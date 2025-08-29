NSND Thu Hà 'Lá ngọc cành vàng' duyên dáng với áo dài, nhan sắc U60 khiến công chúng 'xao xuyến'
GĐXH - NSND Thu Hà, một lần nữa khiến công chúng xao xuyến khi khoe loạt ảnh diện áo dài duyên dáng. Ở tuổi U60, nhan sắc trẻ trung và vẻ đẹp dịu dàng của chị vẫn khiến nhiều người phải trầm trồ.
Hoàng Long - Sen trong phim 'Mưa đỏ': Gương mặt quen thuộc trên phim giờ vàng, đời thực kín tiếngGiải trí - 22 giây trước
GĐXH - Hoàng Long khiến khán giả xúc động khi vào vai Sen trong phim "Mưa đỏ", sự hóa thân vào nhân vật của anh đã chinh phục tất cả mọi người. Ít ai biết, Hoàng Long đã từng xuất hiện trong nhiều phim giờ vàng của VTV và cũng có dấu ấn với khán giả.
Bức Tường, Ngũ Cung tham gia biểu diễn tại Chương trình “Rock Concert - Trái tim Việt Nam”Giải trí - 1 giờ trước
GĐXH - Chương trình “Rock Concert - Trái tim Việt Nam” quy tụ các ban nhạc hàng đầu Việt Nam cùng các ca sĩ khách mời như Phạm Anh Khoa, Phạm Thu Hà, Dương Trần Nghĩa.
Hậu trường Tổng duyệt A80: Phương Thanh 'bắt vạ' Xuân Bắc, Bảo Thanh có bức ảnh 'sĩ đến già'Giải trí - 3 giờ trước
GĐXH - Hậu trường tổng duyệt A80 của khối văn hóa - thể thao khiến khán giả thích thú với nhiều khoảnh khắc đep.
MV 'Vinh quang, ơi Việt Nam' : Khúc ca đoàn kết và tự hào dân tộcXem - nghe - đọc - 3 giờ trước
GĐXH - AHLĐ Nguyễn Anh Trí mới đây đã ra mắt MV “Vinh quang, ơi Việt Nam”, ca khúc như cổ vũ và khơi dậy tinh thần đoàn kết toàn dân dịp Quốc khánh 2/9.
'Có anh, nơi ấy bình yên' tập mới nhất: Hé lộ kẻ phá hoại vườn chuối nhà ông VuiXem - nghe - đọc - 3 giờ trước
GĐXH - Trong tập 20 "Có anh, nơi ấy bình yên", người dân làm đơn kiện trang trại lợn gây ô nhiễm, hé lộ manh mối kẻ chặt vườn chuối nhà ông Vui.
Sau 4 thập kỷ, dàn diễn viên 'Bao giờ cho đến tháng mười' giờ thế nào?Câu chuyện văn hóa - 5 giờ trước
Sau 41 năm ngày phim "Bao giờ cho đến tháng mười" vang danh toàn châu Á, dàn diễn viên của phim đều có những thay đổi trong sự nghiệp.
Kết nối kinh tế số và văn hóa đọc đổi mới sáng tạoXem - nghe - đọc - 15 giờ trước
GĐXH - Thông qua triển khai mô hình Liên đoàn hợp tác xã điện tử kết hợp thư viện số, BTC kỳ vọng góp phần thúc đẩy phát triển toàn diện, bền vững, lan tỏa tri thức và tinh thần đổi mới sáng tạo trong cộng đồng.
Con gái nhạc sĩ Phạm Tuyên tiết lộ bất ngờ liên quan đến bố và ca khúc 'Như có Bác trong ngày đại thắng'Giải trí - 17 giờ trước
GĐXH - Con gái nhạc sĩ Phạm Tuyên cho biết: "Cha tôi luôn tâm niệm, âm nhạc chỉ thực sự 'sống' khi thuộc về cộng đồng... Bình thường tay ông run, ký 1 chữ cũng khó nhưng hôm đó ông viết được hẳn 3 dòng: 'Trao tặng báo Nhân Dân. Ký tên: Phạm Tuyên'. Chữ rất rõ ràng. Hôm đó chắc ông rất vui!".
Thái Hòa, Thanh Sơn chấp nhận thương tích, không cần đóng thếGiải trí - 20 giờ trước
GĐXH - Thái Hòa, Thanh Sơn và nhiều diễn viên đã tự thực hiện những cảnh hành động và không cần đóng thế. Điều này khiến khán giả rất tò mò.
Phương Nam - Tạ của 'Mưa đỏ': Vợ rất hiểu chuyện, thông cảm cho nghề của chồngGiải trí - 21 giờ trước
GĐXH - Vào vai Tiểu đội trưởng Tạ, Phương Nam đã trải qua nhiều thách thức nhưng anh cảm thấy xứng đáng vì ý nghĩa lẫn thông điệp của phim "Mưa đỏ" mang đến cho mọi người. Ngoài ra, nam diễn viên cũng hạnh phúc vì có hậu phương vững chắc là vợ, con.
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung sáng tác 'Trái tim quả cảm', khán giả rưng rưng nghe Quốc Thiên và Neko Lê hátGiải trí
GĐXH - Sau thành công của ca khúc "Viết tiếp câu chuyện hòa bình", nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung tiếp tục sáng tác ca khúc chủ đề cho chương trình "Chiến sĩ quả cảm".