Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Lê Hạ Anh - cô Hồng lái đò phim 'Mưa đỏ': Tôi thấy hòa bình đẹp lắm

Thứ tư, 10:59 27/08/2025 | Giải trí
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Lê Hạ Anh vào vai cô Hồng lái đò phim "Mưa đỏ" với một tâm thế vinh dự và hạnh phúc. Đối với nữ diễn viên 9X, đây là một vai diễn để đời của cô.

Hứa Vĩ Văn – bác sĩ Lê trong ‘Mưa đỏ’: Tham gia phim tôi cảm giác được ‘tái sinh’Hứa Vĩ Văn – bác sĩ Lê trong ‘Mưa đỏ’: Tham gia phim tôi cảm giác được ‘tái sinh’

GĐXH - Hứa Vĩ Văn vào vai bác sĩ Lê trong phim "Mưa đỏ", với anh đây là vai diễn khiến anh xúc động. Nam diễn viên còn cho biết, anh cảm thấy được "tái sinh" khi tham gia dự án phim điện ảnh này.

Ngất vì dầm mưa khi quay trong thời tiết mùa Đông Quảng Trị

Lê Hạ Anh được biết đến là nàng thơ mới của làng điện ảnh Việt Nam. Mới đây, cô gây ấn tượng với khán giả khi vào vai Hồng, cô lái đò trong phim "Mưa đỏ". Nói về niềm hạnh phúc khi được tham gia một dự án phim điện ảnh cách mạng lớn, Lê Hạ Anh tâm sự: "Khi nhận được nhận vai diễn Hồng, tôi cảm thấy rất hạnh phúc vì bản thân có thể trở thành một phần của bộ phim Mưa đỏ. Sau khi quay, tôi hiểu được có những nỗi đau không phải chỉ là nước mắt nữa, mà ở trong thời chiến, ai cũng sẽ quen với việc có thể gặp người này ở thời điểm này nhưng sau đó có thể sẽ không gặp nhau nữa. Những cảm xúc rất mãnh liệt nhưng phải nén vào trong nhiều hơn".

Lê Hạ Anh - cô Hồng lái đò phim 'Mưa đỏ': Tôi thấy hòa bình đẹp lắm- Ảnh 2.

Lê Hạ Anh trong vai cô Hồng lái đò phim "Mưa đỏ".

Khi vào vai diễn cô Hồng, diễn viên Lê Hạ Anh đã phải học lái đò thật sự. Theo nữ diễn viên chia sẻ, khi học với giáo viên hướng dẫn thì cảm giác dễ nhưng khi thực hành trên sông nước cô mới hiểu sự khó khăn. Tuy nhiên, nhờ sự quyết tâm với công việc nên nữ diễn viên sinh năm 1995 đã nỗ lực học tập chăm chỉ và hoàn thành tốt vai diễn của mình.

Khi được phóng viên hỏi: "Tham gia vào Mưa đỏ thì chắc chắn đã có vai diễn để đời, bạn nghĩ sao?", Lê Hạ Anh đã thẳng thắnthừa nhận: "Đúng là như vậy. Đây là một dự án lớn của điện ảnh quân đội và còn mang ý nghĩa rất lớn là trận chiến Thành cổ Quảng Trị. Tôi cảm thấy tự hào vì có thể đưa các bạn đến gần hơn với lịch sử. Vô cùng hạnh phúc và đây chắc chắn là vai diễn để đời của tôi".

Lê Hạ Anh - cô Hồng lái đò phim 'Mưa đỏ': Tôi thấy hòa bình đẹp lắm- Ảnh 3.

Nữ diễn viên hạnh phúc khi được đạo diễn "Mưa đỏ" trao cho vai diễn này.

Với Lê Hạ Anh khi được vào vai diễn cô Hồng lái đò đã là niềm hạnh phúc, vinh dự nhưng là một diễn viên trẻ cô cũng trải qua những khó khăn. Đó là những ngày thời tiết ở Quảng Trị rất khắc nghiệt, mưa liên tục và không ngừng nghỉ ngày nào. Và trong thời tiết đó, cô gặp cảnh quay rất khó.

