mới "Đồng hồ đếm ngược" ở khung 20h thứ Năm và Sáu hàng tuần trên VTV3.
Theo Trung tâm Phim truyền hình - Đài Truyền hình Việt Nam, bộ phim thay thế "Cách em 1 milimet" sẽ là "Đồng hồ đếm ngược" được phát sóng ở khung 20h thứ Năm - Sáu hàng tuần trên VTV3.
"Đồng hồ đếm ngược" bám theo hành trình của Thành, một thanh niên loay hoay đủ nghề ở thành phố, để theo đuổi giấc mơ làm một diễn viên. Thế nhưng cùng lúc ước mơ sụp đổ, bạn gái quay lưng, làm mất khoản tiết kiệm cả đời của mẹ, Thành đã bị khủng hoảng, trong phút cực đoan, anh tuyệt vọng tìm đến cái chết. Nhưng Coddy, chú chó Thành chuộc từ lò mổ, đã cứu sống anh.
Sau biến cố, Thành đột nhiên có khả năng nhìn thấy số ngày còn sống của người khác. Có điều, 'món quà' tưởng như siêu năng lực ấy lại trở thành gánh nặng khi Thành phát hiện thời gian sống của người mẹ anh vô cùng yêu thương chỉ còn được tính bằng ngày.
Thành tìm mọi cách để "luân chuyển" sự sống cho mẹ mình và bước vào một hành trình với những người đồng đội không giống ai: Hà Chi, cô gái khiếm thính, một IT hacker thông minh, mạnh mẽ, mang trong mình nhiều tổn thương nhưng chưa từng bỏ cuộc. Và đặc biệt nhất, Coddy – chú chó có thể trò chuyện với Thành, đồng thời là mắt xích then chốt trong những "nhiệm vụ của thần chết" nhằm kéo dài sự sống cho mẹ anh.
Với sự tham gia của dàn diễn viên thực lực như: NSND Trung Anh, NSƯT Linh Huệ, Quách Thu Phương, Thanh Sơn, Hoàng Hà, Lan Phương, Bình An, Yến My... "Đồng hồ đếm ngược" không chỉ cuốn hút bởi ý tưởng siêu thực độc đáo mà còn bởi câu chuyện giàu hiện thực khi đề cập đến sự hữu hạn của đời người, và cách con người sống làm sao giữa vòng đời ngắn ngủi.
Truyện phim đề cao tình mẫu tử, hành trình người con trai mong nối dài sự sống cho mẹ mình, và hơn hết, là hành trình, một người tìm được ý nghĩa của cuộc sống và nhìn rõ mong ước về con người mà mình muốn trở thành.
