Người phụ nữ đi xe đạp điện tử vong sau va chạm với ô tô đầu kéo

Thông tin từ cơ quan chức năng TP Hải Phòng vừa cho biểt, đơn vị đang tiến hành xác minh điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông xảy ra hôm nay (5/12), tại nút giao thông Nam cầu Bính, giữa ô tô đầu kéo và xe đạp điện khiến một phụ nữ tử vong tại chỗ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7h cùng ngày, xe đầu kéo BKS 15H - 1xx kéo theo rơ-moóc BKS 15RM - 0xx do anh Mạc Trung H. (SN 1981, trú tại phường An Dương, TP Hải Phòng) điều khiển, lưu thông trên đường Hùng Vương, sau đó rẽ phải theo hướng lên cầu Bính.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm khiến người phụ nữ đi xe đạp điện không qua khỏi.

Khi đi đến khu vực nút giao Nam cầu Bính, phương tiện này bất ngờ xảy ra va chạm với xe đạp điện do chị Nguyễn Thị Hoa L. (SN 1971, trú tại phường Hồng Bàng, TP Hải Phòng) điều khiển, di chuyển từ hướng ngã tư Bạch Đằng về cầu Bính.

Vụ va chạm giữa 2 phương tiện khiến chị L. tử vong tại chỗ và xe đạp điện của nạn nhân hư hỏng.

Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại nơi xảy ra sự việc, tiến hành phân luồng giao thông, thực hiện công tác khám nghiệm và điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Sau khi hoàn thiện các thủ tục cần thiết, thi thể nạn nhân xấu số được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.