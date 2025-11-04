Cặp song sinh Lisa - Leon nhà Hồ Ngọc Hà gây chú ý trong tiệc sinh nhật 5 tuổi
GĐXH - Cặp song sinh Lisa - Leon nhà Hồ Ngọc Hà kỷ niệm 5 tuổi ấm áp bên bạn bè. Nữ ca sĩ còn tiết lộ hành động ý nghĩa của 2 con nhân dịp tuổi mới.
Lisa tỏ ra thích thú, chạy nhảy trên bãi cỏ, hít hà nhánh hoa được mẹ tặng. Cô bé được nhận xét 'như bản sao' của Hồ Ngọc Hà, tính cách điềm tĩnh hơn em trai Leon.
Nữ ca sĩ cũng tiết lộ, các con đã lớn, biết sẻ chia và quan tâm. Vì thế mà trong ngày kỷ niệm đặc biệt này, Lisa - Leon cũng sẽ xin gửi nhiều món quà đến những bạn nhỏ thiếu may mắn cùng 100 triệu tới miền Trung, đặc biệt là Huế và Đà Nẵng.
Lisa trải nghiệm trước hoạt động tô tượng mà bố mẹ tổ chức cho các bạn đến dự sinh nhật. Leon thì mê đá bóng cùng anh trai Subeo. Cậu nhóc được khen lớn bổng những năm gần đây, phát triển chiều cao lý tưởng chứ không tròn trịa như hồi nhỏ.
Con trai Thu Quỳnh tròn 10 tuổi ngoan ngoãn, đáng yêuGiải trí - 55 phút trước
GĐXH - Bé Be - con trai Thu Quỳnh đã tròn 10 tuổi và có vóc dáng cao lớn vượt trội so với bạn bè. Ở đời thực, cậu bé được mẹ khen ngoan ngoãn và hiểu chuyện.
Phim có Phương Oanh mất vị trí Top 1Giải trí - 1 giờ trước
GĐXH - Vượt qua "Gió ngang khoảng trời xanh", phim "Cách em 1 milimet" giữ Top 1 bảng xếp hạng với hơn 5,8 triệu khán giả theo dõi bộ phim trong 7 ngày qua trên sóng và các nền tảng số của VTV.
Chân dung nam BTV vừa rời VTV sau 14 năm gắn bóGiải trí - 2 giờ trước
GĐXH - BTV Quang Việt - cựu sinh viên Học viện kỹ thuật Mật mã vừa thông báo rời VTV sau 14 năm làm việc.
'Tiểu tam' Linh khiến Đăng 'sốc' khi nhắc tới kỷ niệm riêng trước mặt Mỹ AnhXem - nghe - đọc - 2 giờ trước
GĐXH - Trong tập 38 "Gió ngang khoảng trời xanh", Linh cố tình động chạm vào người và nhắc lại kỷ niệm đi câu mực với Đăng ngay trước mặt Mỹ Anh.
9 năm hôn nhân đẹp như cổ tích của siêu mẫu Hà Anh và chồng TâyGiải trí - 5 giờ trước
GĐXH - Siêu mẫu Hà Anh đã có 9 năm hôn nhân bên chồng Tây, hiện tại tổ ấm của họ có hai thiên thần đáng yêu và xinh xắn.
Tin vui dành cho khán giả: 'Mưa đỏ' được chiếu miễn phí tại 9 tỉnh, thành nàyGiải trí - 5 giờ trước
GĐXH - Bộ phim "Mưa đỏ" sẽ được chiếu miễn phí tại 9 tỉnh, thành nhân dịp Chào mừng LHP Việt Nam lần thứ XXIV.
Mỹ Anh (Phương Oanh) nhận ra sự khác thường giữa chồng và Linh (Lan Phương)Xem - nghe - đọc - 6 giờ trước
GĐXH - Một chút tinh ý của Kim Ngân khi nhìn thấy Linh có biểu hiện bất thường, cô đã khuyên nhủ Mỹ Anh phải cảnh giác trước "Tiểu tam".
Hoa hậu Hoàn vũ 2025 bùng nổ scandal, hoa hậu Hương Giang được khen đẳng cấpThế giới showbiz - 7 giờ trước
Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ cảnh báo chủ nhà Thái Lan về hoạt động bình chọn trái phép, trong khi đó Hương Giang được khen "sang trọng, đẳng cấp".
Nam diễn viên chuyên đóng hoàng tử: U50 vẫn ngủ với mẹ, không sợ tuổi già cô quạnhCâu chuyện văn hóa - 10 giờ trước
U50, nghệ sĩ Đình Toàn vẫn rong ruổi nghệ thuật, miệt mài hằng đêm với sân khấu. Anh hài lòng cuộc sống giản dị bên mẹ, không sợ tuổi già cô quạnh.
Con gái Phi Nhung liên tục chia sẻ ảnh xưa sau 4 năm mẹ mấtGiải trí - 21 giờ trước
GĐXH - Gần đây, Wendy Phạm - con gái ruột cố ca sĩ Phi Nhung thường xuyên đăng ảnh chụp cùng mẹ trên trang cá nhân, cô muốn nhìn lại những kỷ niệm đẹp cùng mẹ năm xưa.
Con gái Phi Nhung liên tục chia sẻ ảnh xưa sau 4 năm mẹ mấtGiải trí
GĐXH - Gần đây, Wendy Phạm - con gái ruột cố ca sĩ Phi Nhung thường xuyên đăng ảnh chụp cùng mẹ trên trang cá nhân, cô muốn nhìn lại những kỷ niệm đẹp cùng mẹ năm xưa.