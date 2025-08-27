Lê Hạ Anh - cô Hồng lái đò phim 'Mưa đỏ': Tôi thấy hòa bình đẹp lắm

Hứa Vĩ Văn – bác sĩ Lê trong ‘Mưa đỏ’: Tham gia phim tôi cảm giác được ‘tái sinh’ GĐXH - Hứa Vĩ Văn vào vai bác sĩ Lê trong phim "Mưa đỏ", với anh đây là vai diễn khiến anh xúc động. Nam diễn viên còn cho biết, anh cảm thấy được "tái sinh" khi tham gia dự án phim điện ảnh này.

Ngất vì dầm mưa khi quay trong thời tiết mùa Đông Quảng Trị

Lê Hạ Anh được biết đến là nàng thơ mới của làng điện ảnh Việt Nam. Mới đây, cô gây ấn tượng với khán giả khi vào vai Hồng, cô lái đò trong phim "Mưa đỏ". Nói về niềm hạnh phúc khi được tham gia một dự án phim điện ảnh cách mạng lớn, Lê Hạ Anh tâm sự: "Khi nhận được nhận vai diễn Hồng, tôi cảm thấy rất hạnh phúc vì bản thân có thể trở thành một phần của bộ phim Mưa đỏ. Sau khi quay, tôi hiểu được có những nỗi đau không phải chỉ là nước mắt nữa, mà ở trong thời chiến, ai cũng sẽ quen với việc có thể gặp người này ở thời điểm này nhưng sau đó có thể sẽ không gặp nhau nữa. Những cảm xúc rất mãnh liệt nhưng phải nén vào trong nhiều hơn".

Lê Hạ Anh trong vai cô Hồng lái đò phim "Mưa đỏ".

Khi vào vai diễn cô Hồng, diễn viên Lê Hạ Anh đã phải học lái đò thật sự. Theo nữ diễn viên chia sẻ, khi học với giáo viên hướng dẫn thì cảm giác dễ nhưng khi thực hành trên sông nước cô mới hiểu sự khó khăn. Tuy nhiên, nhờ sự quyết tâm với công việc nên nữ diễn viên sinh năm 1995 đã nỗ lực học tập chăm chỉ và hoàn thành tốt vai diễn của mình.

Khi được phóng viên hỏi: "Tham gia vào Mưa đỏ thì chắc chắn đã có vai diễn để đời, bạn nghĩ sao?", Lê Hạ Anh đã thẳng thắnthừa nhận: "Đúng là như vậy. Đây là một dự án lớn của điện ảnh quân đội và còn mang ý nghĩa rất lớn là trận chiến Thành cổ Quảng Trị. Tôi cảm thấy tự hào vì có thể đưa các bạn đến gần hơn với lịch sử. Vô cùng hạnh phúc và đây chắc chắn là vai diễn để đời của tôi".

Nữ diễn viên hạnh phúc khi được đạo diễn "Mưa đỏ" trao cho vai diễn này.

Với Lê Hạ Anh khi được vào vai diễn cô Hồng lái đò đã là niềm hạnh phúc, vinh dự nhưng là một diễn viên trẻ cô cũng trải qua những khó khăn. Đó là những ngày thời tiết ở Quảng Trị rất khắc nghiệt, mưa liên tục và không ngừng nghỉ ngày nào. Và trong thời tiết đó, cô gặp cảnh quay rất khó.

Lê Hạ Anh kể: "Còn cảnh quay khó nhất với tôi là khi Hồng đứng ở bờ sông, ôm balo của Cường, nhìn qua bên kia chiến trường. Trước đó, vẫn còn được gặp người mình yêu, hứa hẹn với nhau rất nhiều điều và lần đầu tiên Hồng nghe Cường nói: "Anh yêu em". Nhưng sau đó, không còn được gặp nhau nữa. Tôi nghĩ về khoảnh khắc đó rất lâu. Khi diễn cảnh đó, tôi không nghĩ bản thân đang diễn mà là cảm xúc dâng trào lên. Tôi đã khóc suốt đêm hôm đó".

Diễn viên Lê Hạ Anh.

