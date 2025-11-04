Chân dung nam BTV vừa rời VTV sau 14 năm gắn bó

Mới đây, BTV Quang Việt thông báo tin rời Đài Truyền hình Việt Nam (VTV). Theo BTV Quang Việt, anh bắt đầu hành trình tại VTV từ những ngày đầu tháng 11/2011 và chính thức khép lại hành trình tại đây cũng vào ngày này, đánh dấu 14 năm đồng hành, gắn bó.