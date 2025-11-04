Phim có Phương Oanh mất vị trí Top 1

Theo Thời báo VTV, báo cáo từ VTV Ratings - Hệ thống chỉ số đo lường khán giả các kênh VTV của Đài THVN cho thấy, bộ phim "Cách em 1 milimet" đã giữ vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng (Rating) phim Việt trên sóng VTV trong tuần từ 27/10 đến 2/11.

Bộ phim ghi nhận tổng cộng hơn 5,8 triệu khán giả cả nước đã xem, tính đến 12h đêm 2/11; trung bình có hơn 4,7 triệu người xem/phút; rating đạt 6,6 %. Những con số này đã cho thấy sức hút của bộ phim với công chúng.

"Cách em 1 milimet" dẫn đầu bảng xếp hạng phim VTV trong tuần qua. Ảnh VTV

Xếp ở vị trí thứ hai là bộ phim "Gió ngang khoảng trời xanh" có rating 5,7%. Dự án phim "Lằn ranh" với 3 tập đầu lên sóng đã lọt Top 3 phim trong tuần với chỉ số rating đạt 3.3%, tiếp cận 2,9 triệu khán giả; tiếp đến là phim "Có anh, nơi ấy bình yên" trên khung phim 21h00 của Kênh VTV1 (rating cũng là 3.3%).

Trong khi đó, "Hoa sữa về trong gió" là bộ phim được phát lại từ ngày 27/10 nhưng đã nhanh chóng lọt top 5 phim dài tập chỉ sau 2 tập phim, tiếp cận hơn 2,1 triệu khán giả.

Dù xếp vị trí thứ 2, nhưng "Gió ngang khoảng trời xanh" vẫn giữ lượng lớn khán giả theo dõi, ổn định trong nhiều tuần. Ảnh VTV

VTV Ratings là bộ chỉ số đo lường khán giả truyền hình trên nhiều nền tảng của Đài Truyền hình Việt Nam, sử dụng dữ liệu đa nguồn về hành vi xem của khán giả với các kênh truyền hình và nền tảng truyền hình của VTV.

Trong bảng xếp hạng tuần trước, "Gió ngang khoảng trời xanh" - phim có sự góp mặt của diễn viên Phương Oanh giữ vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng (Rating) phim Việt trên sóng VTV trong tuần từ 20/10 đến 26/10. Tổng cộng hơn 6,2 triệu khán giả cả nước đã xem bộ phim, tính đến 12h đêm 26/10; rating đạt 6,50 %. Đứng vị trí thứ 2 là "Cách em 1 milimet" với 5,7 triệu khán giả theo dõi, rating 6,08 %. Vị trí thứ 3 là "Có anh, nơi ấy bình yên" với 2,9 triệu khán giả xem, rating 3,46%.

