'Mưa đỏ' vượt doanh thu 'Địa đạo', cán mốc 189 tỷ đồng chỉ sau gần một tuần ra rạp
GĐXH - "Mưa đỏ" trở thành phim điện ảnh về đề tài lịch sử, chiến tranh cách mạng có doanh thu cao nhất phòng vé Việt. Đây là con số ấn tượng với những nhà làm phim lẫn khán giả.
“Mưa đỏ” được thực hiện dựa trên kịch bản của nhà văn Chu Lai, lấy cảm hứng và hư cấu từ sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu anh dũng, kiên cường của nhân dân và cán bộ, chiến sĩ bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972. Đây là trận chiến khốc liệt đã góp phần quan trọng, tạo ra bước ngoặt trên bàn đàm phán Hội nghị Paris, mở đường cho đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Bộ phim là chuyến hành trình đưa khán giả đi từ những phút giây hồi hộp, căng thẳng, những khoảnh khắc ấm áp tình đồng đội đến những phút giây lặng đi vì ý chí và tinh thần quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh của những người lính giải phóng kiên trung.
Trong buổi công chiếu phim vào ngày 18/8, nhiều diễn viên, nghệ sĩ đã đến ủng hộ bộ phim như: NSND Như Quỳnh, NSƯT Chiều Xuân, vợ chồng đạo diễn Bùi Thạc Chuyên - diễn viên Tú Oanh, MC Anh Tuấn, diễn viên Thanh Sơn, diễn viên Bảo Anh, ca sỹ Hòa Minzy - người thể hiện ca khúc OST của phim, diễn viên Hoàng Kim Ngọc, diễn viên Minh Cúc, diễn viên Cù Thị Trà, top 3 Hoa hậu Việt Nam 2024 Trúc Linh, Châu Anh, Vân Nhi,...
Trong đó, có đạo diễn Bùi Thạc Chuyên, anh đã có những nhận xét đầy cảm xúc về bộ phim này. Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên - người cũng đã gây ra một cơn sốt về phim đề tài chiến tranh với “Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối” cũng bồi hồi: “Tôi rất cảm ơn đoàn làm phim đã dựng lại những thước phim rất xúc động. Tôi cũng làm phim chiến tranh, nhưng bộ phim vừa rồi của tôi so với phim này, về mặt quy mô và độ khó, thì phim này khó hơn rất nhiều. Mọi người đã thành công trong việc tái hiện lại một khoảng thời gian lịch sử vô cùng bi tráng của dân tộc. Tôi rất xúc động”.
Ngoài đạo diễn Bùi Thạc Chuyên, Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong, Cục trưởng Cục Truyền thông Công an Nhân dân - một người con của Quảng Trị cũng xúc động: “Có lẽ không lời nào diễn tả hết được sự khắc nghiệt mà những chiến sĩ bảo vệ Thành cổ Quảng Trị phải trải qua. Cảm ơn đoàn làm phim, cảm ơn Quân ủy Trung ương đã làm nên những thước phim để thế hệ sau được cảm nhận được những gian khổ mà cha ông phải trải qua, để chúng tôi ý thức hơn về cuộc sống tươi đẹp chúng ta đang có, đặc biệt khi bước vào kỷ nguyên mới".
Buổi công chiếu khép lại với những tràng pháo tay không ngớt, để lại trong lòng khán giả nhiều cảm xúc lắng đọng. “Mưa đỏ” được đầu tư công phu với bối cảnh lịch sử tái hiện tỉ mỉ, kỹ xảo hình ảnh tinh tế giữ trọn tính chân thực, cùng âm thanh sống động. Sự kết hợp đa thế hệ giữa diễn viên trẻ triển vọng và nghệ sĩ kỳ cựu đã tạo nên một bộ phim đầy cảm xúc.
Sức nóng, sự lan tỏa của phim "Mưa đỏ" đã được chứng minh bằng tình cảm của khán giả trên khắp cả nước. Hiện tại, sau gần một tuần "Mưa đỏ" chính thức ra rạp, doanh thu đã lên 189 tỷ đồng. Khắp các nền tảng mạng xã hội liên tục xuất hiện rất nhiều clip, bài nhận xét cảm xúc nồng nhiệt, xúc động dành cho phim.
Theo doanh thu công bố của "Mưa đỏ", bộ phim vượt qua thành tích của Địa đạo (tổng doanh thu 172 tỷ đồng) để trở thành phim điện ảnh về lịch sử, chiến tranh cách mạng có doanh thu cao nhất phòng vé Việt. Trên trang web bán vé của rạp chiếu phim, các suất chiếu phim "Mưa đỏ" đều kín chỗ.
