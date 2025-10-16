Mới nhất
Hủy quả bom nặng 340kg sót lại sau chiến tranh

Thứ năm, 16:01 16/10/2025 | Thời sự
GĐXH - Ngày 16/10, lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An tiến hành hủy nổ an toàn một quả bom lớn còn sót lại sau chiến tranh.

Trước đó, khoảng 14h30 ngày 14/10, Ban Chỉ huy Quân sự xã Đô Lương (tỉnh Nghệ An) nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện một quả bom chưa nổ nằm ở bờ phải sông Lam, khu vực bến phà cũ, cách cầu Đô Lương khoảng 200m, thuộc xóm 3.

Hủy quả bom nặng 340kg sót lại sau chiến tranh - Ảnh 1.

Lực lượng Công binh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành hủy nổ an toàn quả bom phá còn sót lại sau chiến tranh tại xã Đô Lương.

Do ảnh hưởng của các đợt mưa lũ vừa qua, đoạn bờ sông này bị sạt lở sâu hơn 50m, làm lộ ra quả bom nằm cách mặt bờ sông khoảng 6m. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Ban Chỉ huy Quân sự xã nhanh chóng khoanh vùng, căng dây bảo vệ hiện trường, đồng thời phối hợp với chính quyền xóm 3 di dời các hộ dân làng chài đến khu vực an toàn.

Lực lượng chức năng cũng lập tức báo cáo, phối hợp với Ban Công binh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 5 Anh Sơn để xây dựng phương án và tổ chức tiêu hủy quả bom.

Qua kiểm tra, lực lượng Công binh Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An xác định đây là loại bom phá MK-82, có đường kính 35cm, dài 1,55m, nặng khoảng 340kg và vẫn còn nguyên kíp nổ. Đây là quả bom còn sót lại từ thời chiến tranh, do máy bay Mỹ thả xuống.

Sau khi tiến hành vô hiệu hóa ngòi nổ, lực lượng chức năng tổ chức vận chuyển quả bom đến khu vực xóm 1 Nam Sơn, xã Đô Lương để tiêu hủy, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và tài sản.

Hủy quả bom nặng 340kg sót lại sau chiến tranh - Ảnh 2.Hủy nổ thành công bom hơn 2 tạ còn nguyên kíp

GĐXH - Lực lượng chức năng xác định đây là bom phá MK-82 (500LBS) được thả xuống trong chiến tranh, đường kính 27,4cm, dài 155cm, nặng 226kg, còn nguyên kíp nổ. Quả bom có sức công phá lớn.



Song Hoàng
