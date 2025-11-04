Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Tin vui dành cho khán giả: 'Mưa đỏ' được chiếu miễn phí tại 9 tỉnh, thành này

Thứ ba, 11:26 04/11/2025 | Giải trí
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Bộ phim "Mưa đỏ" sẽ được chiếu miễn phí tại 9 tỉnh, thành nhân dịp Chào mừng LHP Việt Nam lần thứ XXIV.

Tại Công văn gửi Cục Điện ảnh (Bộ VHTTDL) ngày 3/11 về việc trình chiếu phim truyện điện ảnh "Mưa đỏ" trong Tuần phim chào mừng LHP Việt Nam lần thứ XXIV, Điện ảnh Quân đội Nhân dân nêu rõ, thống nhất ý kiến của Cục Điện ảnh về cung cấp bản phim "Mưa đỏ", trình chiếu trong Tuần phim chào mừng.

Theo đó, "Mưa đỏ" sẽ được chiếu miễn phí tại 9 tỉnh, thành bao gồm: Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Quảng Ninh, Huế, Đà Nẵng, Đaklak, Cần Thơ, TP.Hồ Chí Minh, mỗi địa phương một buổi chiếu. Các buổi chiếu nhằm góp phần lan tỏa tinh thần yêu nước đến khán giả trên khắp mọi miền Tổ quốc.

Phim "Mưa đỏ" về đề tài chiến tranh cách mạng, do Điện ảnh Quân đội nhân dân sản xuất, NSƯT Đặng Thái Huyền đạo diễn. Phim kể về cuộc chiến 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị của những chiến sĩ quả cảm, bằng ngôn ngữ điện ảnh hiện đại, cảm xúc và đầy chất suy tư. Tác phẩm đã gây sốt khi công chiếu dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, trở thành bộ phim giữ kỷ lục phim Việt Nam có doanh thu phòng vé cao nhất mọi thời đại.

Phim Mưa đỏ chiếu miễn phí tại 9 tỉnh thành nhân dịp LHP Việt Nam XXIV - Ảnh 1.

"Mưa đỏ" được chiếu miễn phí tại 9 tỉnh, thành chào mừng LHP Việt Nam XXIV.

Bên cạnh phim "Mưa đỏ", Tuần phim chào mừng LHP Việt Nam lần thứ XXIV còn chiếu các bộ phim:  “Đào, phở và piano”, “Mùi cỏ cháy”, “Hà Nội 12 ngày đêm”… cùng 19 bộ phim khác cũng được trình chiếu miễn phí.

Bên lề hoạt động chiếu phim, trong khuôn khổ tuần phim sẽ diễn ra hoạt động giao lưu với các đoàn làm phim tại 6 tỉnh, thành phố gồm: Hà Nội, Quảng Ninh, Quảng Trị, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Cần Thơ, góp phần quảng bá nền điện ảnh nước nhà; đồng thời tạo điều kiện để công chúng tiếp cận sâu hơn những giá trị lịch sử, văn hóa thông qua các tác phẩm điện ảnh đặc sắc.

Tuần chào mừng Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XXIV sẽ diễn ra từ ngày 15/11 đến 20/11 trên toàn quốc. 

Phim Mưa đỏ chiếu miễn phí tại 9 tỉnh thành nhân dịp LHP Việt Nam XXIV - Ảnh 2.NSƯT Xuân Hinh cùng dàn sao phim 'Mưa đỏ', 'Tử chiến trên không' tiếp tục 'gây sốt'

GĐXH - Khán giả hâm mộ điện ảnh đã được gặp gỡ, giao lưu với NSƯT Xuân Hinh cùng các diễn viên của hai bộ phim "bom tấn" của điện ảnh Việt là "Mưa đỏ" và "Tử chiến trên không".

Phim Mưa đỏ chiếu miễn phí tại 9 tỉnh thành nhân dịp LHP Việt Nam XXIV - Ảnh 3.MC Quang Việt bất ngờ rời VTV sau 14 năm gắn bó

GĐXH - MC Quang Việt từng ghi dấu ấn với các bản tin thể thao, chương trình "Chào buổi sáng", "Chuyển động 24h", anh vừa xác nhận đã nghỉ việc ở Đài truyền hình Việt Nam (VTV).

