Người đẹp quê Phú Thọ gây thương nhớ trong đám cưới Đỗ Thị Hà: 5 năm làm bạn thân với hoa hậu, kín tiếng đời tư
GĐXH - Người đẹp Hoàng Tú Quỳnh gây thương nhớ với khán giả trong đám cưới Đỗ Thị Hà bởi sắc vóc cùng nụ cười tỏa nắng.
Những hình ảnh mới nhất của Hoàng Tú Quỳnh được cô chia sẻ với Gia đình&xã hội. Khi được hỏi về chuyện tình cảm, người đẹp quê Phú Thọ cho biết xin phép được giữ riêng cho mình và không muốn chia sẻ thêm. Cô chỉ mong tương lai sẽ lan tỏa thông điệp tích cực về việc làm đẹp, mặc đẹp và những điều ý nghĩa trong cuộc sống.
Ảnh: NVCC
