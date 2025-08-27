Phát hiện ra bị chơi xấu, Kim Ngân thẳng tay tát đồng nghiệp
GĐXH - Trong tập 9 "Gió ngang khoảng trời xanh", Kim Ngân phát hiện mình bị chơi xấu nên đã tát nữ đồng nghiệp...
Trong đoạn giới thiệu phim "Gió ngang khoảng trời xanh" tập 9, Kim Ngân (Việt Hoa) biết được việc đồng nghiệp xấu tính định "hớt tay trên" chị khách VIP hôm trước nhưng bị từ chối nên nói chuyện cho ra nhẽ. Kim Ngân nổi điên khi biết chính đồng nghiệp đã rắc phấn hoa lên cửa khiến cô bị dị ứng phải đi bệnh viện để dễ bề "cướp khách" nên đã cho cô ta một cái tát.
"Là cô, chính cô đã rắc phấn hoa lên cửa. Tôi nói cho cô biết này, cái đống phấn hoa kia chỉ là một cái tát thôi, còn nếu cô làm điều khốn nạn hơn thì sẽ phải trả giá hơn rất nhiều đấy. Không tin à? Thử đi rồi biết" - Kim Ngân cảnh báo cô đồng nghiệp.
Ở một diễn biến khác trong tập phim, Đăng (Doãn Quốc Đam) và Mỹ Anh (Phương Oanh) mang quà sang nhà bà Lý (Khánh Huyền) cảm ơn vì con trai đã được vào ngôi trường mơ ước.
Khi biết Đăng làm về truyền thông, tổ chức sự kiện, bà Lý liền đưa ra yêu cầu: "Sắp tới nhờ em dàn dựng một số tiết mục, event cho nhà trường. Nhờ Đăng dàn dựng một tiểu phẩm 5 phút thôi nhưng phải chuyên nghiệp, hoành tráng, mang tính tuyên truyền nhưng phải hài hước".
Đăng nghe xong ngơ ngác trước yêu cầu khó hiểu và bất ngờ này. Đăng định phản ứng nhưng bị Mỹ Anh ngăn lại bởi đã biết trước điều kiện này của bà Lý khi con trai được nhận lại vào trường.
Trong khi đó, Kim Ngân tiếp tục bị mẹ bắt đi xem mắt nhưng lần này đối tượng cũng không khá khẩm hơn lần trước. Kim Ngân bị Đồng Kim Tiền (Lý Chí Huy) chặn giữa đường với màn chào hỏi không thể vô duyên hơn rồi kéo xe cô ra quán cà phê một cách đột ngột.
"Giới thiệu với em, anh là Đồng Văn Tiền - Giám đốc công ty bất động sản Thiên Thời. Duyên thật đấy, Hoàng Kim Ngân và gặp Đồng Văn Tiền thì rinh hết tiền của thiên hạ" - anh chàng này nói và mời Kim Ngân hút thuốc lào khiến cô nàng hoảng sợ.
Tập 9 phim "Gió ngang khoảng trời xanh" phát sóng lúc 20h00 tối 27/8 trên kênh VTV3. Đón xem diễn biến tập mới nhất "Gió ngang khoảng trời xanh" trên Gia đình và Xã hội trong các bài viết sau.
