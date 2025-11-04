'Tiểu tam' Linh khiến Đăng 'sốc' khi nhắc tới kỷ niệm riêng trước mặt Mỹ Anh

Trong trích đoạn giới thiệu tập 38 "Gió ngang khoảng trời xanh" lên sóng tối nay (4/11), đúng như đã chuẩn bị từ trước khi mà Linh tới ở cùng tòa nhà chung cư, Mỹ Anh (Phương Oanh) rủ cả chồng lên giúp Linh (Lan Phương) dọn nhà. Cô còn nhắn nhủ Linh có việc gì cần cứ nhờ nhưng Đăng (Doãn Quốc Đam) lại khó chịu ra mặt, biểu hiện thẫn thờ thiếu tập trung vào những điều vợ nói.



Tại nhà Linh, khi Đăng chuẩn bị khoan tường để bắt đinh treo tranh, Linh tỏ ra nhiệt tình giúp và cố tình chạm vào người Đăng. Luôn tỏ ra hoài nghi về khả năng treo tranh của Đăng, Linh nói: "Để em xem lúc khoan tay có giống như là lúc anh câu mực không?", bất chấp việc Mỹ Anh đang ở đó. Đăng lo lắng quay sang nhìn thái độ của vợ, chỉ sợ mọi việc bị lộ.

Linh cố tình chạm vào người Đăng và nhắc lại kỷ niệm riêng tư giữa hai người.

Ở diễn biến khác trong tập phim, Trúc Lam (Quỳnh Kool) luôn hoài nghi, không ngại "bóc phốt" Kim Ngân (Việt Hoa) trước mặt Dũng (Phùng Đức Hiếu) ở quán trà, ám chỉ cô đang có tình cảm với ai đó. Kim Ngân liên tục từ chối những câu hỏi khó, chỉ nhận người đó là bạn nhưng Lam liền nói "có khi là bạn đời đến nơi" khiến cô đỏ mặt.

Trúc Lam nói chưa từng thấy gương mặt ngại ngùng của Kim Ngân bao giờ, bởi cô chỉ có biểu hiện đó trước mặt người yêu. Tuy vậy, Kim Ngân vẫn liên tục phủ nhận khiến Trúc Lam càng nghi ngờ. "Vừa hôm trước nói với tôi là đi ăn với bạn, ngay buổi tối ngày hôm đấy tôi thấy bà nhìn theo bóng dáng ai đó. Bạn á? Có khi là bạn đời đến nơi rồi đúng không?" - Trúc Lam trêu Kim Ngân.

Trúc Lam đoán bừa người đàn ông bí mật ấy là một cái tên "con bác Bơ" khiến Kim Ngân càng bối rối hơn. "Thôi Lam", Trúc Ngân quát lên, muốn ngăn Trúc Lam không được nói thêm và lộ chuyện với Dũng.

Kim Ngân thẹn thùng khi Trúc Lam ám chỉ người đàn ông đang hẹn hò là Dũng "con bác Bơ".

Chưa hết, Trúc Lam đi đổ rác thì bắt gặp Kim Ngân. Trúc Lam tra hỏi bằng được xem ai đưa Kim Ngân về. Kim Ngân vô cùng ngại ngùng nhưng yêu cầu cô bạn thân ngừng suy diễn nhưng bất giác nhắc tới Toàn (Tô Dũng) khiến cô bực bội.

Tập 38 phim "Gió ngang khoảng trời xanh" phát sóng lúc 20h ngày 04/11 trên kênh VTV3.

