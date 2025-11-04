Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

'Tiểu tam' Linh khiến Đăng 'sốc' khi nhắc tới kỷ niệm riêng trước mặt Mỹ Anh

Thứ ba, 14:22 04/11/2025 | Xem - nghe - đọc
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Trong tập 38 "Gió ngang khoảng trời xanh", Linh cố tình động chạm vào người và nhắc lại kỷ niệm đi câu mực với Đăng ngay trước mặt Mỹ Anh.

Trong trích đoạn giới thiệu tập 38 "Gió ngang khoảng trời xanh" lên sóng tối nay (4/11), đúng như đã chuẩn bị từ trước khi mà Linh tới ở cùng tòa nhà chung cư, Mỹ Anh (Phương Oanh) rủ cả chồng lên giúp Linh (Lan Phương) dọn nhà. Cô còn nhắn nhủ Linh có việc gì cần cứ nhờ nhưng Đăng (Doãn Quốc Đam) lại khó chịu ra mặt, biểu hiện thẫn thờ thiếu tập trung vào những điều vợ nói. 

Tại nhà Linh, khi Đăng chuẩn bị khoan tường để bắt đinh treo tranh, Linh tỏ ra nhiệt tình giúp và cố tình chạm vào người Đăng. Luôn tỏ ra hoài nghi về khả năng treo tranh của Đăng, Linh nói: "Để em xem lúc khoan tay có giống như là lúc anh câu mực không?", bất chấp việc Mỹ Anh đang ở đó. Đăng lo lắng quay sang nhìn thái độ của vợ, chỉ sợ mọi việc bị lộ.

Linh khiến Đăng ' sốc ' khi nhắc kỷ niệm ở Gió ngang khoảng trời xanh - Ảnh 1.

Linh cố tình chạm vào người Đăng và nhắc lại kỷ niệm riêng tư giữa hai người.

Ở diễn biến khác trong tập phim, Trúc Lam (Quỳnh Kool) luôn hoài nghi, không ngại "bóc phốt" Kim Ngân (Việt Hoa) trước mặt Dũng (Phùng Đức Hiếu) ở quán trà, ám chỉ cô đang có tình cảm với ai đó. Kim Ngân liên tục từ chối những câu hỏi khó, chỉ nhận người đó là bạn nhưng Lam liền nói "có khi là bạn đời đến nơi" khiến cô đỏ mặt.

Trúc Lam nói chưa từng thấy gương mặt ngại ngùng của Kim Ngân bao giờ, bởi cô chỉ có biểu hiện đó trước mặt người yêu. Tuy vậy, Kim Ngân vẫn liên tục phủ nhận khiến Trúc Lam càng nghi ngờ. "Vừa hôm trước nói với tôi là đi ăn với bạn, ngay buổi tối ngày hôm đấy tôi thấy bà nhìn theo bóng dáng ai đó. Bạn á? Có khi là bạn đời đến nơi rồi đúng không?" - Trúc Lam trêu Kim Ngân. 

Trúc Lam đoán bừa người đàn ông bí mật ấy là một cái tên "con bác Bơ" khiến Kim Ngân càng bối rối hơn. "Thôi Lam", Trúc Ngân quát lên, muốn ngăn Trúc Lam không được nói thêm và lộ chuyện với Dũng. 

Linh khiến Đăng ' sốc ' khi nhắc kỷ niệm ở Gió ngang khoảng trời xanh - Ảnh 2.

Kim Ngân thẹn thùng khi Trúc Lam ám chỉ người đàn ông đang hẹn hò là Dũng "con bác Bơ".

Chưa hết, Trúc Lam đi đổ rác thì bắt gặp Kim Ngân. Trúc Lam tra hỏi bằng được xem ai đưa Kim Ngân về. Kim Ngân vô cùng ngại ngùng nhưng yêu cầu cô bạn thân ngừng suy diễn nhưng bất giác nhắc tới Toàn (Tô Dũng) khiến cô bực bội.

Tập 38 phim "Gió ngang khoảng trời xanh" phát sóng lúc 20h ngày 04/11 trên kênh VTV3.

