Phát hiện bom 'khủng’ sau mưa lũ
GĐXH - Sau đợt mưa lũ, người dân Quảng Trị phát hiện một quả bom "khủng". Lực lượng chức năng phải tiến hành sơ tán 43 hộ dân với 196 nhân khẩu để xử lý quả bom.
Công an xã Bến Quan cho biết, vừa phối hợp với cơ quan chức năng xử lý quả bom được người dân phát hiện sau mưa lũ.
Trước đó, ngày 23/11, lực lượng chức năng nhận được tin báo của người dân về việc tại bờ sông Bến Hải đoạn qua thôn Cây Tăm xuất hiện một quả bom.
Tiếp nhận thông tin, các lực lượng chức năng đến hiện trường, tổ chức khoanh vùng bảo vệ, di dời các hộ dân sinh sống gần khu vực nguy hiểm.
Sáng 24/11, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh cùng tổ chức NPA RENEW có mặt tại hiện trường để tiếp nhận và tiến hành xử lý.
Lực lượng chức năng xác định, đây là bom MK 82 còn sót lại sau chiến tranh. Vị trí quả bom phát lộ nằm ở khu vực hiểm trở, địa hình di chuyển khó khăn, không đảm bảo an toàn nếu tiến hành vận chuyển. Sau khi họp bàn, lực lượng chức năng quyết định hủy nổ quả bom tại chỗ.
Để đảm bảo an toàn, Công an xã Bến Quan và lực lượng Quân sự xã đã vận động, sơ tán 43 hộ dân với 196 nhân khẩu trong phạm vi có thể bị ảnh hưởng, đến nơi an toàn để hủy nổ quả bom.
Cùng ngày, quả bom được hủy nổ thành công, đảm bảo an toàn.
Bệnh viện Tâm Anh miễn phí tầm soát viêm gan D cho gần 2.500 bệnh nhân viêm gan B toàn quốcXã hội - 59 phút trước
Viện Nghiên cứu thuộc Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh triển khai xét nghiệm tầm soát viêm gan siêu vi D theo tiêu chuẩn quốc tế cho gần 2.500 bệnh nhân viêm gan B, giúp đánh giá nguy cơ đồng nhiễm virus viêm gan, phòng ngừa diễn tiến nhanh đến xơ gan, ung thư gan.
Từ 'Trường' thành 'Đại học': Bước ngoặt nâng tầm vị thế của ngôi trường 127 năm tuổiXã hội - 1 giờ trước
Phó Thủ tướng Lê Thành Long vừa ký Quyết định chuyển Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội thành Đại học Công nghiệp Hà Nội. Đây là bước ngoặt lịch sử, đánh dấu sự phát triển vượt bậc của ngôi trường có bề dày 127 năm truyền thống, chính thức trở thành đại học thứ 12 của cả nước hoạt động theo mô hình đại học đa ngành, đa lĩnh vực.
Những địa điểm không được đăng ký thường trú mới, hàng triệu người dân nên nắm rõĐời sống - 1 giờ trước
GĐXH - Đăng ký thường trú là thủ tục xác nhận nơi cư trú ổn định, lâu dài của công dân với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Tuy nhiên, Luật Cư trú 2020 quy định rõ nhiều địa điểm không được đăng ký thường trú.
‘Choáng’ với lô đất cấp xã đưa ra đấu giá khởi điểm hơn 12 tỷ đồng ở Nghệ AnXã hội - 1 giờ trước
GĐXH - Một lô đất cấp xã đưa ra bán đấu giá ở Nghệ An vừa khiến thị trường “dậy sóng” khi giá khởi điểm lên tới 40 triệu đồng/m², đẩy giá trị mỗi lô lên mức hơn 12,3 tỷ đồng.
Bí ẩn hang 'cá thần' với hàng nghìn con thay đổi màu da theo thời tiết đang chờ khám pháXã hội - 1 giờ trước
GĐXH - Hang "cá thần" Văn Nho chứa đựng bí ẩn khoa học lớn với hàng nghìn con có khả năng thay đổi màu da để dự báo mưa nắng, cùng hệ thống hang ngầm sâu thẳm chưa được khám phá hết.
Tặng bằng khen cho người đàn ông dũng cảm cứu hơn 40 người ở rốn lũ Hòa ThịnhĐời sống - 2 giờ trước
UBND tỉnh Đắk Lắk vừa quyết định tặng bằng khen cho người đàn ông 51 tuổi vì đã có hành động dũng cảm cứu hơn 40 người tại rốn lũ Hòa Thịnh.
Tập đoàn BRG và Ngân hàng SeABank trao 5 tỷ đồng ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả thiên taiXã hội - 2 giờ trước
Mới đây, đại diện Tập đoàn BRG, Ngân hàng SeABank và các Công ty Thành viên đã trao tặng 5 tỷ đồng qua Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam để hỗ trợ đồng bào tại các vùng chịu thiệt hại nặng nề do thiên tai sớm ổn định cuộc sống.
Hành trình nữ sinh khoa học Việt trở thành phiên bản 'Number 1' của chính mình và truyền cảm hứng đến thế hệ trẻGiáo dục - 2 giờ trước
Trong khán phòng hội nghị khoa học quốc tế, giữa những báo cáo dày đặc thuật ngữ và công thức, hình ảnh cô gái trong tà áo dài trắng tự tin thuyết trình về thiết kế anten y sinh khiến cả hội trường dõi theo.
Tháng sinh Âm lịch và bí mật tài lộc: Bạn có nằm trong nhóm may mắn?Đời sống - 2 giờ trước
GĐXH - Người sinh vào những tháng Âm lịch này sở hữu vận may đặc biệt, càng trưởng thành càng thành công, sự nghiệp hanh thông và được quý nhân phù trợ.
Bắt nữ phó giám đốc phòng giao dịch ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt gần 1 tỷ đồngPháp luật - 4 giờ trước
GĐXH - Do nợ nần, nữ phó giám đốc phòng giao dịch ngân hàng đã tự ý chèn số tài khoản bên thứ ba vào hồ sơ vay vốn, chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng tiền giải ngân của khách hàng.
Dự báo biến động mọi phương diện của con giáp Sửu, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Hợi vào tuần cuối tháng 11Đời sống
GĐXH - Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, con giáp Sửu, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Hợi sẽ có những biến động ở mọi phương diện vào tuần cuối tháng 11 này. Mọi người hãy cùng tham khảo.