Người đẹp quê Phú Thọ gây thương nhớ trong đám cưới Đỗ Thị Hà: 5 năm làm bạn thân với hoa hậu, kín tiếng đời tư

Chia sẻ với Gia đình&xã hội, Hoàng Tú Quỳnh cho biết, cô và Đỗ Thị Hà đã là bạn thân được 5 năm. "Tôi và Đỗ Thị Hà đồng hành với những từ những ngày đầu của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam. Sau cuộc thi, chúng tôi giữ được tình bạn đẹp và trải qua với những buồn vui trong cuộc sống. Cả 2 chị em đều chia sẻ với nhau mọi việc và hỗ trợ nhau trong nhiều việc".