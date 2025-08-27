Công an tìm ra kẻ tung tin đồn nguyên nhân cá chết hàng loạt
GĐXH - Thiếu tá Huy đã nhận báo cáo về việc Cường tung tin đồn thất thiệt khắp xã về nguyên nhân cá chết hàng loạt.
Trong tập 17 "Có anh, nơi ấy bình yên" đã lên sóng, vụ cá chết hàng loạt khiến người dân xã Tiên Phong xôn xao bàn tán. Nhiều tin đồn xuất hiện như: Ô nhiễm nguồn nước, lồng bè cá bị đổ thuốc sâu… Đối tượng đi khắp nơi tung tin đồn nhiều nhất chính là Cường. Cường đã nhận lợi ích của trại lợn. Tuy nhiên, hắn ta lại khiến tình hình càng tệ hơn.
Trưởng công an xã - Thiếu tá Huy đã nhận báo cáo về việc Cường tung tin đồn thất thiệt khắp xã. Anh chỉ đạo cấp dưới làm theo đúng quy trình để xử lý vụ việc, tránh khiếu kiện ngược, vừa ngăn chặn tin đồn thất thiệt sớm nhất.
Trong khi đó, dù lo lắng nhưng ông Chủ tịch xã Thứ vẫn chưa nghĩ ra phương án giải quyết cho bà con nuôi cá. Ông đã đến khu nuôi để thăm hỏi bà con. Tuy vậy, ông Vui - người nuôi cá có vẻ không muốn chào đón người lãnh đạo cũ. Sau khi kiểm tra sơ bộ, ông Thứ cũng nhận ra nước đang có vấn đề, thẳng thắn bày tỏ quan điểm của mình với ông Vui.
Ông Thứ khuyên nhủ ông Vui đừng đi đầu kích động người dân đổ thêm dầu vào lửa. Ông Chủ tịch còn cho rằng người dân đang "đục nước béo cò", ăn vạ muốn đòi tiền trại lợn. Bà Mừng - vợ ông Vui cũng mỉa mai ông Chủ tịch xã: “Tôi bảo này, ông bây giờ cần phải làm đúng, làm rõ những vấn đề chúng tôi khúc mắc. Ông mà bao che, sau này về làm dân thì đừng có trách”.
Sau khi về ủy ban, ông Thứ gặp Phó chủ tịch xã Xuân để hỏi tình hình kết quả điều tra. Hiện vẫn chưa có kết luận từ đơn vị có trách nhiệm nên ông Thứ tỏ ra không hài lòng. Ông chỉ đạo phải có báo cáo rõ ràng: “Tôi cũng nhắc cậu không giữ hòa khí với ai cả. Hồng Phát hay ai đi nữa mà có dấu hiệu vi phạm thì báo cáo rõ ràng, để thấy không có chuyện né tránh trách nhiệm”.
Hồng Phát - quản lý trang trại lợn bất ngờ tìm gặp doanh nhân Bằng để đề ra một kế hoạch "có lợi đôi bên" nhằm xử lý êm đẹp sự việc thị phi đang diễn ra có liên quan đến doanh nghiệp. Bề ngoài, Hồng Phát là chủ trang trại lợn nhưng thực tế, mọi hoạt động của trang trại đều do ông Xuân làm chủ. Vì vụ bê bối cá chết hàng loạt nên Xuân ra lệnh giãn đàn. Tuy nhiên, Hồng Phát không muốn làm theo.
Hồng Phát tuyên bố khi chưa có chứng cứ rõ ràng và kết luận của cơ quan chức năng thì không ai được kết tội Hồng Phát. Bằng ngay lập tức khuyên Phát không nên đối đầu với dân. Đúng lúc cả hai đang trò chuyện thì Xuân xuất hiện ở nhà hàng. Phát ngay lập tức giải thích để xoa dịu Xuân. “Mày giỏi lắm, định bán đứng tao đúng không?” - Xuân cảnh cáo Hồng Phát.
Tuy dọa dẫm Hồng Phát như vậy nhưng Xuân cũng hứa sẽ cung cấp lợi ích cho tên này nếu Xuân giữ được ghế sau sáp nhập. Xuân đã chỉ đạo Hồng Phát để ý xem công an có lảng vảng quanh trại lợn hay không. Hồng Phát đã đề xuất điều hướng dư luận rằng thời tiết thay đổi khiến cá chết thay vì để bà con tập trung mọi sự chú ý vào trại lợn...
Ở diễn biến khác trong tập phim, nhà báo Điền đến tìm hiểu trang trại lợn vì nhận được thông tin nơi này nuôi quá số lượng cho phép. Tuy nhiên, Điền không tìm được bất thường trong sổ sách. Anh ta dò hỏi về người "chống lưng" cho trang trại lợn phát triển nhiều năm qua nhưng Hồng Phát khá tinh ý, ngay lập tức trả lời một cách khéo léo.
Hồng Phát còn tuyên bố rằng quy trình xử lý chất thải của trang trại lợn rất nghiêm túc. Nghe vậy, Điền hứa hẹn sẽ nắm bắt thêm tình hình thông qua người dân. Mọi hành động của nhà báo Điền đều bị nhóm Linh "Rô" theo dõi chặt chẽ. Linh "Rô" còn có được video nhạy cảm của nhà báo để dùng khi cần thiết.
Tập 18 phim "Có anh, nơi ấy bình yên" phát sóng lúc 21h00 tối 27/8 trên kênh VTV1. Đón xem diễn biến tập mới nhất "Có anh, nơi ấy bình yên" trên Gia đình và Xã hội trong các bài viết sau.
