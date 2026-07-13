Phát hiện cơ sở in bản đồ hành chính Việt Nam và bản đồ 34 tỉnh thành không phép

Thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh Chính trị nội bộ phát hiện trang Facebook: "Thế giới bản đồ", Tiktok @thegioibando và Website "thegioibando.vn" quảng cáo bán bản đồ hành chính Việt Nam và bản đồ hành chính 34 tỉnh thành sau sáp nhập có dấu hiệu không phép.

Theo đó, Phòng An ninh Chính trị nội bộ phối hợp Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cùng Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hưng Yên tiến hành kiểm tra tại cơ sở in của ông Trần Xuân Sơn (phường Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên).

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở in đang sử dụng 1 máy in nhãn hiệu Eda, Model 1800-I3200E1, seri Q1800HH19-06 để thực hiện việc in bản đồ hành chính 34 tỉnh, thành phố và bản đồ Việt Nam.

Đoàn kiểm tra làm việc tại cơ sở kinh doanh của ông Trần Xuân Sơn. Ảnh: Cơ quan Công an.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng đã kiểm tra và ghi nhận hiện tại cơ sở đang có 151 sản phẩm in là bản đồ hành chính các tỉnh của Việt Nam đang lưu giữ tại kho.

Làm việc với cơ quan chức năng, ông Trần Xuân Sơn thừa nhận đã dùng máy in Eda, Model 1800-I3200E1, seri Q1800HH19-06 để in bản đồ hành chính Việt Nam và 34 tỉnh, thành phố để bán trên Tiktok, Facebook cùng một số trang bán hàng khác trong khi cơ sở in không có giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm.

Đoàn kiểm tra đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính và đề xuất lãnh đạo có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính về hành vi: "in xuất bản phẩm nhưng không có giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm".

Theo cơ quan Công an, hoạt động in bản đồ tại Việt Nam chịu sự quản lý chặt chẽ của pháp luật về xuất bản và đo đạc bản đồ. Các cơ sở in chỉ được hoạt động in bản đồ khi có đầy đủ giấy phép hoạt động in xuất bản, hợp đồng in, giấy phép hoạt động đo đạc bản đồ (nếu tự thành lập) và bản đồ phải thể hiện đúng chủ quyền quốc gia, biên giới, địa giới hành chính. Việc cá nhân, tổ chức tự ý mua máy in, tải bản đồ trên mạng internet hoặc tự thiết kế để in và kinh doanh bản đồ khi chưa có giấy phép hoạt động, giấy phép xuất bản là vi phạm pháp luật, sẽ bị các cơ quan chức năng xử phạt theo quy định.







