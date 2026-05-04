Phát hiện thi thể đang phân hủy trên núi ở Hà Tĩnh

Chiều 4/5, ông Phan Tiến Hùng, Chủ tịch UBND xã Sơn Tiến cho biết, sáng cùng ngày lực lượng chức năng vừa phát hiện một thi thể đang trong quá trình phân hủy nặng ở khu vực núi Thiên Nhẫn.

Khu vực núi Thiên Nhẫn, nơi phát hiện thi thể nam giới.

Vị trí phát hiện thi thể nạn nhân cách địa điểm tìm thấy xe máy của nghi phạm giết người rồi bỏ trốn trước đó khoảng 700m, cách nhà người phụ nữ nghi bị giết khoảng 1,5 km.

Ngay sau khi phát hiện, các lực lượng chức năng có mặt điều tra, làm rõ danh tính nạn nhân.

Trước đó, tối 27/4, người dân thôn An Thịnh phát hiện chị N.T.T.H. tử vong tại nhà riêng với nhiều thương tích trên cơ thể, bên cạnh có một con dao nghi là hung khí. Sự việc ngay lập tức được trình báo cơ quan chức năng.

Quá trình điều tra, Công an tỉnh Hà Tĩnh ra quyết định truy tìm Hà Huy Thập (SN 1974, trú cùng địa phương) để phục vụ điều tra vụ án Giết người. Đối tượng được xác định thuộc diện nghi liên quan trực tiếp đến vụ việc nhưng rời khỏi nơi cư trú, không rõ tung tích.