Ở Tân Hiệp Phát, không ai 'đi làm', họ đi học, phát triển bản thân và chinh phục tương lai
Trong hành trình hơn ba thập kỷ phát triển, Tân Hiệp Phát không chỉ được biết đến là tập đoàn nước giải khát hàng đầu Việt Nam, mà còn là một "tổ chức học tập" đúng nghĩa – nơi mỗi thành viên, ở mọi cấp độ, đều không ngừng học hỏi, phát triển bản thân và cùng nhau kiến tạo tương lai.
Học tập ở mọi cấp độ – từ nhà lãnh đạo đến nhân viên tuyến đầu
Tại Tân Hiệp Phát, "học" không chỉ là hoạt động diễn ra trong phòng đào tạo: học để tự phát triển và đưa tổ chức phát triển. Đó là tinh thần thấm sâu trong cách làm việc, trong từng cuộc họp, từng dự án và cả trong những giờ phút chia sẻ giữa đồng nghiệp. Mỗi cá nhân đều được khuyến khích "học mọi lúc, học mọi nơi" – học để hiểu hơn về công việc, học để phục vụ khách hàng tốt hơn, và học để chính mình trở thành phiên bản tốt hơn mỗi ngày.
Công ty triển khai các chương trình đào tạo ở mọi cấp độ, từ các khóa huấn luyện kỹ năng nghiệp vụ, quản lý, lãnh đạo, đến các lớp học về tư duy đổi mới, văn hóa doanh nghiệp và thái độ tích cực. Bởi với Tân Hiệp Phát, kiến thức và kỹ năng là nền tảng – nhưng thái độ và tư duy mới là gốc rễ của sự phát triển bền vững.
Học để dám mơ lớn, dám thay đổi, học để sống có trách nhiệm và sống lớn hơn chính mình
Văn hóa học tập tại Tân Hiệp Phát không dừng ở việc "làm tốt hơn", mà là "nghĩ lớn hơn". Mỗi nhân viên được khuyến khích dám đặt mục tiêu cao, dám thử thách bản thân và dám bước ra khỏi vùng an toàn.
"Dám mơ lớn, dám thay đổi" đã trở thành khẩu hiệu hành động trong mọi sáng kiến, mọi dự án đổi mới. Chính tinh thần đó giúp Tân Hiệp Phát không ngừng tạo nên những dấu ấn tiên phong trong ngành nước giải khát, với nhiều sản phẩm đạt chuẩn quốc tế và được xuất khẩu đến hơn 20 quốc gia.
"Tôi gia nhập đến với Tân Hiệp Phát từ những ngày đầu ra trường, mang trong mình nhiều hoài nghi và bỡ ngỡ. Chính văn hóa học tập ở đây đã giúp tôi thay đổi – dám đặt câu hỏi, dám thử, dám mơ lớn và dám làm khác đi. Ở Tân Hiệp Phát, học không chỉ là để hoàn thành công việc, mà là để tự thay đổi mình. Tôi học cách lắng nghe, cách đặt câu hỏi, cách nhìn vấn đề theo nhiều góc độ khác nhau. Mỗi dự án, mỗi lần thử nghiệm đều là một bài học trãi nghiệm quý giá – đôi khi đến từ những sai lầm, nhưng luôn được khuyến khích như một cơ hội để trưởng thành. Nhờ môi trường này đã giúp tôi học tập, rèn luyện và dần chuyển đổi tôi từ một nhân viên chỉ thực hiện theo hướng dẫn thành một quản lý chủ động, luôn tìm kiếm giải pháp mới. Tôi tự tin dẫn dắt đội ngũ, truyền cảm hứng và khuyến khích họ phát triển tinh thần học hỏi và sáng tạo không ngừng." Chị L.T.T.T Trưởng phòng Phát triển Sản phẩm chia sẻ.
Học để cùng phát triển, cùng kiến tạo giá trị
Điểm đặc biệt của Tân Hiệp Phát là đội ngũ hơn 200 giảng viên nội bộ với hơn 20.000 giờ đào tạo mỗi năm – những người không chỉ giỏi chuyên môn mà còn đầy tâm huyết với sứ mệnh "truyền lửa" học tập. Họ là các lãnh đạo, quản lý, chuyên viên giàu kinh nghiệm, sẵn sàng dành thời gian đứng lớp, chia sẻ kiến thức, kỹ năng và cả bài học thực tế cho đồng nghiệp.
Ở Tân Hiệp Phát, cấp trên không sợ "mất quyền", "mất ghế" khi chia sẻ, mà ngược lại, coi việc hướng dẫn, đào tạo cấp dưới là trách nhiệm và niềm tự hào. Tinh thần "lãnh đạo là người thầy" được xem là biểu hiện cao nhất của văn hóa doanh nghiệp – nơi quyền lực không đến từ chức danh, mà đến từ năng lực và sự cống hiến cho sự phát triển người khác.
