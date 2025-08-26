Mới nhất
Nước sông Mã ồ ạt đổ vào nhà dân

Thứ ba, 22:28 26/08/2025 | Xã hội
Các thủy điện xả lũ với lưu lượng lớn khiến nước sông Mã dâng cao, ồ ạt đổ vào nhà dân khu vực hai bên bờ sông thuộc xã Cẩm Thủy (Thanh Hóa).

Ghi nhận của phóng viên Thanh Niên chiều 26.8 tại các khu dân cư hai bên bờ sông Mã thuộc xã Cẩm Thủy, nước sông Mã ngày một dâng cao, ồ ạt đổ vào nhà dân.

Nước sông Mã ồ ạt đổ vào nhà dân- Ảnh 1.

Ngôi nhà của anh Lê Bình (ảnh) ở khu phố Cửa Hà (xã Cẩm Thủy, Thanh Hóa) ngập sâu hơn 2 m khiến nhiều tài sản chìm trong nước, hư hỏng. Anh Bình cho biết, khoảng hơn 12 giờ ngày 26.8, nước sông Mã bắt đầu dâng lên đến sân và nhanh chóng dâng cao hơn 2 m chỉ sau ít giờ đồng hồ.

Nước sông Mã ồ ạt đổ vào nhà dân- Ảnh 2.

Tính đến 18 giờ ngày 26.8, hơn 60 nhà dân ở xã Cẩm Thủy ngập chìm trong biển nước

Nước sông Mã ồ ạt đổ vào nhà dân- Ảnh 3.

Nước sông Mã dâng chảy xối xả vào các khu dân cư từ đầu giờ chiều 26.8

Nước sông Mã ồ ạt đổ vào nhà dân- Ảnh 4.

Nước sông Mã tại khu vực cầu Cẩm Thủy

Nước sông Mã ồ ạt đổ vào nhà dân- Ảnh 5.

Biển chỉ dẫn đường ở khu phố Cửa Hà ngập chìm gần như toàn bộ

Nước sông Mã ồ ạt đổ vào nhà dân- Ảnh 6.

Chiều 26.8, nước sông Mã ồ ạt đổ vào khu dân cư phố Phong Ý, xã Cẩm Thủy, buộc nhiều gia đình phải sơ tán

Nước sông Mã ồ ạt đổ vào nhà dân- Ảnh 7.

Nam thanh niên ở khu dân cư Phong Ý cõng em nhỏ sơ tán khỏi nhà do nước lũ đổ về

Nước sông Mã ồ ạt đổ vào nhà dân- Ảnh 8.

Nhà dân hai bên bờ sông Mã qua xã Cẩm Thủy ngập sâu trung bình từ 0,5 - hơn 2 m

Nước sông Mã ồ ạt đổ vào nhà dân- Ảnh 9.

Anh Lê Bình (ngụ xã Cẩm Thủy) cho biết loa truyền thanh của UBND xã chiều 26.8 thông báo các thủy điện trên sông Mã tiếp tục tăng lưu lượng xả lũ nên nước sông Mã sẽ tiếp tục dâng, nguy cơ ngập sâu kéo dài làm ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân.

Nước sông Mã ồ ạt đổ vào nhà dân- Ảnh 10.

Một số người dân ở xã Cẩm Thủy trong chiều 26.8 đã quyên góp, tình nguyện nấu 380 suất cơm miễn phí phát cho người dân đang có nhà bị ngập


Tòa soạn Quảng cáo
Top