Linh khiến Đăng ' sốc ' khi nhắc kỷ niệm ở Gió ngang khoảng trời xanh - Ảnh 3.Mỹ Anh (Phương Oanh) nhận ra sự khác thường giữa chồng và Linh (Lan Phương)

GĐXH - Một chút tinh ý của Kim Ngân khi nhìn thấy Linh có biểu hiện bất thường, cô đã khuyên nhủ Mỹ Anh phải cảnh giác trước "Tiểu tam".


T.Hằng (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Mỹ Anh (Phương Oanh) nhận ra sự khác thường giữa chồng và Linh (Lan Phương)

Mỹ Anh (Phương Oanh) nhận ra sự khác thường giữa chồng và Linh (Lan Phương)

MC Quang Việt bất ngờ rời VTV sau 14 năm gắn bó

MC Quang Việt bất ngờ rời VTV sau 14 năm gắn bó

'Tiểu tam' Linh (Lan Phương) cả gan dọn đến làm hàng xóm của Mỹ Anh (Phương Oanh)

'Tiểu tam' Linh (Lan Phương) cả gan dọn đến làm hàng xóm của Mỹ Anh (Phương Oanh)

Nữ diễn viên phim 'Sex Education' góp mặt trong phim huyền thoại The Beatles

Nữ diễn viên phim 'Sex Education' góp mặt trong phim huyền thoại The Beatles

NSƯT Xuân Hinh cùng dàn sao phim 'Mưa đỏ', 'Tử chiến trên không' tiếp tục 'gây sốt'

NSƯT Xuân Hinh cùng dàn sao phim 'Mưa đỏ', 'Tử chiến trên không' tiếp tục 'gây sốt'

Cùng chuyên mục

Mỹ Anh (Phương Oanh) nhận ra sự khác thường giữa chồng và Linh (Lan Phương)

Mỹ Anh (Phương Oanh) nhận ra sự khác thường giữa chồng và Linh (Lan Phương)

Xem - nghe - đọc - 6 giờ trước

GĐXH - Một chút tinh ý của Kim Ngân khi nhìn thấy Linh có biểu hiện bất thường, cô đã khuyên nhủ Mỹ Anh phải cảnh giác trước "Tiểu tam".

'Tiểu tam' Linh (Lan Phương) cả gan dọn đến làm hàng xóm của Mỹ Anh (Phương Oanh)

'Tiểu tam' Linh (Lan Phương) cả gan dọn đến làm hàng xóm của Mỹ Anh (Phương Oanh)

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Trong tập 37 "Gió ngang khoảng trời xanh", trong khi luôn nói rằng không muốn xen vào chuyện gia đình Đăng, nhưng "tiểu tam" Linh lại chuyển đến ở gần nhà và thân thiết với Mỹ Anh.

Phó Bí thư Sách 'choáng váng' khi sếp cũ nhờ thăng chức cho con trai

Phó Bí thư Sách 'choáng váng' khi sếp cũ nhờ thăng chức cho con trai

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Trong tập 4 phim "Lằn ranh", Phó bí thư Sách đau đầu vì hết cháu vợ gặp rắc rối đến lời nhờ vả thăng chức cho con trai của sếp cũ. Trong khi đó, Triển bị người khác dọa dẫm nhằm kết nối để "chạy án".

Đời thực ở tuổi xế chiều không vợ con nhưng lên phim NSƯT Hữu Châu lại giàu kinh nghiệm đóng vai người cha

Đời thực ở tuổi xế chiều không vợ con nhưng lên phim NSƯT Hữu Châu lại giàu kinh nghiệm đóng vai người cha

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - NSƯT Hữu Châu đã khắc họa hình ảnh người cha khắc khổ và cô đơn trong chính ngôi nhà của mình. Ông đã bất lực và quát lên với con trai: "Mày về đây cưới vợ cho cha".

Hoàng Bách hát 'Chuyện chàng cô đơn' khép lại hành trình 'Chuyến xe âm nhạc xanh'

Hoàng Bách hát 'Chuyện chàng cô đơn' khép lại hành trình 'Chuyến xe âm nhạc xanh'

Xem - nghe - đọc - 2 ngày trước

GĐXH - Trong tập cuối “Chuyến xe âm nhạc xanh”, ca sĩ Hoàng Bách cùng dàn thí sinh "Điểm hẹn tài năng" đã đưa khán giả đắm chìm trong không gian âm nhạc ngập tràn cảm hứng.

