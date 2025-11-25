Phát hiện bom 'khủng’ sau mưa lũ

Công an xã Bến Quan cho biết, vừa phối hợp với cơ quan chức năng xử lý quả bom được người dân phát hiện sau mưa lũ.

Trước đó, ngày 23/11, lực lượng chức năng nhận được tin báo của người dân về việc tại bờ sông Bến Hải đoạn qua thôn Cây Tăm xuất hiện một quả bom.

Quả bom phát hiện sau mưa lũ.

Tiếp nhận thông tin, các lực lượng chức năng đến hiện trường, tổ chức khoanh vùng bảo vệ, di dời các hộ dân sinh sống gần khu vực nguy hiểm.

Sáng 24/11, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh cùng tổ chức NPA RENEW có mặt tại hiện trường để tiếp nhận và tiến hành xử lý.

Lực lượng chức năng xác định, đây là bom MK 82 còn sót lại sau chiến tranh. Vị trí quả bom phát lộ nằm ở khu vực hiểm trở, địa hình di chuyển khó khăn, không đảm bảo an toàn nếu tiến hành vận chuyển. Sau khi họp bàn, lực lượng chức năng quyết định hủy nổ quả bom tại chỗ.

Quả bom được hủy nổ thành công.

Để đảm bảo an toàn, Công an xã Bến Quan và lực lượng Quân sự xã đã vận động, sơ tán 43 hộ dân với 196 nhân khẩu trong phạm vi có thể bị ảnh hưởng, đến nơi an toàn để hủy nổ quả bom.

Cùng ngày, quả bom được hủy nổ thành công, đảm bảo an toàn.