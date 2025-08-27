Nữ diễn viên quê Tuyên Quang vai Thương trong 'Phía trước là bầu trời' cuộc sống hiện tại ra sao?

Lên sóng năm 2001 trong chương trình Văn nghệ Chủ Nhật, bộ phim "Phía trước là bầu trời" đã nhận được nhiều tình cảm yêu mến của khán giả trên khắp cả nước. Bộ phim do đạo diễn Đỗ Thanh Hải thực hiện gồm 12 tập, phát sóng trên VTV3. Lấy bối cảnh một khu nhà trọ sinh viên ở Hà Nội, phim khắc họa cuộc sống, ước mơ và những khó khăn của một nhóm bạn trẻ vừa tốt nghiệp đại học, chuẩn bị bước vào đời.

Phim xoay quanh cuộc sống của 3 cô gái Nguyệt (Hà Hương), Thương (Thu Nga) và Nhung (Kiều Anh) - những sinh viên tỉnh lẻ vừa tốt nghiệp đại học, sống chung trong một khu nhà trọ sinh viên. Phim phản ánh những khó khăn, ước mơ và va vấp đầu đời của họ. Đến nay, bộ phim vẫn còn ghi dấu trong ký ức của hàng triệu khán giả xem truyền hình, trở thành thanh xuân của thế hệ 7X, 8X.

Vai Thương của Thu Nga vẫn được khán giả nhớ đến dù phim phát sóng đã cách đây 24 năm.

Khán giả vẫn còn ấn tượng với nhân vật Thương của diễn viên Thu Nga (sinh năm 1980, quê Tuyên Quang). Thương là cô sinh viên học tiếng Trung mới ra trường, thật thà, hiền lành, chân chất, bộc trực. Khi đảm nhận vai này, Thu Nga là diễn viên múa mới ra trường, chưa hề có kinh nghiệm diễn xuất.

Sau thành công của vai diễn, Thu Nga còn tham gia một số bộ phim như "Ngày ấy và bây giờ" và "Muôn nẻo đường đời" nhưng không để lại nhiều ấn tượng. Sau đó, nữ diễn viên dần vắng bóng màn ảnh và chuyên tâm cho công việc múa tại Nhà hát Tuổi Trẻ.

Về đời tư, Thu Nga cũng từng chia sẻ đã kết hôn và có 2 con đủ nếp, tẻ. Công việc chính của diễn viên Thu Nga hiện tại còn làm các dự án nhạc kịch dành cho thiếu nhi. Ngoài ra cô còn dành thời gian chia sẻ với mọi người về cách làm đẹp, lựa chọn trang phục… để tự tin hơn về vẻ ngoài.

Diễn viên Thu Nga có cuộc sống hôn nhân bình yên, hạnh phúc bên chồng và hai con.

Trong chương trình "Ký ức VTV" mới được phát sóng, khán giả được gặp lại Thu Nga và lắng nghe những chia sẻ của nữ diễn viên về những kỷ niệm, hậu trường liên quan tới bộ phim. Nói về bộ phim sau 24 năm, diễn viên Thu Nga cho biết, đó là cả thanh xuân rực rỡ của chị và các bạn diễn. Thu Nga thừa nhận: "Chúng tôi cũng không biết diễn có như thế nào là bê nguyên lên màn hình như vậy. Chính sự tự nhiên, chân thật này đã tạo nên sức hút đặc biệt của bộ phim".

“Hồi ấy chúng tôi cũng không biết diễn đâu, có như thế nào là bê lên phim như vậy. Trong đoàn chỉ có Kiều Thanh học Trường Sân khấu - Điện ảnh và biết cách diễn. Chúng tôi đã có hơn 3 tháng để sống trong cùng một xóm trọ ở Nhân Chính. Chúng tôi chỉ cảm nhận mình thực sự là nhân vật, sống trong khoảnh khắc ấy” - diễn viên Thu Nga kể lại.

Diễn viên Thu Nga có những chia sẻ những kỷ niệm với bộ phim "Phía trước là bầu trời".

Cũng theo chia sẻ của Thu Nga, thời điểm ấy quay phim chỉ có một máy quay, hết cảnh nhân vật này thì lại phải chờ làm lại ánh sáng, bối cảnh rồi đổi sang diễn viên khác. Điều kiện làm phim rất thiếu thốn và có thể vì những thứ ấy nên người xem cảm thấy phim như ngoài đời, bộ phim chắc vì vậy nên được khán giả yêu quý.

“Sau khi phim phát sóng thì gần như tôi mất tên, đi ra ngoài mọi người chỉ gọi chị Thương. Các em ở tỉnh viết thư cho tôi rất nhiều, kể về ước mơ của các em. Tôi còn nhớ có hai bác bay từ Đức về đến tận nhà tôi tìm gặp vì thương nhân vật quá, họ muốn hỗ trợ vật chất" - Thu Nga chia sẻ kỷ niệm sau khi bộ phim được phát sóng.

Bộ phim "Phía trước là bầu trời" phát sóng từ năm 2001 nhưng đến nay vẫn được khán giả nhớ tới.

Cho đến bây giờ, sau 24 năm, rất nhiều khán giả vẫn còn nhớ tới nhân vật trên phim, đó là điều khiến Thu Nga trân trọng, tự hào. "Đấy là một món quà, giống như là phía trước là bầu trời vẫn còn tương lai. Tôi không nghĩ bộ phim lại được giới trẻ, một thế hệ mới đón nhận như vậy" - Thu Nga chia sẻ thêm.

