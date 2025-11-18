Mới nhất
Ở Tân Hiệp Phát, không ai 'đi làm', họ đi học, phát triển bản thân và chinh phục tương lai

Thứ ba, 12:37 18/11/2025 | Sản phẩm - Dịch vụ
Trong hành trình hơn ba thập kỷ phát triển, Tân Hiệp Phát không chỉ được biết đến là tập đoàn nước giải khát hàng đầu Việt Nam, mà còn là một "tổ chức học tập" đúng nghĩa – nơi mỗi thành viên, ở mọi cấp độ, đều không ngừng học hỏi, phát triển bản thân và cùng nhau kiến tạo tương lai.

Học tập ở mọi cấp độ – từ nhà lãnh đạo đến nhân viên tuyến đầu

Tại Tân Hiệp Phát, "học" không chỉ là hoạt động diễn ra trong phòng đào tạo: học để tự phát triển và đưa tổ chức phát triển. Đó là tinh thần thấm sâu trong cách làm việc, trong từng cuộc họp, từng dự án và cả trong những giờ phút chia sẻ giữa đồng nghiệp. Mỗi cá nhân đều được khuyến khích "học mọi lúc, học mọi nơi" – học để hiểu hơn về công việc, học để phục vụ khách hàng tốt hơn, và học để chính mình trở thành phiên bản tốt hơn mỗi ngày.

- Ảnh 1.

- Ảnh 2.

Mỗi nhân viên làm việc tại Tân Hiệp Phát đều được khuyến khích học mọi lúc, học mọi nơi, không ngừng trở thành phiên bản tốt hơn mỗi ngày

Công ty triển khai các chương trình đào tạo ở mọi cấp độ, từ các khóa huấn luyện kỹ năng nghiệp vụ, quản lý, lãnh đạo, đến các lớp học về tư duy đổi mới, văn hóa doanh nghiệp và thái độ tích cực. Bởi với Tân Hiệp Phát, kiến thức và kỹ năng là nền tảng – nhưng thái độ và tư duy mới là gốc rễ của sự phát triển bền vững.

Học để dám mơ lớn, dám thay đổi, học để sống có trách nhiệm và sống lớn hơn chính mình

Văn hóa học tập tại Tân Hiệp Phát không dừng ở việc "làm tốt hơn", mà là "nghĩ lớn hơn". Mỗi nhân viên được khuyến khích dám đặt mục tiêu cao, dám thử thách bản thân và dám bước ra khỏi vùng an toàn.

"Dám mơ lớn, dám thay đổi" đã trở thành khẩu hiệu hành động trong mọi sáng kiến, mọi dự án đổi mới. Chính tinh thần đó giúp Tân Hiệp Phát không ngừng tạo nên những dấu ấn tiên phong trong ngành nước giải khát, với nhiều sản phẩm đạt chuẩn quốc tế và được xuất khẩu đến hơn 20 quốc gia.

- Ảnh 3.

Chị L.T.T.T - Trưởng phòng Phát triển Sản phẩm là một trong những giảng viên nội bộ tài năng tại Công ty Tân Hiệp Phát

"Tôi gia nhập đến với Tân Hiệp Phát từ những ngày đầu ra trường, mang trong mình nhiều hoài nghi và bỡ ngỡ. Chính văn hóa học tập ở đây đã giúp tôi thay đổi – dám đặt câu hỏi, dám thử, dám mơ lớn và dám làm khác đi. Ở Tân Hiệp Phát, học không chỉ là để hoàn thành công việc, mà là để tự thay đổi mình. Tôi học cách lắng nghe, cách đặt câu hỏi, cách nhìn vấn đề theo nhiều góc độ khác nhau. Mỗi dự án, mỗi lần thử nghiệm đều là một bài học trãi nghiệm quý giá – đôi khi đến từ những sai lầm, nhưng luôn được khuyến khích như một cơ hội để trưởng thành. Nhờ môi trường này đã giúp tôi học tập, rèn luyện và dần chuyển đổi tôi từ một nhân viên chỉ thực hiện theo hướng dẫn thành một quản lý chủ động, luôn tìm kiếm giải pháp mới. Tôi tự tin dẫn dắt đội ngũ, truyền cảm hứng và khuyến khích họ phát triển tinh thần học hỏi và sáng tạo không ngừng." Chị L.T.T.T Trưởng phòng Phát triển Sản phẩm chia sẻ.

Học để cùng phát triển, cùng kiến tạo giá trị

Điểm đặc biệt của Tân Hiệp Phát là đội ngũ hơn 200 giảng viên nội bộ với hơn 20.000 giờ đào tạo mỗi năm – những người không chỉ giỏi chuyên môn mà còn đầy tâm huyết với sứ mệnh "truyền lửa" học tập. Họ là các lãnh đạo, quản lý, chuyên viên giàu kinh nghiệm, sẵn sàng dành thời gian đứng lớp, chia sẻ kiến thức, kỹ năng và cả bài học thực tế cho đồng nghiệp.

- Ảnh 4.

- Ảnh 5.

Tân Hiệp Phát có hơn 200 giảng viên nội bộ với hơn 20.000 giờ đào tạo được tổ chức mỗi năm

Ở Tân Hiệp Phát, cấp trên không sợ "mất quyền", "mất ghế" khi chia sẻ, mà ngược lại, coi việc hướng dẫn, đào tạo cấp dưới là trách nhiệm và niềm tự hào. Tinh thần "lãnh đạo là người thầy" được xem là biểu hiện cao nhất của văn hóa doanh nghiệp – nơi quyền lực không đến từ chức danh, mà đến từ năng lực và sự cống hiến cho sự phát triển người khác.

Nhờ xây dựng văn hóa học tập liên tục, Tân Hiệp Phát đã hình thành một môi trường làm việc năng động, sáng tạo và đầy cơ hội phát triển cho từng cá nhân. Mỗi nhân viên đều có lộ trình học tập, phát triển rõ ràng; mỗi cấp quản lý đều được trang bị kỹ năng huấn luyện và dẫn dắt đội nhóm theo hướng "trao quyền – tạo động lực".

Học tập không còn là nhiệm vụ, mà trở thành niềm vui – động lực – và là DNA của văn hóa Tân Hiệp Phát.

- Ảnh 6.

Ông N.V.T - Giám đốc Nghiên cứu Phát triển và giám đốc dự án là giảng viên nội bộ đầy tâm huyết, đã dẫn dắt nhiều thế hệ đội ngũ kế thừa tại Công ty Tân Hiệp Phát

Ông N.V.T, Giám đốc Nghiên cứu Phát triển và giám đốc dự án , có hơn 30 năm gắn bó với Công ty THP - Nguyên là cán bộ giảng dạy khoa đại học tổng hợp , cũng là một giảng viên nội bộ đầy tâm huyết chia sẻ "Tân Hiệp Phát tin rằng, một doanh nghiệp chỉ có thể phát triển bền vững khi mỗi con người trong đó không ngừng học hỏi và trưởng thành. Bởi "một tổ chức biết học hỏi chính là tổ chức biết vươn lên, biết mơ lớn và biết thay đổi để chạm tới tương lai."

Tân Hiệp Phát


