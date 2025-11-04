Mới nhất
Chân dung nam BTV vừa rời VTV sau 14 năm gắn bó

Thứ ba, 14:59 04/11/2025 | Giải trí
GĐXH - BTV Quang Việt - cựu sinh viên Học viện kỹ thuật Mật mã vừa thông báo rời VTV sau 14 năm làm việc.

Mới đây, BTV Quang Việt thông báo tin rời Đài Truyền hình Việt Nam (VTV). Theo BTV Quang Việt, anh bắt đầu hành trình tại VTV từ những ngày đầu tháng 11/2011 và chính thức khép lại hành trình tại đây cũng vào ngày này, đánh dấu 14 năm đồng hành, gắn bó.

BTV Quang Việt rời VTV sau 14 năm gắn bó: Hành trình mới đầy hứa hẹn - Ảnh 3.
BTV Quang Việt rời VTV sau 14 năm gắn bó: Hành trình mới đầy hứa hẹn - Ảnh 4.
BTV Quang Việt rời VTV sau 14 năm gắn bó: Hành trình mới đầy hứa hẹn - Ảnh 5.
BTV Quang Việt rời VTV sau 14 năm gắn bó: Hành trình mới đầy hứa hẹn - Ảnh 6.

BTV Quang Việt trong những sự kiện thể thao khi còn công tác tại VTV.

BTV Quang Việt rời VTV sau 14 năm gắn bó: Hành trình mới đầy hứa hẹn - Ảnh 7.

BTV Quang Việt sinh năm 1990, tốt nghiệp Học viện kỹ thuật Mật mã. Anh là gương mặt quen thuộc của các chương trình bình luận về thể thao như: Thể thao 24/7, Nhịp đập Thể thao hay 360 độ thể thao... Ngoài ra, anh từng dẫn dắt chương trình: Chào buổi sáng, Việt Nam hôm nay và Chuyển động 24h.

BTV Quang Việt rời VTV sau 14 năm gắn bó: Hành trình mới đầy hứa hẹn - Ảnh 8.
BTV Quang Việt rời VTV sau 14 năm gắn bó: Hành trình mới đầy hứa hẹn - Ảnh 9.

Nam BTV chia sẻ: "Tạm biệt những từ khoá quen thuộc: BTV/MC Quang Việt – tác nghiệp tại… Ngày mai là một hành trình mới. Không nói lời chia tay, vì khi đã ở trong tim thì mãi vẫn ở đó".

BTV Quang Việt rời VTV sau 14 năm gắn bó: Hành trình mới đầy hứa hẹn - Ảnh 10.

Ngoài dẫn chương trình, bình luận bóng đá, Quang Việt đảm nhận khá nhiều vai trò khác nhau như phóng viên hiện trường, dẫn chương trình ở nhà đài, tổ chức sản xuất...

BTV Quang Việt rời VTV sau 14 năm gắn bó: Hành trình mới đầy hứa hẹn - Ảnh 11.

BTV Quang Việt cũng được biết đến là người đứng phía sau đồng hành với tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức trong suốt những năm qua.


An Khánh