Lê Hạ Anh kể: "Còn cảnh quay khó nhất với tôi là khi Hồng đứng ở bờ sông, ôm balo của Cường, nhìn qua bên kia chiến trường. Trước đó, vẫn còn được gặp người mình yêu, hứa hẹn với nhau rất nhiều điều và lần đầu tiên Hồng nghe Cường nói: "Anh yêu em". Nhưng sau đó, không còn được gặp nhau nữa. Tôi nghĩ về khoảnh khắc đó rất lâu. Khi diễn cảnh đó, tôi không nghĩ bản thân đang diễn mà là cảm xúc dâng trào lên. Tôi đã khóc suốt đêm hôm đó".

Lê Hạ Anh - cô Hồng lái đò phim 'Mưa đỏ': Tôi thấy hòa bình đẹp lắm- Ảnh 4.

Diễn viên Lê Hạ Anh.

Trải qua thời tiết khắc nghiệt, cảnh quay diễn đi diễn lại với cảm xúc nghẹt thở đã khiến Lê Hạ Anh bị ngất. Nhưng với cô mọi thứ đều xứng đáng vì tất cả thành viên trong đoàn làm phim đều cố gắng hết khả năng của mình. Cô cũng muốn góp một phần sức lực vào thành công chung đó.

Tham gia "Mưa đỏ" là cách gửi lời tri ân đến ông ngoại, những anh hùng liệt sỹ

Lê Hạ Anh tham gia dự án "Mưa đỏ" với một tinh thần tự hào xen lẫn sự biết ơn. Theo nữ diễn viên chia sẻ gia đình cô có truyền thống cách mạng. Được biết, ông ngoại Lê Hạ Anh cũng là liệt sỹ hy sinh ở chiến trường Quảng Trị. Chính vì lẽ đó, khi tham gia "Mưa đỏ" cũng là cách để cô gửi lời tri ân đến ông ngoại, những anh hùng liệt sỹ đã ngã xuống để chúng ta được sống trong hòa bình hôm nay.

Lê Hạ Anh - cô Hồng lái đò phim 'Mưa đỏ': Tôi thấy hòa bình đẹp lắm- Ảnh 5.

Lê Hạ Anh muốn gửi lời lời tri ân đến ông ngoại và những anh hùng liệt sỹ.

Được tham gia phim "Mưa đỏ", cảm xúc của Lê Hạ Anh rất chân thật, cô kể: "Lúc tôi quay ở Quảng Trị, khi nào tôi cũng cảm xúc. Bởi vì tôi cảm nhận được sự khốc liệt dù chỉ là một phần nhỏ. Ngày nào tôi cũng suy nghĩ về điều đó nhiều".

Là người trẻ được sinh ra trong hòa bình, Lê Hạ Anh cảm thấy mình may mắn. Cô tâm sự: "Tôi luôn cảm thấy hòa bình rất đẹp. Chúng ta có được nền hòa bình như hôm nay, được sống cuộc đời êm ả thì ông cha đã trải qua cuộc chiến rất khốc liệt. Khi tham gia phim Mưa Đỏ, tôi lại càng hiểu nhiều hơn, sâu sắc hơn về sự hy sinh đó".

Ngoài ra, nữ diễn viên còn nhắn gửi: "Chúng tôi chỉ trải nghiệm một phần nhỏ thôi mà đã thấy có nhiều lúc quá khó khăn, quá khốc liệt. Chắc ông cha ta đã trải qua khoảng thời gian không ngừng nghỉ, thiếu thốn nhiều thứ, sẵn sàng hy sinh mạng sống để thế hệ sau có nền độc lập – hòa bình. Tôi hy vọng thông qua bộ phim sẽ mang đến những giá trị, giới trẻ trân quý hơn nền độc lập – hòa bình hôm nay và cố gắng học tập tốt, trở thành người tốt để cống hiến cho đất nước".

Lê Hạ Anh - cô Hồng lái đò phim 'Mưa đỏ': Tôi thấy hòa bình đẹp lắm- Ảnh 6.

Lê Hạ Anh trong cuộc sống đời thường.

Chính ý nghĩa lớn lao khi được tham gia phim "Mưa đỏ" như vậy nên lúc được hỏi về chuyện cát-sê đóng phim, Lê Hạ Anh cho biết cô không quan trọng điều này, chỉ cần được gọi đi casting đã là hạnh phúc rồi.

Hiện tại, sau vai diễn cô Hồng trong phim "Mưa đỏ", Lê Hạ Anh dành thời gian nghỉ ngơi và tận hưởng cuộc sống đời thường. Nữ diễn viên cũng mong có nhiều vai diễn hay hơn nữa.

