Phát hiện thi thể đang phân hủy trên núi ở Hà Tĩnh

Thứ hai, 19:45 04/05/2026 | Xã hội
GĐXH - Lực lượng chức năng phát hiện thi thể nam giới đang phân hủy trên núi Thiên Nhẫn (xã Sơn Tiến, Hà Tĩnh), cách khu vực nghi phạm trong vụ án mạng chết người bỏ lại xe máy khoảng 700m.

Chiều 4/5, ông Phan Tiến Hùng, Chủ tịch UBND xã Sơn Tiến cho biết, sáng cùng ngày lực lượng chức năng vừa phát hiện một thi thể đang trong quá trình phân hủy nặng ở khu vực núi Thiên Nhẫn.

Vị trí phát hiện thi thể nạn nhân cách địa điểm tìm thấy xe máy của nghi phạm giết người rồi bỏ trốn trước đó khoảng 700m, cách nhà người phụ nữ nghi bị giết khoảng 1,5 km.

Ngay sau khi phát hiện, các lực lượng chức năng có mặt điều tra, làm rõ danh tính nạn nhân.

Trước đó, tối 27/4, người dân thôn An Thịnh phát hiện chị N.T.T.H. tử vong tại nhà riêng với nhiều thương tích trên cơ thể, bên cạnh có một con dao nghi là hung khí. Sự việc ngay lập tức được trình báo cơ quan chức năng.

Quá trình điều tra, Công an tỉnh Hà Tĩnh ra quyết định truy tìm Hà Huy Thập (SN 1974, trú cùng địa phương) để phục vụ điều tra vụ án Giết người. Đối tượng được xác định thuộc diện nghi liên quan trực tiếp đến vụ việc nhưng rời khỏi nơi cư trú, không rõ tung tích.

GĐXH - Người dân Hà Tĩnh vừa phát hiện thi thể bé gái 8 tuổi nổi trên mặt hồ nên trình báo cơ quan chức năng.

Tìm thấy thi thể người đàn ông mất liên lạc trong rừng núi sau 3 ngày

Bắt được nghi phạm sát hại, phi tang thi thể cụ bà 87 tuổi ở Hải Phòng

Tìm thấy thi thể nam sinh đuối nước trên sông Lam sau hơn 1 ngày tìm kiếm

Tuyên Quang: Tìm thấy thi thể 2 nạn nhân vụ lật thuyền trên hồ Chiêm Hóa

Hà Nội: Tá hỏa phát hiện thi thể người nổi trên sông Tô Lịch

Thanh niên tử vong trong xe ô tô dừng giữa đường tại Khánh Hoà

Cơ quan chức năng đang điều tra vụ một nam thanh niên được phát hiện tử vong với tư thế ngồi trong xe ô tô đang dừng trên quốc lộ 27C, tỉnh Khánh Hòa.

GĐXH - Công an tỉnh Nghệ An đã làm việc với một phụ nữ đăng tải nội dung so sánh thiếu chuẩn mực liên quan đến Quảng trường Hồ Chí Minh trên mạng xã hội. Bài viết lan truyền nhanh, gây nhiều ý kiến trái chiều, được xác định có dấu hiệu phục vụ mục đích quảng bá cá nhân.

GĐXH - Công an tỉnh Bắc Ninh vừa khởi tố 4 bị can liên quan đến vụ cướp giật 2,4kg vàng của một người nước ngoài, thu hồi tài sản trị giá khoảng 10 tỷ đồng, đồng thời làm rõ hành vi tiêu thụ tài sản phạm pháp và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

GĐXH - Liên quan đến vụ tai nạn giao thông giữa xe buýt và xe máy xảy ra sáng 4/5 tại phường Bồ Đề (TP Hà Nội), cơ quan chức năng xác định, lái xe buýt đã không giảm tốc độ khi đến nút giao, không làm chủ tay lái dẫn đến va chạm.

GĐXH - Dịp nghỉ lễ kéo dài năm 2026 chứng kiến sự bùng nổ chưa từng có của du lịch Ninh Bình khi lượng khách tăng vọt, doanh thu lập kỷ lục. Tuy nhiên, đằng sau bức tranh tăng trưởng ấn tượng ấy là hàng loạt bất cập về an toàn, chất lượng dịch vụ.

GĐXH - Liên quan vụ cháy xe ô tô tại cây xăng ở Đà Nẵng, cơ quan Công an đã khởi tố tài xế về hành vi “Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy” theo quy định của Bộ luật Hình sự.

GĐXH - Công an Thanh Hóa nhanh chóng xác minh và xử lý nhóm thanh thiếu niên lạng lách, đánh võng trên Quốc lộ 1, đồng thời tạm giữ 3 xe mô tô, lập hồ sơ quản lý, giáo dục các học sinh vi phạm.

GĐXH - Theo Nghị định 109/2026/NĐ-CP, từ ngày 18/5/2026, chồng hay vợ ngoại tình sẽ bị phạt tới 10 triệu đồng.

GĐXH - Việc rà soát hàng trăm dự án chậm triển khai đang được Hà Nội đẩy mạnh với tinh thần “không có vùng trống trách nhiệm”. Thành phố vừa tháo gỡ các vướng mắc về quy hoạch, thủ tục, vừa kiên quyết xử lý những chủ đầu tư chây ỳ, thiếu năng lực, nhằm khơi thông nguồn lực đất đai và lập lại kỷ cương trong môi trường đầu tư.

GĐXH - Hàng xóm phát hiện người vợ tử vong, người chồng có nhiều vết thương. Nghi phạm là người con trai hiện đang bị bắt giữ để phục vụ công tác điều tra.

Người lao động lại sắp được nghỉ dài 5 ngày?

GĐXH - Năm 2026, kỷ niệm 81 năm ngày Quốc khánh Việt Nam. Sắp tới, người lao động lại được nghỉ lễ dài 5 ngày?

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
