Thái Nguyên: Thiếu tiền tiêu xài, 2 'trai phố' vào làng trộm chó

Ngày 16/1, Công an tỉnh Thái Nguyên thông tin, ngày 15/01/2026, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên đã ra Quyết định khởi tố bị can, Viện Kiểm sát nhân dân Khu vực 5 – Thái Nguyên đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can đối với Trần Văn Linh "Trộm cắp tài sản" quy định tại Điều 173 Bộ Luật hình sự.

Trước đó, vào khoảng 15 giờ ngày 10/01/2026, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân và lực lượng an ninh cơ sở xóm Bình Minh, xã Đồng Hỷ, Thái Nguyên về việc có 02 đối tượng lạ mặt đang sử dụng súng kích điện để trộm chó tại khu vực mỏ đá La Đòa thuộc xóm Bình Minh. Sau đó, tổ công tác Công an xã Đồng Hỷ đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường.

Bị phát hiện, các đối tượng bỏ lại 01 xe mô tô cùng tang vật rồi tẩu thoát. Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ 01 bao tải dứa bên trong có tang vật gồm 02 con chó và bộ dụng cụ kích điện.

Tiến hành các biện pháp nghiệp vụ truy xét và vận động, đến 21 giờ cùng ngày, Trần Văn Linh (SN 1990, trú tại tổ dân phố Văn Thánh, phường Linh Sơn, tỉnh Thái Nguyên) đã đến Cơ quan Công an xin đầu thú.

Đối tượng Trần Văn Linh và tạng vật tại cơ quan công an.

Tại cơ quan công an, Linh khai nhận, do cần tiền tiêu xài, trưa ngày 10/01, Linh cùng Đỗ Duy Giang (SN 1993, trú tại tổ dân phố Huống Trung, phường Linh Sơn) mang theo súng bắn điện tự chế di chuyển qua nhiều tuyến đường. Lợi dụng sơ hở của người dân, các đối tượng bắn ngất và bắt trộm trót lọt 03 con chó. Khi đang thực hiện vụ trộm tại mỏ đá Na Đoà thì bị phát hiện.

Qua xét nghiệm nhanh từ cơ quan công an, Trần Văn Linh dương tính với chất ma túy.

Theo kết luận của Hội đồng định giá tài sản, tổng giá trị 03 con chó tang vật 5.085.000 đồng. Cơ quan điều tra, Công an tỉnh Thái Nguyên ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt bị can tạm giam đối với Trần Văn Linh theo khoản 1, điều 173, Bộ luật Tố tụng hình sự để tiếp tục điều tra theo quy định của pháp luật

Riêng đối với đồng phạm Đỗ Duy Giang hiện đang bỏ trốn khỏi địa phương. Cơ quan công an đã ra thông báo truy tìm đối tượng, yêu cầu Đỗ Duy Giang sớm ra đầu thú để được hưởng khoan hồng của pháp luật.