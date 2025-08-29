Mới nhất
NSND Thu Hà 'Lá ngọc cành vàng' duyên dáng với áo dài, nhan sắc U60 khiến công chúng 'xao xuyến'

Thứ sáu, 18:59 29/08/2025 | Giải trí
GĐXH - NSND Thu Hà, một lần nữa khiến công chúng xao xuyến khi khoe loạt ảnh diện áo dài duyên dáng. Ở tuổi U60, nhan sắc trẻ trung và vẻ đẹp dịu dàng của chị vẫn khiến nhiều người phải trầm trồ.

Mây - NSƯT Kim Oanh của &quot;Sóng ở đáy sông&quot; khoe mặt mộc, NSND Thu Hà khen &quot;trẻ thế&quot;Mây - NSƯT Kim Oanh của 'Sóng ở đáy sông' khoe mặt mộc, NSND Thu Hà khen 'trẻ thế'

GĐXH - NSƯT Kim Oanh - Mây của "Sóng ở đây sông" mới đây đã khoe diện mạo mới với "mặt mộc, cam thường" khiến đồng nghiệp lẫn khán giả bất ngờ.

NSND Thu Hà 'Lá ngọc cành vàng' duyên dáng với áo dài, nhan sắc U60 khiến công chúng 'xao xuyến'- Ảnh 2.

NSND Thu Hà "Lá ngọc cành vàng" mới đây đã khoe ảnh diện áo dài xinh đẹp ở TP.HCM. Trên trang cá nhân, chị còn viết: "Phơi phới lòng tự hào, mong ngóng tới ngày hội non sông". Bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ dành lời khen cho chị vì hình ảnh quá xinh đẹp.

NSND Thu Hà 'Lá ngọc cành vàng' duyên dáng với áo dài, nhan sắc U60 khiến công chúng 'xao xuyến'- Ảnh 3.

NSND Thu Hà (quê Tuyên Quang), nổi tiếng với khán giả từ thập niên 90 với những vai diễn kinh điển trong các phim như: Lá ngọc cành vàng, Đêm hội Long trì... Ở thời điểm đó, người xem yêu mến chị bởi nét diễn đài các cùng vẻ đẹp yêu kiều khó ai sánh được.

NSND Thu Hà 'Lá ngọc cành vàng' duyên dáng với áo dài, nhan sắc U60 khiến công chúng 'xao xuyến'- Ảnh 4.

Thời gian gần đây, nữ nghệ sĩ gạo cội quê Tuyên Quang lại gây ấn tượng với khán giả khi vào vai Bạch Cúc trong "Hướng dương ngược nắng". Vai diễn này của chị được đánh giá cao vì sự "lột xác" và chịu khó làm mới mình. Chính NSND Thu Hà cũng thừa nhận, khán giả gặp ngoài đời đều khen chị dịu dàng mà lên phim lại ghê gớm đến vậy.

NSND Thu Hà 'Lá ngọc cành vàng' duyên dáng với áo dài, nhan sắc U60 khiến công chúng 'xao xuyến'- Ảnh 5.

Ngoài nét diễn chuyên nghiệp của NSND Thu Hà, khán giả còn chú ý đến nhan sắc của chị.

NSND Thu Hà 'Lá ngọc cành vàng' duyên dáng với áo dài, nhan sắc U60 khiến công chúng 'xao xuyến'- Ảnh 6.

Trong đời thường, ngoài thời gian dành cho gia đình, NSND Thu Hà còn dành thời gian chăm sóc nhan sắc và làm những việc mình thích.

NSND Thu Hà 'Lá ngọc cành vàng' duyên dáng với áo dài, nhan sắc U60 khiến công chúng 'xao xuyến'- Ảnh 7.

NSND Thu Hà thích đạp xe đi chợ, tập thể dục và thiền để sức khỏe được dẻo dai. Hiện tại, con cái đã lớn khôn nên nữ nghệ sĩ tập trung hơn cho bản thân.

NSND Thu Hà 'Lá ngọc cành vàng' duyên dáng với áo dài, nhan sắc U60 khiến công chúng 'xao xuyến'- Ảnh 8.

Và đó cũng là thông điệp chị gửi đến những người phụ nữ sắp cập tuổi xế chiều, hãy yêu bản thân để hạnh phúc hơn.

NSND Thu Hà 'Lá ngọc cành vàng' duyên dáng với áo dài, nhan sắc U60 khiến công chúng 'xao xuyến'- Ảnh 9.

Nhờ chăm sóc sức khỏe tinh thần tốt, NSND Thu Hà vẫn trẻ đẹp, vui vẻ.

NSND Thu Hà 'Lá ngọc cành vàng' duyên dáng với áo dài, nhan sắc U60 khiến công chúng 'xao xuyến'- Ảnh 10.

Cũng như nhiều chị em, NSND Thu Hà rất thích diện áo dài khoe vẻ nữ tính, xinh đẹp.

Ảnh: FBNV

NSND Thu Hà mặc áo dài thêu phượng hoàng, diễn thời trang cùng dàn nghệ sĩ trẻNSND Thu Hà mặc áo dài thêu phượng hoàng, diễn thời trang cùng dàn nghệ sĩ trẻ

NSND Thu Hà cùng vợ chồng Tuấn Hưng, H'Hen Niê, Hồng Diễm... trình diễn áo dài trong show ''Bước chân di sản 2" của đạo diễn Hoàng Công Cường và siêu mẫu Hạ Vy.

Đỗ Quyên
Top