Nhờ xây dựng văn hóa học tập liên tục, Tân Hiệp Phát đã hình thành một môi trường làm việc năng động, sáng tạo và đầy cơ hội phát triển cho từng cá nhân. Mỗi nhân viên đều có lộ trình học tập, phát triển rõ ràng; mỗi cấp quản lý đều được trang bị kỹ năng huấn luyện và dẫn dắt đội nhóm theo hướng "trao quyền – tạo động lực".
Học tập không còn là nhiệm vụ, mà trở thành niềm vui – động lực – và là DNA của văn hóa Tân Hiệp Phát.
Ông N.V.T, Giám đốc Nghiên cứu Phát triển và giám đốc dự án , có hơn 30 năm gắn bó với Công ty THP - Nguyên là cán bộ giảng dạy khoa đại học tổng hợp , cũng là một giảng viên nội bộ đầy tâm huyết chia sẻ "Tân Hiệp Phát tin rằng, một doanh nghiệp chỉ có thể phát triển bền vững khi mỗi con người trong đó không ngừng học hỏi và trưởng thành. Bởi "một tổ chức biết học hỏi chính là tổ chức biết vươn lên, biết mơ lớn và biết thay đổi để chạm tới tương lai."
Tân Hiệp Phát
Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 19/11/2025Sản phẩm - Dịch vụ - 21 phút trước
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Tư ngày 19/11/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Gen Z hào hứng chuyển sang điện với dàn xe máy điện mới của VinFastSản phẩm - Dịch vụ - 28 phút trước
Với thiết kế 2 pin linh hoạt, các dòng xe máy điện VinFast như Evo Grand, Feliz, Vero X… mang tới cơ hội chuyển đổi xanh dễ dàng, tiện lợi cho người trẻ.
Lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 19-23/11/2025: Nhiều khách hàng 10 tiếng/ngày không có điện để dùngSản phẩm - Dịch vụ - 41 phút trước
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Vĩnh Long sẽ mất điện cả ngày.
Phụ nữ tuổi mãn kinh nên mua gì khi vào siêu thị?Bảo vệ người tiêu dùng - 51 phút trước
GĐXH - Mãn kinh khiến nhiều phụ nữ đối mặt với bốc hỏa, mất ngủ, tăng cân, loãng xương và rối loạn tâm trạng. Chọn lọc việc mua thực phẩm phù hợp có thể giảm đáng kể các triệu chứng này. Vậy khi đi siêu thị, phụ nữ mãn kinh nên bỏ gì vào giỏ hàng?
Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam những giỏ xinh xắn, đẹp- độc- lạ trở thành lựa chọn số 1Giá cả thị trường - 1 giờ trước
GĐXH - Những ngày cận kề Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11), không khí mua sắm quà tặng tri ân thầy cô tại Hà Nội trở nên nhộn nhịp hơn. Theo các tiểu thương, năm nay, các mẫu giỏ quà xinh được khác hàng ưa chuộng.
Lịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) từ ngày 19-23/11/2025: Những khu vực dân cư bị cúp điện gần 12 tiếng/ngàySản phẩm - Dịch vụ - 1 giờ trước
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần một số khu dân cư và đơn vị thuộc Trà Vinh cũ sẽ mất điện cả ngày.
Mô hình gia đình online: Chanh StoreSản phẩm - Dịch vụ - 2 giờ trước
Thách thức lớn nhất khi bán lẻ trực tuyến là tạo niềm tin. Chanh Store (áo dệt kim) đã phát triển bền vững nhờ xây dựng uy tín, vượt qua rào cản kinh doanh online.
Giá vàng hôm nay 19/11: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji điều chỉnh ra sao?Giá cả thị trường - 4 giờ trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC và nhẫn trơn có thể sớm hồi phục theo thế giới.
Giá rau đắt đỏ, nhiều gia đình Thủ đô chuyển hướng sang nguồn cung thực phẩm xanh 'bao sạch'Bảo vệ người tiêu dùng - 4 giờ trước
GĐXH - Đối mặt với giá thực phẩm xanh tăng, nhiều gia đình trẻ ở Thủ đô đã thay đổi thói quen mua sắm, tìm đến các nguồn cung thực phẩm ổn định, an toàn là lựa chọn mua hàng ở sang siêu thị hoặc nhờ người thân đặt mua rau từ quê gửi lên.
SUV cỡ C giá 258 triệu đồng rộng như Mazda CX-5, đẹp tối giản, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 có gì đặc biệt khi ra mắt ở Trung Quốc?Giá cả thị trường - 5 giờ trước
GĐXH - SUV hạng C hoàn toàn mới vừa trình làng, nổi bật với thiết kế hầm hố, động cơ tăng áp 1.5L, nội thất hiện đại và mức giá chỉ bằng một phần ba Mazda CX-5.
Giá rau đắt đỏ, nhiều gia đình Thủ đô chuyển hướng sang nguồn cung thực phẩm xanh 'bao sạch'Bảo vệ người tiêu dùng
GĐXH - Đối mặt với giá thực phẩm xanh tăng, nhiều gia đình trẻ ở Thủ đô đã thay đổi thói quen mua sắm, tìm đến các nguồn cung thực phẩm ổn định, an toàn là lựa chọn mua hàng ở sang siêu thị hoặc nhờ người thân đặt mua rau từ quê gửi lên.