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Phát hiện 2 bến thủy nội địa hoạt động không phép ở Hà Nội

Thứ năm, 17:02 25/06/2026 | Thời sự
Nhật Tân
Nhật Tân
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GĐXH - Kiểm tra đột xuất trên sông Hồng, lực lượng chức năng TP Hà Nội phát hiện 2 bến bãi vật liệu xây dựng hoạt động bến thủy nội địa không phép để bốc dỡ cát. Các trường hợp vi phạm bị xử phạt tổng cộng 86 triệu đồng.

Ngày 25/6, Công an TP Hà Nội thông tin, khoảng 20h20 ngày 24/6, khi làm nhiệm vụ tại khu vực phường Thượng Cát, tổ công tác Đội Cảnh sát đường thủy số 1 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) phối hợp với Đội 3, Phòng Cảnh sát kinh tế đã phát hiện 2 phương tiện thủy mang số đăng ký PT-2985 và PT-3002 đang neo đậu, bốc dỡ cát từ khoang chứa lên 2 bến bãi không được cấp phép hoạt động cảng, bến thủy nội địa. 

Tiến hành kiểm tra tại bến vật liệu xây dựng Thanh Sơn, lực lượng chức năng xác định phương tiện PT-2985 do ông Vũ Xuân Huy điều khiển đang thực hiện việc bốc dỡ hàng hóa. Quá trình làm việc, các giấy tờ liên quan đến phương tiện, chứng chỉ chuyên môn và hóa đơn chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số cát trên tàu đều được xuất trình đầy đủ.

Phát hiện 2 bến thủy nội địa hoạt động không phép ở Hà Nội - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng kiểm tra bến tập kết vật liệu vào đêm 24/6 - (ảnh CAHN).

Tuy nhiên, người quản lý khai thác bến là ông Lê Văn Thủy không xuất trình được giấy phép hoạt động bến thủy nội địa theo quy định. 

Cùng thời điểm, tại một bến vật liệu xây dựng khác trên địa bàn, tổ công tác tiếp tục kiểm tra phương tiện PT-3002 do ông Nguyễn Ngọc Đông điều khiển. Qua kiểm tra xác định, phương tiện có đầy đủ hồ sơ, giấy tờ liên quan và chứng từ chứng minh nguồn gốc hàng hóa. Tuy nhiên, người quản lý bến là ông Lê Văn Hải cũng không xuất trình được giấy phép hoạt động bến thủy nội địa. 

Tổ công tác đã yêu cầu dừng ngay toàn bộ hoạt động bốc dỡ hàng hóa tại 2 bến bãi trên, đồng thời lập biên bản để xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật. 

Phát hiện 2 bến thủy nội địa hoạt động không phép ở Hà Nội - Ảnh 2.

Lực lượng CSGT tiến hành xử lý các trường hợp vi phạm - (ảnh CAHN).

Căn cứ tài liệu thu thập được, cơ quan chức năng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 2 chủ bến và 2 thuyền trưởng với tổng số tiền 86 triệu đồng. Ngoài hình thức phạt tiền, 2 thuyền trưởng điều khiển phương tiện PT-2985 và PT-3002 còn bị tước Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng trong thời hạn 3 tháng.

Trước đó, ngày 12/6/2026, Đội Cảnh sát đường thủy số 1 cũng phát hiện và xử lý 2 phương tiện vận chuyển cát không rõ nguồn gốc trên sông Hồng thuộc địa bàn TP Hà Nội. Hai phương tiện này chở khoảng 370m³ cát nhưng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hàng hóa. Lực lượng chức năng đã xử phạt các trường hợp vi phạm hơn 50 triệu đồng, đồng thời tịch thu toàn bộ số cát theo quy định.

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