Tin vui dành cho khán giả: 'Mưa đỏ' được chiếu miễn phí tại 9 tỉnh, thành này
GĐXH - Bộ phim "Mưa đỏ" sẽ được chiếu miễn phí tại 9 tỉnh, thành nhân dịp Chào mừng LHP Việt Nam lần thứ XXIV.
Tại Công văn gửi Cục Điện ảnh (Bộ VHTTDL) ngày 3/11 về việc trình chiếu phim truyện điện ảnh "Mưa đỏ" trong Tuần phim chào mừng LHP Việt Nam lần thứ XXIV, Điện ảnh Quân đội Nhân dân nêu rõ, thống nhất ý kiến của Cục Điện ảnh về cung cấp bản phim "Mưa đỏ", trình chiếu trong Tuần phim chào mừng.
Theo đó, "Mưa đỏ" sẽ được chiếu miễn phí tại 9 tỉnh, thành bao gồm: Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Quảng Ninh, Huế, Đà Nẵng, Đaklak, Cần Thơ, TP.Hồ Chí Minh, mỗi địa phương một buổi chiếu. Các buổi chiếu nhằm góp phần lan tỏa tinh thần yêu nước đến khán giả trên khắp mọi miền Tổ quốc.
Phim "Mưa đỏ" về đề tài chiến tranh cách mạng, do Điện ảnh Quân đội nhân dân sản xuất, NSƯT Đặng Thái Huyền đạo diễn. Phim kể về cuộc chiến 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị của những chiến sĩ quả cảm, bằng ngôn ngữ điện ảnh hiện đại, cảm xúc và đầy chất suy tư. Tác phẩm đã gây sốt khi công chiếu dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, trở thành bộ phim giữ kỷ lục phim Việt Nam có doanh thu phòng vé cao nhất mọi thời đại.
Bên cạnh phim "Mưa đỏ", Tuần phim chào mừng LHP Việt Nam lần thứ XXIV còn chiếu các bộ phim: “Đào, phở và piano”, “Mùi cỏ cháy”, “Hà Nội 12 ngày đêm”… cùng 19 bộ phim khác cũng được trình chiếu miễn phí.
Bên lề hoạt động chiếu phim, trong khuôn khổ tuần phim sẽ diễn ra hoạt động giao lưu với các đoàn làm phim tại 6 tỉnh, thành phố gồm: Hà Nội, Quảng Ninh, Quảng Trị, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Cần Thơ, góp phần quảng bá nền điện ảnh nước nhà; đồng thời tạo điều kiện để công chúng tiếp cận sâu hơn những giá trị lịch sử, văn hóa thông qua các tác phẩm điện ảnh đặc sắc.
Tuần chào mừng Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XXIV sẽ diễn ra từ ngày 15/11 đến 20/11 trên toàn quốc.
