Phát hiện quả bom phá nặng khoảng 340 kg dưới sân bóng

Ngày 19/3, Ban Công binh thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An đã phối hợp với các đơn vị liên quan hủy nổ thành công một quả bom phá nặng khoảng 340 kg còn nguyên kíp nổ, sót lại từ thời chiến tranh.

Quả bom có đường kính 20cm, dài 155cm, nặng khoảng 340kg, còn nguyên kíp nổ. ẢNH: T. Kiên

Trước đó, vào khoảng 8h ngày 18/3, cơ quan chức năng nhận được tin báo của anh Trịnh Văn Thiết (lái máy múc) đang thi công sân bóng xã Diễn Lộc, huyện Diễn Châu (Nghệ An) về việc phát hiện một vật thể làm bằng kim loại, có hình trụ, nghi là bom. Vật thể nằm sau dưới lớp đất phủ sân bóng đá cách mặt đất khoảng 1m, gần khu vực nhà dân đang sinh sống.

Nhận được thông tin, cơ quan chức năng nhanh chóng cử lực lượng xuống hiện trường, phong tỏa khu vực nghi ngờ có bom, tổ chức canh trực 24/24, không để người và gia súc đến gần.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An xác định vật thể trên là quả bom phá, có ký hiệu MK-82, đường kính 20cm, dài 155cm, nặng khoảng 340kg, còn nguyên kíp nổ. Quả bom này có sức công phá mạnh và nguy hiểm.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An đã tiến hành vô hiệu hóa ngòi nổ, vận chuyển quả bom đến khu vực an toàn và tiến hành tiêu hủy nổ thành công, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và tài sản.

