Ô tô giá 170 triệu đồng thiết kế xinh đẹp, sạc nhanh, chạy tới 301km/lần sạc, rẻ hơn Kia Morning, chỉ ngang Honda SH liệu có về Việt Nam?

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Ô tô thiết kế xinh đẹp, sạc nhanh, chạy tới 301km/lần sạc

Wuling Hongguang Mini EV

Ra mắt lần đầu vào năm 2020, xe điện Wuling Hongguang Mini EV đã nhanh chóng bán hơn 1,9 triệu chiếc trên toàn cầu.

Thành công này đến từ một chiến lược kinh doanh khốc liệt khi nhà sản xuất liên tục làm mới sản phẩm với tốc độ chóng mặt.

Ở thế hệ thứ năm, ngôn ngữ thiết kế của xe được lột xác hoàn toàn theo phong cách hình khối viên đường.

Những đường nét gãy gọn nhường chỗ cho hệ thống đèn pha bo tròn, kết nối liền mạch bằng một dải chrome chạy ngang đầu xe.

Nhà sản xuất tiếp tục duy trì hai cấu hình trục cơ sở, bao gồm bản hai cửa truyền thống và bản năm cửa kéo dài để phục vụ nhu cầu gia đình.

Phiên bản 5 cửa với mâm họa tiết 'cỏ 4 lá'





Không chỉ thay đổi lớp vỏ bọc, Wuling Hongguang Mini EV 2026 còn giải quyết triệt để những điểm yếu chí mạng của thế hệ tiền nhiệm.

Bên trong khoang lái, cần số cơ học đặt giữa hai ghế đã bị loại bỏ và dời lên khu vực cột tay lái phía sau vô lăng.

Sự dịch chuyển khéo léo này giải phóng hoàn toàn không gian để chân cho hàng ghế trước, mang lại cảm giác rộng rãi hơn hẳn.

Khoang chứa đồ phía sau cũng có thể linh hoạt mở rộng lên mức 838 lít khi người dùng gập phẳng hàng ghế thứ hai.

Nội thật Wuling Hongguang Mini EV

Tuy nhiên, nâng cấp mang tính bước ngoặt nhất lại nằm ở hệ thống quản lý năng lượng.

Xe cung cấp hai tùy chọn cụm pin mang lại tầm hoạt động 205 km hoặc 301 km sau mỗi lần cắm điện.

Đặc biệt, sự xuất hiện của cổng sạc nhanh DC cho phép xe nạp lại từ mức 30 lên 80 phần trăm pin chỉ trong vỏn vẹn 35 phút.

Khả năng phục hồi năng lượng tức thời này biến chiếc xe thành một phương tiện di chuyển đô thị đúng nghĩa thay vì chỉ là một giải pháp dạo phố quãng ngắn.

Sở hữu hàng loạt nâng cấp đắt giá nhưng nhà sản xuất Trung Quốc vẫn quyết tâm giữ nguyên thứ vũ khí mạnh nhất của mình.

Giá ô tô Wuling Hongguang Mini EV 2026

Tại thị trường nội địa, Wuling Hongguang Mini EV 2026 được chốt giá khởi điểm chỉ từ 44.800 Nhân dân tệ.

Con số này quy đổi tương đương khoảng 170 triệu đồng tiền Việt Nam.

Thậm chí, nếu áp dụng triệt để các chính sách trợ giá hiện hành, chi phí sở hữu thực tế chỉ còn khoảng 163 triệu đồng.

Mức định giá tàn khốc này không chỉ kích cầu tiêu dùng nội địa mà còn tạo ra một bức tường thành vững chắc về mặt thương mại.

Nó đè bẹp ý chí của bất kỳ thương hiệu nào đang manh nha bước chân vào phân khúc ô tô điện siêu nhỏ.

Với chiến lược lấy số lượng khổng lồ bù đắp biên lợi nhuận mỏng, Wuling đang cho thấy họ không có ý định nhường lại ngôi vương tại đất nước tỷ dân.

Xe ô tô giá từ 150 triệu đồng/chiếc sắp bán tại thị trường Việt Nam có gì đặc biệt?

Làn sóng xe điện tại thị trường Việt hứa hẹn sẽ rất sôi động khi TMT Motors mới đây đã hé lộ loạt mẫu xe điện mini mà hãng chuẩn bị phân phối.

Cụ thể, trong thông báo gần đây, TMT Motors cho biết hãng đã thống nhất cùng liên doanh SGMW (SAIC, General Motors và Wuling) dự kiến đưa ra bản thương mại của Baojun E100, Baojun Yep 2023 và Baojun Yep Plus tại thị trường Việt.

Xe ô tô điện Baojun E100 (200km/lần sạc) – sạc tại nhà, ổ cắm 220V

Baojun E100.

Với chiều dài tổng thể 2.488 mm, chiều rộng 1.506 mm và chiều cao 1.670 mm, Baojun E100 là một mẫu xe điện hai chỗ ngồi rất nhỏ gọn của liên doanh SGMW.

Baojun E100 được trang bị động cơ điện tạo ra công suất 39 mã lực và 110Nm mô-men xoắn cực đại, chiếc xe điện có thể di chuyển trong quãng đường dưới 200km cho một lần sạc, hoàn toàn phù hợp với môi trường đô thị.

