NSND Thu Hà 'Lá ngọc cành vàng' duyên dáng với áo dài, nhan sắc U60 khiến công chúng 'xao xuyến'

Thời gian gần đây, nữ nghệ sĩ gạo cội quê Tuyên Quang lại gây ấn tượng với khán giả khi vào vai Bạch Cúc trong "Hướng dương ngược nắng". Vai diễn này của chị được đánh giá cao vì sự "lột xác" và chịu khó làm mới mình. Chính NSND Thu Hà cũng thừa nhận, khán giả gặp ngoài đời đều khen chị dịu dàng mà lên phim lại ghê gớm đến vậy.