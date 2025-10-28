Mới nhất
Người đẹp quê Phú Thọ gây thương nhớ trong đám cưới Đỗ Thị Hà: 5 năm làm bạn thân với hoa hậu, kín tiếng đời tư

Thứ ba, 12:17 28/10/2025 | Giải trí
GĐXH - Người đẹp Hoàng Tú Quỳnh gây thương nhớ với khán giả trong đám cưới Đỗ Thị Hà bởi sắc vóc cùng nụ cười tỏa nắng.

Hoàng Tú Quỳnh - bạn thân Đỗ Thị Hà - Ảnh 1.Lý do đám cưới Đỗ Thị Hà tạo cơn sốt mạng xã hội

Đám cưới của Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà và doanh nhân Nguyễn Viết Vương là tâm điểm mạng xã hội những ngày qua bởi sự kết hợp hài hòa giữa sự sang trọng, cảm xúc và giá trị truyền thống.

Hoàng Tú Quỳnh - bạn thân Đỗ Thị Hà - Ảnh 2.

Hoàng Tú Quỳnh những ngày qua gây sốt trên mạng xã hội bởi nhan sắc gây chú ý trong đám cưới Đỗ Thị Hà. Người đẹp quê Phú Thọ có nụ cười tỏa nắng, vóc dáng xinh đẹp cùng gương mặt dịu dàng đã tạo được rất nhiều thiện cảm với khán giả.

Hoàng Tú Quỳnh - bạn thân Đỗ Thị Hà - Ảnh 3.

Được biết, Hoàng Tú Quỳnh từng giành giải Hoa khôi Áo dài Việt Nam - Miss Photogenic Vietnam 2019, lọt Top 5 Người Đẹp Thể Thao Hoa Hậu Việt Nam 2020. Người đẹp 23 tuổi từng theo học tại ĐH Thương Mại (Hà Nội).

Hoàng Tú Quỳnh - bạn thân Đỗ Thị Hà - Ảnh 4.

Chia sẻ với Gia đình&xã hội, Hoàng Tú Quỳnh cho biết, cô và Đỗ Thị Hà đã là bạn thân được 5 năm. "Tôi và Đỗ Thị Hà đồng hành với những từ những ngày đầu của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam. Sau cuộc thi, chúng tôi giữ được tình bạn đẹp và trải qua với những buồn vui trong cuộc sống. Cả 2 chị em đều chia sẻ với nhau mọi việc và hỗ trợ nhau trong nhiều việc".

Hoàng Tú Quỳnh - bạn thân Đỗ Thị Hà - Ảnh 5.

Hoàng Tú Quỳnh và Đỗ Thị Hà luôn sát cánh cùng nhau và trở thành những người bạn thân thiết sau Hoa hậu Việt Nam 2020.

Hoàng Tú Quỳnh - bạn thân Đỗ Thị Hà - Ảnh 6.

Người đẹp quê Phú Thọ cho biết sau cuộc thi cô muốn tập trung vào việc học và không có dự định cho con đường nghệ thuật.

Hoàng Tú Quỳnh - bạn thân Đỗ Thị Hà - Ảnh 7.

Khi phóng viên hỏi về bí quyết có được làn da lẫn vóc dáng đẹp, Hoàng Tú Quỳnh cười: "Do tôi tập thể thao nhiều mà thôi". Thực tế, cô và Đỗ Thị Hà rất thích chơi bộ môn thể thao pickle ball và đây cũng là môn thể thao giúp cô luôn khỏe khoắn, xinh đẹp.

Hoàng Tú Quỳnh - bạn thân Đỗ Thị Hà - Ảnh 8.

Ngoài ra, Hoàng Tú Quỳnh cũng chia sẻ hiện tại cô đang kinh doanh ngành thời trang.

Hoàng Tú Quỳnh - bạn thân Đỗ Thị Hà - Ảnh 9.

Người đẹp mong muốn sẽ nhận được sự yêu thương, ủng hộ từ khán giả.

Hoàng Tú Quỳnh - bạn thân Đỗ Thị Hà - Ảnh 10.
Hoàng Tú Quỳnh - bạn thân Đỗ Thị Hà - Ảnh 11.
Hoàng Tú Quỳnh - bạn thân Đỗ Thị Hà - Ảnh 12.
Hoàng Tú Quỳnh - bạn thân Đỗ Thị Hà - Ảnh 13.
Hoàng Tú Quỳnh - bạn thân Đỗ Thị Hà - Ảnh 14.
Hoàng Tú Quỳnh - bạn thân Đỗ Thị Hà - Ảnh 15.

Những hình ảnh mới nhất của Hoàng Tú Quỳnh được cô chia sẻ với Gia đình&xã hội. Khi được hỏi về chuyện tình cảm, người đẹp quê Phú Thọ cho biết xin phép được giữ riêng cho mình và không muốn chia sẻ thêm. Cô chỉ mong tương lai sẽ lan tỏa thông điệp tích cực về việc làm đẹp, mặc đẹp và những điều ý nghĩa trong cuộc sống.

Ảnh: NVCC

Hoàng Tú Quỳnh - bạn thân Đỗ Thị Hà - Ảnh 16.Hoa hậu Đỗ Thị Hà được khen xinh từ bé

GĐXH - Hoa hậu Đỗ Thị Hà đang là nhân vật được công chúng dành sự quan tâm trong thời gian gần đây. Cô nhận được nhiều khen ngợi của khán giả khi sở hữu nhan sắc xinh đẹp, hiền dịu từ bé.

Đỗ Quyên
Tags:

