Cuộc sống hiện tại của nam thần màn ảnh Việt từng góp mặt phim 'Đồng tiền xương máu'
GĐXH - Chi Bảo trong phim "Đồng tiền xương máu" vào vai Toàn, anh trai Lan Anh (Trương Ngọc Ánh) - một người tài giỏi nhưng tự phụ. Sau nhiều năm đóng phim này, cuộc sống của anh thay đổi ra sao?
Chi Bảo: Gương mặt đẹp, diễn xuất tốt trong những năm 2000
Chi Bảo ở những năm 2000, anh là một ngôi sao hội đủ tài năng lẫn sắc vóc. Năm 1994, anh đến với nghệ thuật khi đăng ký học tại Câu lạc bộ điện ảnh Tân Sơn Nhất. Sau đó, nhờ mối duyên gặp gỡ NSƯT Hữu Châu, Chi Bảo tham gia một số vở kịch truyền hình. Đến năm 1997, tên tuổi nam diễn viên bật sáng nhờ vai Toàn trong "Đồng tiền xương máu". Đây cũng là vai diễn thành công đầu tiên của anh trên màn ảnh nhỏ.
Trong sự nghiệp diễn xuất, Chi Bảo còn được khán giả yêu mến qua nhiều bộ phim như: Lục Vân Tiên, Cô gái xấu xí, Giao thời, Những đứa con thành phố, Đẻ mướn, Hào quang trở lại, Hương Ga và gần nhất là "Tình khúc bạch dương". Theo đạo diễn Đỗ Thanh Hải, rất khó để mời Chi Bảo cho bộ phim phát sóng trên VTV này vì thời gian qua anh rất bận với nhiều công việc khác nhau. Chi Bảo hiện tại là doanh nhân và là người đứng đầu một quỹ từ thiện chuyên nghiệp.
Trong showbiz Việt ai cũng biết Chi Bảo là một đại gia. Từ năm 2004, anh đã kinh doanh. Đến năm 2008, nam diễn viên này tiếp tục khai trương chuỗi cửa hàng phụ kiện thời trang. Song song với kinh doanh thời trang, Chi Bảo còn phát triển cả du lịch nghỉ dưỡng. Hiện tại, đây là lĩnh vực thế mạnh giúp anh trở nên giàu có. Được biết, Chi Bảo chủ yếu đầu tư vào việc xây dựng các khu nghỉ dưỡng ở nhiều địa điểm du lịch, trong đó có Côn Đảo và Đắk Nông. Những dự án này đều bao gồm các tiện nghi (bungalow, biệt thự nghỉ dưỡng, nhà hàng, spa...) và các hoạt động trải nghiệm (khu thiền, nhà yoga, cắm trại, đi bộ, đạp xe…).
Khi chuyển hướng sự nghiệp thành công, Chi Bảo quyết định rời xa nghệ thuật. Anh dành lời tri ân đến với khán giả của mình bằng những dòng viết xúc động. 25 năm, hành trình từ một chàng sinh viên trường ĐH Bách Khoa đến một tài tử điện ảnh Việt, Chi Bảo cảm thấy biết ơn nhiều hơn đến khán giả. Và khi ở tuổi "ông chú", anh chọn cuộc sống bên cô vợ doanh nhân trẻ đẹp.
Chi Bảo hiện tại giải nghệ, sống bình yên bên vợ con
Cuộc sống ở tuổi U50 của Chi Bảo đang rất viên mãn. Nhờ sự ứng xử khéo léo nên cuộc sống của Chi Bảo và gia đình luôn hạnh phúc, thuận hòa. Hiện tại, dù không còn hoạt động trong làng giải trí nhưng anh vẫn được khán giả yêu thương.