Trải qua thời tiết khắc nghiệt, cảnh quay diễn đi diễn lại với cảm xúc nghẹt thở đã khiến Lê Hạ Anh bị ngất. Nhưng với cô mọi thứ đều xứng đáng vì tất cả thành viên trong đoàn làm phim đều cố gắng hết khả năng của mình. Cô cũng muốn góp một phần sức lực vào thành công chung đó.

Tham gia "Mưa đỏ" là cách gửi lời tri ân đến ông ngoại, những anh hùng liệt sỹ

Lê Hạ Anh tham gia dự án "Mưa đỏ" với một tinh thần tự hào xen lẫn sự biết ơn. Theo nữ diễn viên chia sẻ gia đình cô có truyền thống cách mạng. Được biết, ông ngoại Lê Hạ Anh cũng là liệt sỹ hy sinh ở chiến trường Quảng Trị. Chính vì lẽ đó, khi tham gia "Mưa đỏ" cũng là cách để cô gửi lời tri ân đến ông ngoại, những anh hùng liệt sỹ đã ngã xuống để chúng ta được sống trong hòa bình hôm nay.

Lê Hạ Anh muốn gửi lời lời tri ân đến ông ngoại và những anh hùng liệt sỹ.

Được tham gia phim "Mưa đỏ", cảm xúc của Lê Hạ Anh rất chân thật, cô kể: "Lúc tôi quay ở Quảng Trị, khi nào tôi cũng cảm xúc. Bởi vì tôi cảm nhận được sự khốc liệt dù chỉ là một phần nhỏ. Ngày nào tôi cũng suy nghĩ về điều đó nhiều".

Là người trẻ được sinh ra trong hòa bình, Lê Hạ Anh cảm thấy mình may mắn. Cô tâm sự: "Tôi luôn cảm thấy hòa bình rất đẹp. Chúng ta có được nền hòa bình như hôm nay, được sống cuộc đời êm ả thì ông cha đã trải qua cuộc chiến rất khốc liệt. Khi tham gia phim Mưa Đỏ, tôi lại càng hiểu nhiều hơn, sâu sắc hơn về sự hy sinh đó".

Ngoài ra, nữ diễn viên còn nhắn gửi: "Chúng tôi chỉ trải nghiệm một phần nhỏ thôi mà đã thấy có nhiều lúc quá khó khăn, quá khốc liệt. Chắc ông cha ta đã trải qua khoảng thời gian không ngừng nghỉ, thiếu thốn nhiều thứ, sẵn sàng hy sinh mạng sống để thế hệ sau có nền độc lập – hòa bình. Tôi hy vọng thông qua bộ phim sẽ mang đến những giá trị, giới trẻ trân quý hơn nền độc lập – hòa bình hôm nay và cố gắng học tập tốt, trở thành người tốt để cống hiến cho đất nước".

Lê Hạ Anh trong cuộc sống đời thường.

Chính ý nghĩa lớn lao khi được tham gia phim "Mưa đỏ" như vậy nên lúc được hỏi về chuyện cát-sê đóng phim, Lê Hạ Anh cho biết cô không quan trọng điều này, chỉ cần được gọi đi casting đã là hạnh phúc rồi.

Hiện tại, sau vai diễn cô Hồng trong phim "Mưa đỏ", Lê Hạ Anh dành thời gian nghỉ ngơi và tận hưởng cuộc sống đời thường. Nữ diễn viên cũng mong có nhiều vai diễn hay hơn nữa.

Lê Hạ Anh sinh năm 1995, là một diễn viên - người mẫu - MC nổi tiếng đầy tiềm năng của showbiz Việt. Cô gái xuất thân từ Pleiku, Gia Lai vốn là một sinh viên của trường Đại học Kinh tế TP.HCM. Thế nhưng, cuộc đời của Lê Hạ Anh bỗng rẽ sang trang mới khi cô tham gia cuộc thi “Ngôi sao thời trang” vào năm 2011 của báo Sinh Viên Việt Nam – Hoa Học Trò và đạt giải cao nhất. Sau này, cô theo đuổi con đường nghệ thuật phim ảnh, trước "Mưa đỏ", Lê Hạ Anh đã tham gia nhiều phim cả truyền hình và điện ảnh như: Cả một đời ân oán, Đánh cắp giấc mơ, Lưới trời...

Ảnh: FBNV