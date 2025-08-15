Thanh Sơn: NSND Công Lý, diễn viên Thái Hòa là tiền bối giàu kinh nghiệm, thần tượng của tôi

Thái Hòa tái hợp Kaity Nguyễn trong phim về cướp máy bay Diễn viên Thái Hòa tái hợp cùng Kaity Nguyễn trên màn ảnh rộng nhưng với hình ảnh đối lập nhau trong phim "Tử chiến trên không".

Phim điện ảnh "Tử chiến trên không" đã chính thức ra mắt đến khán giả trong khuôn khổ buổi showcase được tổ chức tại Hà Nội.

Ngày 14/8/2025, sau sự thành công của buổi ra mắt phim tại TP. Hồ Chí Minh, phim điện ảnh "Tử chiến trên không" đã chính thức tổ chức showcase tại Hà Nội. Showcase quy tụ sự tham gia và ủng hộ đông đảo của những khách mời đặc biệt tại Hội trường Điện ảnh Công an Nhân dân.

Thanh Sơn (đồ trắng) giao lưu cùng đoàn làm phim.

Dựa trên cảm hứng từ những vụ cướp máy bay có thật từng xảy ra tại Việt Nam sau năm 1975, "Tử chiến trên không" tái hiện một phi vụ tấn công máy bay do Long (Thái Hòa) cầm đầu. Nhóm không tặc bất ngờ khống chế một chuyến bay dân dụng, áp đảo phi hành đoàn và toàn bộ hành khách. Giữa tình huống sinh tử, hai nữ tiếp viên (Kaity Nguyễn, Trâm Anh) buộc phải phối hợp cùng các thành viên khác chống trả nhóm tội phạm và bảo vệ an toàn cho hành khách, đưa chuyến bay hạ cánh an toàn.

Buổi showcase tại Hà Nội có sự góp mặt của Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong - Cục trưởng Cục Truyền thông Công an Nhân dân và các Đại diện Điện ảnh Công an Nhân dân. Đồng thời là dàn diễn viên trong phim: Diễn viên Thanh Sơn, Trâm Anh, Xuân Phúc, Ma Ran Đô và Lợi Trần đã có mặt tại Hà Nội để gửi lời chào đầu tiên đến các khách mời.

Thanh Sơn trả lời phỏng vấn của báo chí.

Tại buổi showcase, các diễn viên cũng đã chia sẻ về cảm xúc cá nhân sau khi nhìn thấy mô hình máy bay, đó là những sự ngạc nhiên khi nhìn thấy mức độ hoàn thiện cao, tỉ mỉ đến từng chi tiết và sử dụng nội thất thật bên trong mô hình. Bất chấp chấn thương, khó khăn về nhiệt độ trong phim trường, các diễn viên trẻ đều đã hoàn thành tốt vai diễn như mong muốn.

Thanh Sơn - diễn viên thủ vai cảnh vệ trong phim và cũng là lần đầu tiên đóng phim hành động đã có nhiều chia sẻ cảm xúc: "Vai diễn Bình là một thử thách và là một thay đổi lớn đối với cá nhân tôi. Ban đầu tôi chỉ biết đây là một bộ phim hành động, cho đến những trận đánh tiếp theo trong phim tôi vẫn chưa tin rằng bản thân đã trở thành diễn viên hành động. Cảm ơn đạo diễn Hàm Trần và các thành viên trong êkip đã tin tưởng, giúp đỡ, hỗ trợ để tôi hoàn thành vai diễn.

Trong quá trình quay hình có một kỷ niệm đặc biệt khác với tôi, chính là khi tôi được làm việc với anh Thái Hòa trong dự án. Nếu nghệ sĩ Công Lý là thần tượng của lớp diễn viên trẻ miền Bắc thì anh Thái Hòa là thần tượng của lớp diễn viên trẻ miền Nam và tôi luôn muốn học hỏi ở cả hai người tiền bối giàu kinh nghiệm này. Vì vậy lần hợp tác này cùng anh Thái Hòa với tôi như song ca cùng thần tượng".

Một cảnh vệ khác trong phim là Ma Ran Đô cũng bày tỏ sự tâm huyết lớn đối với vai diễn trong phim điện ảnh "Tử chiến trên không": "Điều làm tôi ấn tượng và hạnh phúc nhất chính là quá trình được tập luyện và chuẩn bị kỹ càng cùng đạo diễn Hàm Trần và các thành viên trong ekip. Chính sự chân thật trong từng chi tiết nhỏ nhất của bối cảnh là chiếc mô hình máy bay đã mang đến cho tôi sự hào hứng lớn. Dù những cảnh hành động khó tránh khỏi chấn thương đến mấy thì tôi và các diễn viên khác đều quyết tâm hoàn thành để khán giả cảm nhận được tinh thần bộ phim mang lại".

Thanh Sơn hạnh phúc khi được đóng cùng thần tượng - diễn viên Thái Hòa.

Nhìn thấy hình tượng về người chiến sĩ cảnh vệ hàng không năm xưa nói riêng, câu chuyện đặc biệt của an ninh hàng không Việt Nam nói chung nay được lấy cảm hứng và truyền tải lên màn ảnh rộng, nhân chứng cảnh vệ Nguyễn Đắc Thoại bày tỏ: "Thông qua hình ảnh của các bạn trẻ, tôi rất xúc động khi được nhìn lại chính mình trong những ngày thực hiện nhiệm vụ. Dù chưa được xem hết bộ phim nhưng qua một số hình ảnh, tôi tin chắc rằng bộ phim sẽ thành công tốt đẹp. Đồng thời, các diễn viên đã thể hiện tốt tác phong như một chiến sĩ cảnh vệ làm nhiệm vụ bảo vệ hành khách trên chuyến bay".

Câu chuyện "Tử Chiến Trên Không" không dừng lại ở những pha rượt đuổi, giằng co đầy kịch tính, mà còn khắc họa tinh thần quả cảm và ý chí sẵn sàng hy sinh của lực lượng an ninh hàng không Việt Nam trong nhiệm vụ bảo vệ tính mạng con người và bầu trời Tổ quốc. Thông qua ngôn ngữ điện ảnh, bộ phim trở thành lời tri ân sâu sắc, kết nối những ký ức hào hùng với hiện tại, đồng thời thắp lên niềm tự hào và cảm hứng cống hiến trong trái tim thế hệ trẻ hôm nay.

Ảnh: NSX phim cung cấp