'Tiểu tam' Linh khiến Đăng 'sốc' khi nhắc tới kỷ niệm riêng trước mặt Mỹ Anh
GĐXH - Trong tập 38 "Gió ngang khoảng trời xanh", Linh cố tình động chạm vào người và nhắc lại kỷ niệm đi câu mực với Đăng ngay trước mặt Mỹ Anh.
Trong trích đoạn giới thiệu tập 38 "Gió ngang khoảng trời xanh" lên sóng tối nay (4/11), đúng như đã chuẩn bị từ trước khi mà Linh tới ở cùng tòa nhà chung cư, Mỹ Anh (Phương Oanh) rủ cả chồng lên giúp Linh (Lan Phương) dọn nhà. Cô còn nhắn nhủ Linh có việc gì cần cứ nhờ nhưng Đăng (Doãn Quốc Đam) lại khó chịu ra mặt, biểu hiện thẫn thờ thiếu tập trung vào những điều vợ nói.
Tại nhà Linh, khi Đăng chuẩn bị khoan tường để bắt đinh treo tranh, Linh tỏ ra nhiệt tình giúp và cố tình chạm vào người Đăng. Luôn tỏ ra hoài nghi về khả năng treo tranh của Đăng, Linh nói: "Để em xem lúc khoan tay có giống như là lúc anh câu mực không?", bất chấp việc Mỹ Anh đang ở đó. Đăng lo lắng quay sang nhìn thái độ của vợ, chỉ sợ mọi việc bị lộ.
Ở diễn biến khác trong tập phim, Trúc Lam (Quỳnh Kool) luôn hoài nghi, không ngại "bóc phốt" Kim Ngân (Việt Hoa) trước mặt Dũng (Phùng Đức Hiếu) ở quán trà, ám chỉ cô đang có tình cảm với ai đó. Kim Ngân liên tục từ chối những câu hỏi khó, chỉ nhận người đó là bạn nhưng Lam liền nói "có khi là bạn đời đến nơi" khiến cô đỏ mặt.
Trúc Lam nói chưa từng thấy gương mặt ngại ngùng của Kim Ngân bao giờ, bởi cô chỉ có biểu hiện đó trước mặt người yêu. Tuy vậy, Kim Ngân vẫn liên tục phủ nhận khiến Trúc Lam càng nghi ngờ. "Vừa hôm trước nói với tôi là đi ăn với bạn, ngay buổi tối ngày hôm đấy tôi thấy bà nhìn theo bóng dáng ai đó. Bạn á? Có khi là bạn đời đến nơi rồi đúng không?" - Trúc Lam trêu Kim Ngân.
Trúc Lam đoán bừa người đàn ông bí mật ấy là một cái tên "con bác Bơ" khiến Kim Ngân càng bối rối hơn. "Thôi Lam", Trúc Ngân quát lên, muốn ngăn Trúc Lam không được nói thêm và lộ chuyện với Dũng.
Chưa hết, Trúc Lam đi đổ rác thì bắt gặp Kim Ngân. Trúc Lam tra hỏi bằng được xem ai đưa Kim Ngân về. Kim Ngân vô cùng ngại ngùng nhưng yêu cầu cô bạn thân ngừng suy diễn nhưng bất giác nhắc tới Toàn (Tô Dũng) khiến cô bực bội.
Tập 38 phim "Gió ngang khoảng trời xanh" phát sóng lúc 20h ngày 04/11 trên kênh VTV3.
Mỹ Anh (Phương Oanh) nhận ra sự khác thường giữa chồng và Linh (Lan Phương)Xem - nghe - đọc - 6 giờ trước
GĐXH - Một chút tinh ý của Kim Ngân khi nhìn thấy Linh có biểu hiện bất thường, cô đã khuyên nhủ Mỹ Anh phải cảnh giác trước "Tiểu tam".
'Tiểu tam' Linh (Lan Phương) cả gan dọn đến làm hàng xóm của Mỹ Anh (Phương Oanh)Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Trong tập 37 "Gió ngang khoảng trời xanh", trong khi luôn nói rằng không muốn xen vào chuyện gia đình Đăng, nhưng "tiểu tam" Linh lại chuyển đến ở gần nhà và thân thiết với Mỹ Anh.
Phó Bí thư Sách 'choáng váng' khi sếp cũ nhờ thăng chức cho con traiXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Trong tập 4 phim "Lằn ranh", Phó bí thư Sách đau đầu vì hết cháu vợ gặp rắc rối đến lời nhờ vả thăng chức cho con trai của sếp cũ. Trong khi đó, Triển bị người khác dọa dẫm nhằm kết nối để "chạy án".
Đời thực ở tuổi xế chiều không vợ con nhưng lên phim NSƯT Hữu Châu lại giàu kinh nghiệm đóng vai người chaXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - NSƯT Hữu Châu đã khắc họa hình ảnh người cha khắc khổ và cô đơn trong chính ngôi nhà của mình. Ông đã bất lực và quát lên với con trai: "Mày về đây cưới vợ cho cha".
Hoàng Bách hát 'Chuyện chàng cô đơn' khép lại hành trình 'Chuyến xe âm nhạc xanh'Xem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - Trong tập cuối “Chuyến xe âm nhạc xanh”, ca sĩ Hoàng Bách cùng dàn thí sinh "Điểm hẹn tài năng" đã đưa khán giả đắm chìm trong không gian âm nhạc ngập tràn cảm hứng.
Nghiêm nhập viện vì bị đánh, Ngân sốc khi biết chồng cưỡng bức cô gái trẻXem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - Trong tập 19 "Cách em 1 milimet", Nghiêm nhập viện vì bị Đức đánh sau khi giở trò cưỡng bức sinh viên thực tập, Ngân muối mặt vì chồng.
Phố Hàng Mã rực rỡ sắc màu đón Giáng Sinh 2025Xã hội - 2 ngày trước
GĐXH - Khoảng 3 tuần nữa mới đến Giáng Sinh, con phố Hàng Mã (Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở nên lung linh, nhộn nhịp với cây thông, ông già Noel, tuần lộc,...
Hoa hậu Nhân ái Trần Thị Phương với hành trình 'Ươm mầm hi vọng'Xem - nghe - đọc - 3 ngày trước
GĐXH - Với danh hiệu Hoa hậu Nhân ái, Trần Thị Phương cho biết, đây không chỉ là danh hiệu cao quý mà còn là một sứ mệnh lan tỏa yêu thương, sẻ chia và cống hiến nhiều hơn cho cộng đồng.
Nghiêm bị đánh nhập viện vì cưỡng bức Nga, nhóm 'Đại bản doanh' tái ngộ ĐứcXem - nghe - đọc - 3 ngày trước
GĐXH - Trong tập 18 "Cách em 1 milimet", lấy cớ hẹn sinh viên thực tập đến phòng riêng, Nghiêm đã cưỡng bức Nga và bị Đức phát hiện, lao vào đánh để giải cứu bạn gái.
Những nơi nào được xem miễn phí phim 'Mưa đỏ' và 'Tử chiến trên không'?Xem - nghe - đọc - 4 ngày trước
GĐXH - Trong tháng 11/2025, khán giả có thể xem miễn phí "Mưa đỏ", "Tử chiến trên không" tại nhiều nơi trên phạm vi toàn quốc.
Những nơi nào được xem miễn phí phim 'Mưa đỏ' và 'Tử chiến trên không'?Xem - nghe - đọc
GĐXH - Trong tháng 11/2025, khán giả có thể xem miễn phí "Mưa đỏ", "Tử chiến trên không" tại nhiều nơi trên phạm vi toàn quốc.