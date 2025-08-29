Thái Hòa, Thanh Sơn chấp nhận thương tích, không cần đóng thế

“Tử chiến trên không” là bộ phim hành động - kịch tính được lấy cảm hứng từ các sự kiện không tặc có thật tại Việt Nam, do Điện ảnh Công an Nhân dân phối hợp sản xuất cùng Galaxy Group. Phim vừa tung đoạn clip hậu trường, hé lộ những chia sẻ của cảnh vệ Sơn (Ma Ran Đô thủ vai), cảnh vệ Bình (Thanh Sơn thủ vai) và nhóm không tặc gồm Long (Thái Hoà thủ vai), Tí (Võ Điền Gia Huy thủ vai), Sửu (Bảo Định thủ vai) và Dần (Ray Nguyễn thủ vai) về những cảnh quay hành động đầy kịch tính.

Vào vai những cảnh vệ quả cảm và được đào tạo cho nhiệm vụ bảo vệ an toàn cho hành khách và phi hành đoàn, Ma Ran Đô cho biết đây là một vị trí không thể thiếu và nhất định phải có trên các chuyến bay. Khi có chuyện xảy ra, Sơn và Bình đều cố gắng chiến đấu hết sức để bảo vệ an toàn cho tất cả những người có mặt trên chuyến bay, nhưng mọi chuyện không đơn giản như vậy.

Một cảnh gây cấn trong phim "Tử chiến trên không".

Với nhóm cướp đã vũ trang và lên kế hoạch tỉ mẩn cho một cuộc đào thoát trên không, chúng đã sẵn sàng để đối đầu với những chướng ngại khó nhằn này. “Nhóm cướp đã có sự tính toán rất kỹ cho từng hành động, từng người một", diễn viên Ray Nguyễn chia sẻ. “Việc xử lý tiếp viên, xử lý cảnh vệ đều đã được toán cướp tính sẵn từ đầu, nên lúc đó chỉ cần ra tay quyết đoán, lạnh lùng thôi”, diễn viên Thái Hoà bổ sung thêm về độ “máu lạnh” của vai diễn mà anh đảm nhận.

Mục đích của nhóm cướp là kiểm soát được buồng lái để khống chế phi công, ép máy bay đưa chúng đến nơi định sẵn. Đối đầu với kẻ địch có sự tính toán tinh vi và nhất là liều lĩnh như vậy, dù là với người nhiều kinh nghiệm như Bình hay người trẻ tuổi nhiệt huyết như Sơn, đều dễ lâm vào những tình thế nguy hiểm không thể lường trước.

Các diễn viên đều không cần dùng đến đóng thế.

Mô hình máy bay DC-4 trong phim trường được dựng gần như theo tỉ lệ 1:1 với máy bay dân sự thời bấy giờ. Một số khoang được nới rộng để phù hợp với quá trình quay phim, tuy nhiên không gian vẫn khá chật hẹp, khiến các cảnh quay hành động cũng hết sức khó khăn mới được hoàn thành.

Thái Hoà nhớ lại: “Với bối cảnh nhỏ hẹp như vậy, chúng tôi phải thực hiện những cảnh quay rất dài. Mỗi cảnh quay đều có rất nhiều góc máy đồng thời, cần sự phối hợp của tất cả diễn viên. Chỉ cần một người phản ứng sai, đều sẽ phải quay lại từ đầu".

Võ Điền Gia Huy mô tả lại cục diện của cuộc: “Trên lối đi hẹp giữa máy bay, xảy ra cuộc đụng độ khốc liệt giữa băng cướp và phi hành đoàn. Tình cảnh thực sự rất căng thẳng, chúng tôi phải cực kỳ tập trung, phối hợp nhiều kỹ thuật để đảm bảo hoàn thành cảnh quay một cách tốt nhất”.

Đối với những cảnh hành động nói chung trong điện ảnh, rất khó tránh khỏi những tình huống gây chấn thương. Với một phim hành động có bối cảnh đặc biệt như Tử chiến trên không lại càng khó gấp bội. Thanh Sơn chia sẻ về một cảnh quay đáng nhớ với Ray Nguyễn: “Trong không gian chật hẹp đó, cùng với rất nhiều đồ đạc, vật cứng xung quanh, các anh em vừa phải diễn làm sao để lột tả được tính khốc liệt của cuộc đối đầu, vừa phải cố gắng hết mức để giảm thiểu thương tích, nhưng thực tế là vẫn có chấn thương”.

Ray Nguyễn vui vẻ bổ sung: “Mình “ăn” một cú chỏ của Sơn khá là đau. Nhưng đáng mừng là dù bài đánh thay đổi liên tục, hai anh em vẫn hoàn thành xuất sắc tất cả cảnh”. Dù khó khăn là vậy, nhưng các diễn viên đều cố gắng để làm tròn vai diễn, cảnh quay của mình một cách tốt nhất. Võ Điền Gia Huy tiết lộ: “Đạo diễn yêu cầu các diễn viên phải tự mình thực hiện cảnh quay mà không dùng đến người đóng thế. Nên những phân cảnh hành động buộc phải tập thật kỹ với cascadeur hướng dẫn và bạn diễn để nhuần nhuyễn đường dây trước khi vào bấm máy”.

Diễn viên Thanh Sơn "lột xác" trong những hình ảnh hành động.

Bên cạnh những chia sẻ của các diễn viên, đoạn phim cũng cho thấy những phân cảnh hậu trường trong khoang máy bay chật hẹp, nơi toàn bộ đoàn phim dốc toàn bộ sức lực, tâm huyết để tái hiện lại một màn giao tranh kịch tính đến nghẹt thở - một cuộc chiến không cân sức giữa phi hành đoàn và nhóm không tặc tinh vi giữa không trung.

Ảnh: ĐLP cung cấp