Lê Hạ Anh sinh năm 1995, là một diễn viên - người mẫu - MC nổi tiếng đầy tiềm năng của showbiz Việt. Cô gái xuất thân từ Pleiku, Gia Lai vốn là một sinh viên của trường Đại học Kinh tế TP.HCM. Thế nhưng, cuộc đời của Lê Hạ Anh bỗng rẽ sang trang mới khi cô tham gia cuộc thi “Ngôi sao thời trang” vào năm 2011 của báo Sinh Viên Việt Nam – Hoa Học Trò và đạt giải cao nhất. Sau này, cô theo đuổi con đường nghệ thuật phim ảnh, trước "Mưa đỏ", Lê Hạ Anh đã tham gia nhiều phim cả truyền hình và điện ảnh như: Cả một đời ân oán, Đánh cắp giấc mơ, Lưới trời...

Ảnh: FBNV

Những diễn viên đặc biệt trong phim &quot;Mưa đỏ&quot; khiến khán giả rơi nước mắtNhững diễn viên đặc biệt trong phim 'Mưa đỏ' khiến khán giả rơi nước mắt

GĐXH - Phim "Mưa đỏ" không chỉ có diễn viên mà còn có các thương binh từng tham gia chiến trường Thành cổ Quảng Trị năm xưa. Có nhiều phân cảnh, các "diễn viên đặc biệt" này đã khiến khán giả rơi nước mắt và ám ảnh.

Đỗ Quyên
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Phía sau sân khấu triệu view: Đen Vâu, Hoàng Thùy Linh và dàn sao nghiêm túc tập luyện chuẩn bị tổng duyệt A80

Phía sau sân khấu triệu view: Đen Vâu, Hoàng Thùy Linh và dàn sao nghiêm túc tập luyện chuẩn bị tổng duyệt A80

Giải trí - 27 phút trước

GĐXH - Đoạn clip 20 giây Hoàng Thùy Linh, Đen Vâu và nhiều nghệ sĩ miền Nam trong hàng ngũ khối Văn hóa - Thể thao tập luyện chuẩn bị tổng duyệt A80 gây chú ý.

Vườn chuối bị phá, chủ tịch xã gây áp lực với Thiếu tá Huy

Vườn chuối bị phá, chủ tịch xã gây áp lực với Thiếu tá Huy

Xem - nghe - đọc - 27 phút trước

GĐXH - Trong tập 19 "Có anh, nơi ấy bình yên", cả xã Tiên Phong lại thêm rúng động vì vườn chuối nhà ông Vui bị kẻ xấu chặt phá.

Oanh thất nghiệp, vay tiền mẹ đóng học cho bé Khoai

Oanh thất nghiệp, vay tiền mẹ đóng học cho bé Khoai

Xem - nghe - đọc - 1 giờ trước

GĐXH - Trong tập 25 "Cầu vồng ở phía chân trời", Oanh không có việc làm đành phải gọi điện về quê để vay tiền mẹ đóng học cho con.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung sáng tác 'Trái tim quả cảm', khán giả rưng rưng nghe Quốc Thiên và Neko Lê hát

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung sáng tác 'Trái tim quả cảm', khán giả rưng rưng nghe Quốc Thiên và Neko Lê hát

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - Sau thành công của ca khúc "Viết tiếp câu chuyện hòa bình", nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung tiếp tục sáng tác ca khúc chủ đề cho chương trình "Chiến sĩ quả cảm".

Diva Hồng Nhung run khi hát 'Bài ca Hà Nội' gắn liền tên tuổi NSND Lê Dung

Diva Hồng Nhung run khi hát 'Bài ca Hà Nội' gắn liền tên tuổi NSND Lê Dung

Xem - nghe - đọc - 5 giờ trước

Ca sĩ Hồng Nhung lần đầu thể hiện "Bài ca Hà Nội" tại Điều còn mãi 2025. Chị thừa nhận "rất run" khi hát tác phẩm nhạc sĩ Vũ Thanh từng giúp NSND Lê Dung tạo dấu ấn.

Hòa Minzy hát 'Bắc Bling' ở thao trường, Minh Tú bật khóc ra về

Hòa Minzy hát 'Bắc Bling' ở thao trường, Minh Tú bật khóc ra về

Giải trí - 15 giờ trước

Tập 4 "Sao nhập ngũ" 2025 giàu tính giải trí với màn thi văn nghệ giữa các nghệ sĩ; Minh Tú rời chương trình; Jun Phạm, Trang Pháp bất ngờ xuất hiện...

