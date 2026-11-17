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Trước đó, ngày 14/11/2026, Công an xã Thạch Khê (Hà Tĩnh) phát hiện tài khoản TikTok “Trẻ Thạch Hải” đăng tải nhiều hình ảnh, video ghi lại cảnh một số thanh thiếu niên tụ tập cùng các loại hung khí, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh, trật tự.

Nhóm thanh thiếu niên và hung khí tại cơ quan công an. Ảnh: CAHT.

Qua xác minh, công an xác định N.M.C. (SN 2009, trú thôn Minh Hải, xã Thạch Khê) là người lập và quản lý hội nhóm trên. 6 thành viên còn lại gồm N.B.L., N.D.T., N.M.Y., V.T.H. (cùng SN 2009), V.Đ.D. và T.Đ.P. (cùng SN 2011), đều trú tại thôn Minh Hải.

Quá trình làm việc, Công an xã Thạch Khê thu giữ 2 phóng lợn, 1 chĩa ba ngạnh, 1 mác, 1 ống tuýp, 1 khẩu súng chế từ nhựa PVC và 1 bộ máy hàn được sử dụng để chế tạo hung khí.

Theo công an, việc phát hiện, ngăn chặn kịp thời nhóm thanh thiếu niên góp phần phòng ngừa nguy cơ xảy ra các vụ gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích và những hành vi vi phạm pháp luật khác.

Công an khuyến cáo các gia đình, nhà trường tăng cường quản lý, giáo dục thanh thiếu niên; đồng thời phối hợp phát hiện, ngăn chặn tình trạng tụ tập, chế tạo, tàng trữ và sử dụng hung khí trái phép.