Gói pin lithium-ion của Baojun E100 có thể được sạc chậm đầy trong khoảng 5 giờ và SGMW đang nghiên cứu đưa ra giải pháp để rút ngắn sạc nhanh từ 20% – 80% xuống chỉ còn 2 giờ.. Ngoài ra chiếc xe còn có khả năng tự hồi phục năng lượng thông qua hệ thống tái tạo năng lượng phanh thông minh. Xe không cần sạc tại trạm, chỉ cần sạc ở ổ cắm điện 220V ở bất cứ đâu.

E100 là một chiếc xe hai ghế kiểu dáng Smart nhỏ gọn với chiều dài cơ sở chỉ 1.600 mm, bán kính quay đầu 3,7 mét cũng giúp E100 di chuyển trong thành phố dễ dàng hơn. Chiếc xe nhỏ bé này có tốc độ tối đa 100 km/h, điều này có nghĩa là E100 vẫn có thể di chuyển trên các đường quốc lộ hay cao tốc có tốc độ cho phép dưới 100km/h.

E100 có hệ thống treo phía trước độc lập và hệ thống treo tay đòn đơn phía sau. Các tính năng tiêu chuẩn khác gồm có chống bó cứng phanh ABS với phân bổ lực phanh điện tử EBD, hỗ trợ đỗ phanh điện tử, cảm biến đỗ xe, ghế an toàn Isofix cho trẻ em và hệ thống cảnh báo người đi bộ.

Hiện TMT Motors đang đàm phán với đối tác SGMW dự kiến đưa sản phẩm thương mại phiên bản có khả năng thay thế dần xe 2 bánh gắn máy với mức giá dự kiến kèm theo pin dưới 150 triệu đồng.

Xe ô tô điện Baojun Yep 2023 (303km/lần sạc) – sạc tại nhà, ổ cắm 220V





Baojun Yep 2023.

Baojun Yep 2023 gây chú ý, thu hút công chúng khi lần đầu ra mắt và bắt đầu bán sản phẩm vào tháng 4/2023.

Xe sở hữu ngoại hình vuông vức, đầu xe nổi bật với cụm đèn pha LED xen kẽ đi cùng dải LED định vị ban ngày kiểu đứt đoạn. Phía dưới, phần cản trước được sơn tối màu. Xe sử dụng bộ mâm hai tông màu cùng tạo hình hoa 4 cánh.

Không gian nội thất của Baojun Yep nổi bật với cụm màn hình đôi kích thước 10,25 inch, hiển thị đầy đủ thông số, tiện nghi và camera 360 độ. Ghế ngồi trên Baojun Yep 2023 là loại bọc da, ghế lái có khả năng chỉnh điện 6 hướng, ghế phụ chỉnh cơ 4 hướng.

Xe sử dụng duy nhất một mô tơ điện cho công suất 67 mã lực và mô men xoắn cực đại 140 Nm, kết hợp cùng hệ dẫn động cầu sau.

Thời gian sạc tại nhà là 8h và nhà sản xuất SGMW đang cải tiến để rút ngắn thời gian sạc nhanh tại nhà là 3,5 tiếng và sạc siêu nhanh tại trạm sạc rút xuống còn 30 phút.

TMT Motors cho biết, Baojun Yep 2023 sẽ ra mắt tại thị trường Việt Nam trong thời gian tới với mức giá dự kiến kèm theo pin khoảng 300 triệu đồng .

Baojun Yep Plus (401 km/lần sạc) – sạc điện tại nhà, ổ cắm 220V

Baojun Yep Plus

Ngoài bản 3 cửa, Baojun Yep 2023, nay đã có thêm bản 5 cửa mang tên Baojun Yep Plus, ra mắt vào tháng 4/2024. Baojun Yep Plus có chất lượng và tiện lợi hơn rất nhiều so với bản 2 cửa Baojun Yep khi lên xuống xe không phải hạ ghế.

Xe sử dụng động cơ điện đặt ở phía trước với công suất 103 mã lực và mô-men xoắn 180 Nm, pin lithium 41.9 kWh mang lại phạm vi di chuyển 401km. Xe có tốc độ tối đa 150km/h. Bốn chế độ lái là Economy+, Economy, Standard và Sport.

Dù là mẫu xe hướng đến số đông với giá bán dễ tiếp cận, Baojun Yep Plus vẫn sở hữu không gian hiện đại: bảng đồng hồ LCD 8,8 inch, màn hình điều khiển trung tâm loại nổi 10,1 inch, vô lăng 3 chấu tích hợp phím chức năng, bệ trung tâm có giá đỡ ly và sạc không dây.

Xe hỗ trợ cả sạc nhanh và sạc thường. Ở chế độ sạc chậm, thời gian sạc là 9 tiếng, sạc nhanh rút thời gian sạc tại nhà 7kW xuống còn 4 tiếng và sạc siêu nhanh từ 20% đến 80% chỉ mất 35 phút.

Một số tiện ích đáng chú ý khác có thể kể đến trên Baojun Yep Plus như: camera 360 độ, điều hòa 2 chiều tự động, hệ thống lọc không khí, cần gạt mưa tự động, chìa khóa thông minh, tính năng điều khiển từ xa, ra lệnh bằng giọng nói và kính cửa sổ chống kẹt.

Hiện, cả TMT Motors và SGMW đang đàm phán định giá bán, dự kiến Baojun Yep Plus có giá dưới 500 triệu đồng khi bán tại Việt Nam.