Phim Mưa đỏ chiếu miễn phí tại 9 tỉnh thành nhân dịp LHP Việt Nam XXIV - Ảnh 4.Nữ diễn viên phim 'Sex Education' góp mặt trong phim huyền thoại The Beatles

GĐXH - Diễn viên Aimee Lou Wood người từng góp mặt trong bộ phim "Sex Education" vừa được công bố tham gia phim tiểu sử về ban nhạc huyền thoại The Beatles.

Thanh Hằng (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

MC Quang Việt bất ngờ rời VTV sau 14 năm gắn bó

MC Quang Việt bất ngờ rời VTV sau 14 năm gắn bó

Nữ diễn viên phim 'Sex Education' góp mặt trong phim huyền thoại The Beatles

Nữ diễn viên phim 'Sex Education' góp mặt trong phim huyền thoại The Beatles

NSƯT Xuân Hinh cùng dàn sao phim 'Mưa đỏ', 'Tử chiến trên không' tiếp tục 'gây sốt'

NSƯT Xuân Hinh cùng dàn sao phim 'Mưa đỏ', 'Tử chiến trên không' tiếp tục 'gây sốt'

Hoàng Bách hát 'Chuyện chàng cô đơn' khép lại hành trình 'Chuyến xe âm nhạc xanh'

Hoàng Bách hát 'Chuyện chàng cô đơn' khép lại hành trình 'Chuyến xe âm nhạc xanh'

Cùng chuyên mục

9 năm hôn nhân đẹp như cổ tích của siêu mẫu Hà Anh và chồng Tây

9 năm hôn nhân đẹp như cổ tích của siêu mẫu Hà Anh và chồng Tây

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Siêu mẫu Hà Anh đã có 9 năm hôn nhân bên chồng Tây, hiện tại tổ ấm của họ có hai thiên thần đáng yêu và xinh xắn.

Mỹ Anh (Phương Oanh) nhận ra sự khác thường giữa chồng và Linh (Lan Phương)

Mỹ Anh (Phương Oanh) nhận ra sự khác thường giữa chồng và Linh (Lan Phương)

Xem - nghe - đọc - 2 giờ trước

GĐXH - Một chút tinh ý của Kim Ngân khi nhìn thấy Linh có biểu hiện bất thường, cô đã khuyên nhủ Mỹ Anh phải cảnh giác trước "Tiểu tam".

Hoa hậu Hoàn vũ 2025 bùng nổ scandal, hoa hậu Hương Giang được khen đẳng cấp

Hoa hậu Hoàn vũ 2025 bùng nổ scandal, hoa hậu Hương Giang được khen đẳng cấp

Thế giới showbiz - 3 giờ trước

Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ cảnh báo chủ nhà Thái Lan về hoạt động bình chọn trái phép, trong khi đó Hương Giang được khen "sang trọng, đẳng cấp".

Nam diễn viên chuyên đóng hoàng tử: U50 vẫn ngủ với mẹ, không sợ tuổi già cô quạnh

Nam diễn viên chuyên đóng hoàng tử: U50 vẫn ngủ với mẹ, không sợ tuổi già cô quạnh

Câu chuyện văn hóa - 6 giờ trước

U50, nghệ sĩ Đình Toàn vẫn rong ruổi nghệ thuật, miệt mài hằng đêm với sân khấu. Anh hài lòng cuộc sống giản dị bên mẹ, không sợ tuổi già cô quạnh.

Con gái Phi Nhung liên tục chia sẻ ảnh xưa sau 4 năm mẹ mất

Con gái Phi Nhung liên tục chia sẻ ảnh xưa sau 4 năm mẹ mất

Giải trí - 17 giờ trước

GĐXH - Gần đây, Wendy Phạm - con gái ruột cố ca sĩ Phi Nhung thường xuyên đăng ảnh chụp cùng mẹ trên trang cá nhân, cô muốn nhìn lại những kỷ niệm đẹp cùng mẹ năm xưa.