35 tuổi đi thi Hoa hậu bị cho là 'dừ', BTC Miss Grand Vietnam nói gì?

35 tuổi đi thi Hoa hậu bị cho là 'dừ', BTC Miss Grand Vietnam nói gì?

Giải trí - 17 giờ trước

GĐXH - Nói về độ tuổi dự thi Miss Grand Vietnam 2025 lên đến 35 tuổi, đại diện BTC - Hoa hậu Lê Hoàng Phương cho rằng, ưu điểm người trẻ nhiều năng lượng còn người lớn tuổi là sự dày dạn trải nghiệm.

Khai mạc Không gian "Truyền thống và Sáng tạo Hà Nội 2025"

Khai mạc Không gian "Truyền thống và Sáng tạo Hà Nội 2025"

Xem - nghe - đọc - 18 giờ trước

GĐXH - Ngày 28/8, trong khuôn khổ Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh).

'Mưa đỏ' vượt doanh thu 'Địa đạo', cán mốc 189 tỷ đồng chỉ sau gần một tuần ra rạp

'Mưa đỏ' vượt doanh thu 'Địa đạo', cán mốc 189 tỷ đồng chỉ sau gần một tuần ra rạp

Giải trí - 20 giờ trước

GĐXH - "Mưa đỏ" trở thành phim điện ảnh về đề tài lịch sử, chiến tranh cách mạng có doanh thu cao nhất phòng vé Việt. Đây là con số ấn tượng với những nhà làm phim lẫn khán giả.

Bé Quyên, Yu Dương hóa thân làm ma nữ trong ‘Đồi hành xác: Tà thuyết đen trở lại’

Bé Quyên, Yu Dương hóa thân làm ma nữ trong ‘Đồi hành xác: Tà thuyết đen trở lại’

Xem - nghe - đọc - 21 giờ trước

GĐXH - Phim "Đồi hành xác: Tà thuyết đen trở lại" với sự xuất hiện của diễn viên Nguyễn Xuân Thắng, Bé Quyên, Yu Dương, Hứa Vĩ Văn hứa hẹn sẽ đem đến cho khán giả nhiều bất ngờ.

Xem nhiều

PGS.TS Bùi Hoài Sơn: Những nghệ sĩ như Nguyễn Văn Chung, Tùng Dương nên có cơ chế đặc thù trong phong tặng danh hiệu, giải thưởng

PGS.TS Bùi Hoài Sơn: Những nghệ sĩ như Nguyễn Văn Chung, Tùng Dương nên có cơ chế đặc thù trong phong tặng danh hiệu, giải thưởng

Câu chuyện văn hóa

GĐXH - PGS.TS Bùi Hoài Sơn cho rằng "cần suy nghĩ về cơ chế đặc thù trong việc phong tặng danh hiệu NSƯT, NSND, giải thưởng cho những nghệ sĩ hoạt động tự do nhưng có cống hiến nổi bật". Ca sĩ Duyên Quỳnh và nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung từng được TP HCM trao bằng khen vì lan toả tinh thần yêu nước nhờ ca khúc Viết tiếp câu chuyện hoà bình, và hình thức này nên được nhân rộng để khuyến khích sự dấn thân sáng tạo của các nghệ sĩ.

Cưng xỉu khoảnh khắc đáng yêu con gái Đông Nhi – Ông Cao Thắng tròn 1 tuổi

Cưng xỉu khoảnh khắc đáng yêu con gái Đông Nhi – Ông Cao Thắng tròn 1 tuổi

Thế giới showbiz
Tùng Dương hoá chú 'bộ đội mũm mĩm’ ở MV mới khiến khán giả thích thú

Tùng Dương hoá chú 'bộ đội mũm mĩm’ ở MV mới khiến khán giả thích thú

Xem - nghe - đọc
Công an tìm ra kẻ tung tin đồn nguyên nhân cá chết hàng loạt

Công an tìm ra kẻ tung tin đồn nguyên nhân cá chết hàng loạt

Xem - nghe - đọc
Dàn diễn viên 'Mưa đỏ' xuất hiện tại buổi sơ duyệt A80: Niềm tự hào của những 'người lính' trên màn ảnh

Dàn diễn viên 'Mưa đỏ' xuất hiện tại buổi sơ duyệt A80: Niềm tự hào của những 'người lính' trên màn ảnh

Giải trí

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top