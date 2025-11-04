Mới nhất
Hoa hậu Hoàn vũ 2025 bùng nổ scandal, hoa hậu Hương Giang được khen đẳng cấp

Thứ ba, 10:01 04/11/2025 | Thế giới showbiz
Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ cảnh báo chủ nhà Thái Lan về hoạt động bình chọn trái phép, trong khi đó Hương Giang được khen "sang trọng, đẳng cấp".

Miss Universe 'đấu' với nước chủ nhà Thái Lan: Nawat vào cuộc chỉ trích

Ngày 2/11, Tổ chức Miss Universe (Hoa hậu Hoàn vũ - MUO) đưa ra tuyên bố chính thức giải quyết các bài đăng trực tuyến gần đây quảng bá sự kiện Special dinner & talk show (Bữa tối đặc biệt & Chương trình tọa đàm).

MUO khẳng định hoạt động này hoàn toàn không được ủy quyền. Bất kỳ hoạt động độc lập hoặc của bên thứ ba nào sử dụng tên Miss Universe, logo, nhãn hiệu hoặc thương hiệu liên quan mà không có sự cho phép bằng văn bản trước đó đều được coi là vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và tính toàn vẹn thương hiệu.

Hoa hậu Hoàn vũ 2025 bùng nổ scandal, hoa hậu Hương Giang được khen đẳng cấp - Ảnh 1.

Người đẹp Hương Giang đại diện Việt Nam ở cuộc thi Miss Universe 2025.

Tổ chức này cũng tuyên bố rằng mọi tài liệu quảng cáo, cuộc thi hoặc sáng kiến bỏ phiếu đang lưu hành trực tuyến dưới tên Miss Universe, bao gồm những nội dung liên quan đến sự kiện trên, đều không được ủy quyền và gây hiểu lầm. Những sáng kiến này không đại diện cho các giá trị, hoạt động hoặc các hoạt động chính thức của Tổ chức Miss Universe.

MUO kêu gọi các phương tiện truyền thông, nhà tài trợ, người hâm mộ và công chúng chỉ dựa vào các kênh chính thức đã xác minh để đảm bảo tính chính xác của mọi thông tin.

Đáp lại tuyên bố của MUO, Tổ chức Miss Universe Thailand (đơn vị chủ nhà) nhanh chóng phản bác.

Theo đó, chiến dịch bình chọn Vote now to select the top 10 for the special dinner & talk show with Mr Nawat (Bình chọn ngay để tìm ra top 10 cho bữa tối đặc biệt & chương trình tọa đàm với ông Nawat) trên mạng xã hội là một phần của gói marketing chính thức được ủy quyền cho nước chủ nhà.

Hoạt động quảng bá này là sự hợp tác với các nhà tài trợ, hỗ trợ tổ chức sự kiện. Quy trình bình chọn là phương pháp công bằng và minh bạch được thiết kế để xác định thí sinh sẽ tham gia vào các hoạt động cụ thể.

Phía Thái Lan cho rằng thông báo của MUO dẫn đến sự hiểu lầm của công chúng và tuyên bố sẽ chuyển vấn đề này đến đội ngũ pháp lý để xem xét về bất kỳ tác động đối với các nhà tài trợ Thái Lan và sẽ thực hiện hành động pháp lý thích hợp nếu cần thiết.

Trước đó, ông Nawat Itsaragrisil - Chủ tịch Miss Grand International kiêm Phó chủ tịch Miss Universe Asiana, đại diện nước chủ nhà Thái Lan - chia sẻ thẳng thắn trên livestream về cách vận hành của Miss Universe.

Ông Nawat cho rằng Miss Universe không biết cách thức tổ chức và đặt câu hỏi tại sao fanpage lớn của tổ chức này lại không đăng bài.

Ông tiết lộ đã từng đề nghị giúp đỡ đăng bài nếu được cấp mật khẩu nhưng phía Miss Universe lại giữ kín. Ông chỉ trích gay gắt đội ngũ truyền thông của Miss Universe hoạt động kém hiệu quả. Ông nói không tìm thấy nhân viên phụ trách mạng xã hội dù họ đã đến Thái Lan, thậm chí vắng mặt trong cuộc họp và không biết đi đâu.

Cuối cùng, ông tuyên bố Miss Grand International (đơn vị tổ chức ông sở hữu - PV) sẽ chủ động thông tin để chứng minh năng lực của mình, thay vì tiếp tục theo dõi hay đưa ra lời khuyên cho phía Miss Universe.

Vụ việc bất đồng giữa Tổ chức Miss Universe và nước chủ nhà Thái Lan về hoạt động bình chọn đang thu hút sự chú ý lớn từ công chúng và truyền thông quốc tế.

Hương Giang được khen "sang trọng, đẳng cấp"

Hoa hậu Hoàn vũ 2025 bùng nổ scandal, hoa hậu Hương Giang được khen đẳng cấp - Ảnh 2.

Hoa hậu Hoàn vũ 2025 bùng nổ scandal, hoa hậu Hương Giang được khen đẳng cấp - Ảnh 3.

Hoa hậu Hoàn vũ 2025 bùng nổ scandal, hoa hậu Hương Giang được khen đẳng cấp - Ảnh 4.

Hoa hậu Hoàn vũ 2025 bùng nổ scandal, hoa hậu Hương Giang được khen đẳng cấp - Ảnh 5.

Hoa hậu Hoàn vũ 2025 bùng nổ scandal, hoa hậu Hương Giang được khen đẳng cấp - Ảnh 6.

Trong ngày thi thứ 2 (3/11) tại Miss Universe 2025, Hương Giang chia sẻ cảm giác tràn đầy năng lượng khi nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ người hâm mộ Việt Nam và Thái Lan.

Đại diện Việt Nam vui trước những lời khen về thời trang sang trọng, đẳng cấp nhưng nhấn mạnh mục tiêu quan trọng nhất là thể hiện sự thanh lịch một cách tự nhiên. Cô liên tục cảm ơn những người ủng hộ và tin tưởng vào khả năng của mình.

Trong ngày thi đầu tiên tại Miss Universe 2025, Hương Giang giữ thái độ tích cực dù nhận thấy hình ảnh các đại diện châu Á ít xuất hiện trên kênh chính thức. Cô nhấn mạnh chỉ tập trung vào công việc của mình trong vai trò thí sinh.

Đại diện Việt Nam vui mừng khi được Miss Universe Thailand - đơn vị tổ chức - quan tâm đặc biệt với nhiều bài đăng và video riêng trên trang chính thức. Hương Giang cũng xúc động trước tình cảm của người hâm mộ Thái Lan dành cho mình.

Cuộc thi Miss Universe lần thứ 74 đang diễn ra tại Thái Lan. Đêm chung kết dự kiến vào giữa tháng 11/2025.