Dàn sao Cbiz lộ diện với tạo hình đầy uy quyền

Dàn sao Cbiz lộ diện với tạo hình đầy uy quyền

Thế giới showbiz - 18 giờ trước

GĐXH - Trước khi thảm đỏ Đêm hội Tầm nhìn Weibo diễn ra, nhiều nghệ sĩ đã tung tạo hình khiến cộng đồng mạng phát sốt trước vẻ ma mị, đầy mới lạ của từng bộ cánh.

Ảnh hiếm lúc 15 tuổi của 'Táo Y tế' Vân Dung

Ảnh hiếm lúc 15 tuổi của 'Táo Y tế' Vân Dung

Giải trí - 18 giờ trước

GĐXH - 'Táo Y tế' Vân Dung mới đây đã khoe hình ảnh lúc trẻ của mình với những dòng viết hài hước và đáng yêu.

MC Quang Việt bất ngờ rời VTV sau 14 năm gắn bó

MC Quang Việt bất ngờ rời VTV sau 14 năm gắn bó

Giải trí - 21 giờ trước

GĐXH - MC Quang Việt từng ghi dấu ấn với các bản tin thể thao, chương trình "Chào buổi sáng", "Chuyển động 24h", anh vừa xác nhận đã nghỉ việc ở Đài truyền hình Việt Nam (VTV).

Nữ diễn viên 'Cách em 1 milimet' báo tin vui, Bảo Thanh và dàn sao VTV nô nức chúc mừng

Nữ diễn viên 'Cách em 1 milimet' báo tin vui, Bảo Thanh và dàn sao VTV nô nức chúc mừng

Giải trí - 21 giờ trước

GĐXH - Diễn viên Kiều My thông báo vừa nhận lời cầu hôn trên trang cá nhân. Ngay sau đó, cô nhận được mưa lời chúc từ người hâm mộ và đồng nghiệp như: Bảo Thanh, Quỳnh Kool, Huyền Lizzie...

'Tiểu tam' Linh (Lan Phương) cả gan dọn đến làm hàng xóm của Mỹ Anh (Phương Oanh)

'Tiểu tam' Linh (Lan Phương) cả gan dọn đến làm hàng xóm của Mỹ Anh (Phương Oanh)

Xem - nghe - đọc - 21 giờ trước

GĐXH - Trong tập 37 "Gió ngang khoảng trời xanh", trong khi luôn nói rằng không muốn xen vào chuyện gia đình Đăng, nhưng "tiểu tam" Linh lại chuyển đến ở gần nhà và thân thiết với Mỹ Anh.

Xem nhiều

Nhan sắc rực rỡ của “đóa hồng đỏ” Chi Pu tại thảm đỏ  Harper’s Bazaar Vietnam Star Award 2025

Nhan sắc rực rỡ của “đóa hồng đỏ” Chi Pu tại thảm đỏ  Harper’s Bazaar Vietnam Star Award 2025

Thế giới showbiz

GĐXH - Mới đây, sự xuất hiện của Chi Pu tại thảm đỏ Harper’s Bazaar Vietnam Star Awards 2025 đã khiến mạng xã hội dậy sóng. Nữ ca sĩ ghi điểm tuyệt đối với vẻ đẹp không góc chết và thần thái sang trọng, cuốn hút.

Con gái Phi Nhung liên tục chia sẻ ảnh xưa sau 4 năm mẹ mất

Con gái Phi Nhung liên tục chia sẻ ảnh xưa sau 4 năm mẹ mất

Giải trí
Diễn viên 'Đồng tiền xương máu' sau 27 năm: Người giải nghệ, kẻ vướng lao lý

Diễn viên 'Đồng tiền xương máu' sau 27 năm: Người giải nghệ, kẻ vướng lao lý

Câu chuyện văn hóa
Nữ diễn viên 'Cách em 1 milimet' báo tin vui, Bảo Thanh và dàn sao VTV nô nức chúc mừng

Nữ diễn viên 'Cách em 1 milimet' báo tin vui, Bảo Thanh và dàn sao VTV nô nức chúc mừng

Giải trí
Nữ diễn viên phim 'Sex Education' góp mặt trong phim huyền thoại The Beatles

Nữ diễn viên phim 'Sex Education' góp mặt trong phim huyền thoại The Beatles

Thế giới showbiz

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top