Nghiêm nhập viện vì bị đánh, Ngân sốc khi biết chồng cưỡng bức cô gái trẻ

Nghiêm nhập viện vì bị đánh, Ngân sốc khi biết chồng cưỡng bức cô gái trẻ

Xem - nghe - đọc - 2 ngày trước

GĐXH - Trong tập 19 "Cách em 1 milimet", Nghiêm nhập viện vì bị Đức đánh sau khi giở trò cưỡng bức sinh viên thực tập, Ngân muối mặt vì chồng.

Phố Hàng Mã rực rỡ sắc màu đón Giáng Sinh 2025

Phố Hàng Mã rực rỡ sắc màu đón Giáng Sinh 2025

Xã hội - 2 ngày trước

GĐXH - Khoảng 3 tuần nữa mới đến Giáng Sinh, con phố Hàng Mã (Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở nên lung linh, nhộn nhịp với cây thông, ông già Noel, tuần lộc,...

Hoa hậu Nhân ái Trần Thị Phương với hành trình 'Ươm mầm hi vọng'

Hoa hậu Nhân ái Trần Thị Phương với hành trình 'Ươm mầm hi vọng'

Xem - nghe - đọc - 3 ngày trước

GĐXH - Với danh hiệu Hoa hậu Nhân ái, Trần Thị Phương cho biết, đây không chỉ là danh hiệu cao quý mà còn là một sứ mệnh lan tỏa yêu thương, sẻ chia và cống hiến nhiều hơn cho cộng đồng.

Nghiêm bị đánh nhập viện vì cưỡng bức Nga, nhóm 'Đại bản doanh' tái ngộ Đức

Nghiêm bị đánh nhập viện vì cưỡng bức Nga, nhóm 'Đại bản doanh' tái ngộ Đức

Xem - nghe - đọc - 3 ngày trước

GĐXH - Trong tập 18 "Cách em 1 milimet", lấy cớ hẹn sinh viên thực tập đến phòng riêng, Nghiêm đã cưỡng bức Nga và bị Đức phát hiện, lao vào đánh để giải cứu bạn gái.

Những nơi nào được xem miễn phí phim 'Mưa đỏ' và 'Tử chiến trên không'?

Những nơi nào được xem miễn phí phim 'Mưa đỏ' và 'Tử chiến trên không'?

Xem - nghe - đọc - 4 ngày trước

GĐXH - Trong tháng 11/2025, khán giả có thể xem miễn phí "Mưa đỏ", "Tử chiến trên không" tại nhiều nơi trên phạm vi toàn quốc.

Xem nhiều

Những nơi nào được xem miễn phí phim 'Mưa đỏ' và 'Tử chiến trên không'?

Những nơi nào được xem miễn phí phim 'Mưa đỏ' và 'Tử chiến trên không'?

Xem - nghe - đọc

GĐXH - Trong tháng 11/2025, khán giả có thể xem miễn phí "Mưa đỏ", "Tử chiến trên không" tại nhiều nơi trên phạm vi toàn quốc.

Doãn Quốc Đam bất ngờ vào vai 'đại ca' phim hành động sắp chiếu rạp

Doãn Quốc Đam bất ngờ vào vai 'đại ca' phim hành động sắp chiếu rạp

Xem - nghe - đọc
Nghiêm bị đánh nhập viện vì cưỡng bức Nga, nhóm 'Đại bản doanh' tái ngộ Đức

Nghiêm bị đánh nhập viện vì cưỡng bức Nga, nhóm 'Đại bản doanh' tái ngộ Đức

Xem - nghe - đọc
Nghiêm nhập viện vì bị đánh, Ngân sốc khi biết chồng cưỡng bức cô gái trẻ

Nghiêm nhập viện vì bị đánh, Ngân sốc khi biết chồng cưỡng bức cô gái trẻ

Xem - nghe - đọc
Mỹ Anh (Phương Oanh) nhận ra sự khác thường giữa chồng và Linh (Lan Phương)

Mỹ Anh (Phương Oanh) nhận ra sự khác thường giữa chồng và Linh (Lan Phương)

Xem - nghe - đọc

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top