Phản ứng của Hồng Đăng sau khi có phán quyết từ Tòa án Tây Ban Nha

Mới đây, trên trang cá nhân của chị Trần Trà My - người hỗ trợ pháp lý cho Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh kể từ khi xảy ra vụ việc ở Tây Ban Nha đã thông báo về Quyết định lưu hồ sơ và đình chỉ vụ án có điều kiện được Toà án Palma de Mallorca (Tây Ban Nha) gửi cho hai nghệ sĩ.

Theo lời chị Trần Trà My, tháng 7/2024, Toà án Tây Ban Nha đã ban hành phán quyết về việc không tiếp tục điều tra, xét xử và quyết định lưu hồ sơ vụ án do không tìm được bằng chứng chứng minh hành vi phạm tội. "Và cuối cùng sau khoảng thời gian dài chờ đợi, niềm tin của chúng ta đã đúng", Trần Trà My viết trên trang cá nhân.

Diễn viên Hồng Đăng.

Thông tin này nhanh chóng làm nức lòng những người yêu mến diễn viên Hồng Đăng và nhạc sĩ Hồ Hoài Anh. Trên các diễn đàn, nhiều bình luận chúc mừng hai nghệ sĩ khi mọi việc đã được làm sáng tỏ. Đa số còn mong Hồng Đăng sớm trở lại với nghiệp diễn do anh hoàn toàn vắng bóng trong suốt 2 năm qua.

Dù sự việc đã được làm sáng tỏ nhưng bản thân người trong cuộc lại vô cùng kín kẽ. Khác với người hỗ trợ pháp lý, cho đến nay, trên trang cá nhân của Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh đều không chia sẻ gì về phán quyết đình chỉ của Toà án Palma de Mallorca (Tây Ban Nha). Trong khi đó, chị Anh Đào – vợ Hồng Đăng chia sẻ bài viết của Trần Trà My cùng lời cảm ơn người hỗ trợ pháp lý, còn Lưu Hương Giang kiệm lời hơn khi chỉ thả tim vào bài viết.

Không chia sẻ trên trang cá nhân nhưng trong một bài viết bày tỏ sự vui mừng khi hai nghệ sĩ được "minh oan" và tag tên Hồng Đăng "ăn mừng thôi" thì nam diễn viên đã vui vẻ trả lời: "Chờ em mời đây". Người này còn vì quá vui mà tuyên bố "tiệc này phải làm linh đình, em thầu".

Hồng Đăng tương tác với tác giả bài viết trên trang cá nhân.

Hai năm qua, dù không tham gia bất kỳ hoạt động nghệ thuật nào nhưng cái tên Hồng Đăng không hề vắng bóng trong lòng khán giả yêu mến anh. Trên các diễn đàn phim, thỉnh thoảng vẫn có khán giả nhắc đến nam diễn viên "Hướng dương ngược nắng". Đặc biệt, mỗi khi tranh luận về vai diễn hay bộ phim truyền hình nào dở, khán giả lại bày tỏ sự nuối tiếc "giá như người đóng là Hồng Đăng", "vai này hợp với Hồng Đăng hơn"... Thậm chí, bộ phim Độc đạo đang phát sóng, nhiều ý kiến cho rằng nếu không vì sự cố ở Tây Ban Nha, vai công an ngầm chắc chắn sẽ có Hồng Đăng.

Điều này cho thấy, bên cạnh những đàm tiếu, buộc tội thì vẫn còn rất nhiều khán giả, đồng nghiệp cẩn trọng trọng trong đánh giá cũng như luôn dành tình cảm cho hai nghệ sĩ, kể cả ngay thời điểm vụ việc chưa sáng tỏ. Vì thế, ở thời điểm này, khán giả hâm mộ càng mong ngóng ngày Hồng Đăng quay trở lại màn ảnh nhỏ.

Hiện tại, Hồng Đăng có nghề mới là buôn bán ô tô, đồng thời hỗ trợ bà xã quản lý công việc kinh doanh và bán hàng online.