'Ông hoàng' vai phản diện làng phim miền Nam - Mai Sơn Lâm: Không diễn để được khán giả khen

Thứ ba, 11:33 28/10/2025 | Giải trí
GĐXH - Mai Sơn Lâm quen mặt với khán giả phía Nam bởi chuyên trị vai phản diện. Dù bị ghét vì vai ác nhưng anh vẫn cho rằng đó là "phần thưởng" của mình.

Diễn viên Mai Sơn Lâm mới đây lại tiếp tục vai phản diện trong "Góc khuất" với vai diễn Hoàng Khiêm. Trước đó, anh từng góp mặt trong các phim Ván cờ tình yêu, Lời thề danh dự, Vùng đất không yên tĩnh, Vó ngựa trời nam… Anh ghi dấu ấn với khán giả bởi sự chân chất, kính nghiệp và khắc họa từng nhân vật một cách sinh động.

Với một người chuyên trị nhân vật ác, Mai Sơn Lâm cho biết bị cuốn hút bởi những vai có chiều sâu tâm lý – đặc biệt là nhân vật phản diện. Bởi trong cái ác của những nhân vật này thường ẩn giấu một phần "người" rất thật.

'Ông hoàng' vai phản diện làng phim miền Nam - Mai Sơn Lâm là ai? - Ảnh 1.

Mai Sơn Lâm chuyên trị vai phản diện ở làng phim phía Nam.

Và khi đọc kịch bản "Góc khuất", Mai Sơn Lâm nhìn thấy một người đàn ông vừa đáng ghét, vừa đáng thương – một con người bị lòng tham, dục vọng và nỗi sợ nuốt chửng chính mình. Đó là kiểu vai mà một diễn viên không thể từ chối, nếu thật sự muốn thử thách bản thân.

Nói về vai diễn Mai Sơn Lâm cho hay: "Ấn tượng đầu tiên của tôi là: "Người đàn ông này nguy hiểm quá." Nhưng càng đọc, tôi lại càng thấy ông ta không chỉ nguy hiểm mà còn… cô độc. Một kẻ từng tin rằng quyền lực và tiền bạc có thể kiểm soát mọi thứ, cho đến khi chính ông ta bị quá khứ và tội lỗi nhấn chìm. Cái thú vị nằm ở chỗ: Hoàng Khiêm không đơn thuần là kẻ ác, mà là một người trốn chạy chính mình – và tôi muốn khán giả nhìn thấy điều đó qua ánh mắt".

'Ông hoàng' vai phản diện làng phim miền Nam - Mai Sơn Lâm là ai? - Ảnh 2.

Hình ảnh Mai Sơn Lâm trong phim "Góc khuất".

Ngoài ra, anh còn bổ sung việc quyết định vào phim "Góc khuất": "Tôi và anh Nam (đạo diễn Quách Khoa Nam) từng có dịp hợp tác trước đây, nên hiểu cách làm việc của nhau. Anh Nam là người rất tinh tế trong việc dẫn dắt cảm xúc diễn viên – không áp đặt, mà gợi mở. Với vai Hoàng Khiêm, anh Nam cho tôi rất nhiều "đất" để sáng tạo, nhưng đồng thời cũng luôn nhắc: "Lâm ơi, cái ác của nhân vật này không nằm ở hành động, mà ở ánh nhìn." Tôi rất biết ơn điều đó, vì nó giúp tôi tiết chế và làm cho nhân vật trở nên đáng sợ theo kiểu… lạnh lùng mà thật từ ánh mắt, hơi thở, từng khoảnh khắc nhỏ nhất".

Khi vào vai ác này, Mai Sơn Lâm cho biết anh phải biến hóa nhân vật, anh không diễn "ác" mà anh chọn cách diễn "người". "Vì khi một người tin rằng việc mình làm là đúng, họ không thấy mình ác. Hoàng Khiêm là kiểu người như vậy. Ông ta tự biện minh cho mọi tội lỗi bằng lý do "vì gia đình", "vì danh dự". Tôi khai thác sự tự dối mình đó, để khán giả vừa ghét vừa có chút thương hại. Vì suy cho cùng, ai cũng có một "góc khuất" mà họ không dám đối diện", Mai Sơn Lâm nói.

'Ông hoàng' vai phản diện làng phim miền Nam - Mai Sơn Lâm là ai? - Ảnh 3.

Nam diễn viên không ngại bị khán giả ghét khi đóng phản diện.

Về việc hay bị đóng đinh trong các vai phản diện, Mai Sơn Lâm cho biết anh muốn khán giả nhớ đến mình dù vai chính hay phản diện. Anh luôn sống hết mình với nhân vật. Mai Sơn Lâm cho biết anh không diễn để được khen, mà diễn để khán giả thấy được một con người thật trong mỗi vai diễn. Và nếu sau khi xem "Góc khuất", ai đó phải suy nghĩ lại về ranh giới giữa thiện – ác, thì nam diễn viên xem đó là phần thưởng lớn nhất cho mình.

Góc khuất là hành trình kết nối tất cả sợi dây cảm xúc – căng thẳng, xúc động, bất ngờ và nhân văn, hứa hẹn mang đến cho khán giả SCTV14 những giây phút nghẹn lòng nhưng đầy ý nghĩa. Góc khuất được phát sóng vào 19:45 hằng ngày từ 23/10/2025 trên SCTV14 – Kênh Phim Việt của Truyền hình Cáp SCTV và App SCTV Online.

Ảnh: ĐLP cung cấp


Đỗ Quyên
