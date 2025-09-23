Quách Ngọc Ngoan nói gì khi trở lại công việc sau 7 năm rời màn ảnh?

'Tình cũ' Quách Ngọc Ngoan diện bikini khoe sắc vóc nuột như gái đôi mươi GĐXH - Phượng Chanel mới đây lại khoe sắc vóc "hack tuổi" khi diện bikini đi nghỉ mát. Nhiều khán giả khen cô quá trẻ đẹp so với tuổi.

"Trái tim què quặt" nhanh chóng là cái tên nhận được sự chú ý đối với khán giả khi trở thành bộ phim đầu tiên của điện ảnh Việt Nam cùng lúc tung đến hai teaser, đồng thời, công bố dàn diễn viên góp mặt và ấn định ngày tham gia vào cuộc chiến phòng vé cuối năm 2025.

"Trái tim què quặt" không chỉ mang đến tinh thần đậm chất hoài cổ những năm 90 - một trong những chất liệu đang được rất nhiều nhà làm phim ưa chuộng. Ngoài ra, bộ phim đánh dấu màn tái xuất điện ảnh của Quách Ngọc Ngoan sau 7 năm kể từ "Người bất tử" ra mắt vào năm 2018.

Diễn viên Quách Ngọc Ngoan trở lại sau 7 năm "mất tích" với vai diễn nặng ký.

"Trong 7 năm qua, tôi vẫn nhận được nhiều lời mời và các kịch bản, nhưng thành thật, tôi gần như bị mất lửa, mất cảm xúc với các nhân vật mà mình tiếp nhận. Khi đó, tôi nhận ra mình không tìm được cách để kể câu chuyện của nhân vật đó trên màn ảnh. Điều đó làm tôi rất sợ ảnh hưởng đến mọi người và chất lượng của bộ phim nên tôi gần như vắng mặt với điện ảnh. Cho đến khi tôi gặp Triết của "Trái tim què quặt", đây là một nhân vật cho tôi nhiều sức nặng, có sự mới lạ nhưng cũng có sự quen thuộc", nam diễn viên trải lòng.

Sở hữu gương mặt gai góc, cách diễn trầm tĩnh và có chiều sâu, Quách Ngọc Ngoan gây ấn tượng mạnh với người xem không chỉ phong cách lột tả nội tâm nhân vật qua ánh mắt, giúp nhân vật của nam diễn viên luôn tạo được sự bí ẩn, Quách Ngọc Ngoan còn khắc họa thành công hình mẫu nhân vật có những khiếm khuyết tâm lý. Và việc đặt một Quách Ngọc Ngoan khó đoán bên cạnh một Xuân Văn có phần nữ tính, nhiều tiềm năng diễn xuất sẽ phần nào mang lại vẻ đối lập cần thiết cho nhân vật: Một người chồng bí ẩn và một người vợ yêu gia đình.

Quách Ngọc Ngoan và con gái lúc ở quê nhà. Ảnh: Facbook Phượng Chanel

Dự kiến khởi chiếu vào tháng 11/2025, bộ phim từ nhà sản xuất "Tử chiến trên không" lấy chủ đề tâm lý - ly kỳ được dự đoán là điểm sáng của một chú ngựa ô đáng gờm tại cuộc chiến phòng vé cuối năm khi sở hữu nền tảng về diễn viên, ê-kíp đứng sau lẫn câu chuyện gợi nhiều kịch tính.

Về diễn viên Quách Ngọc Ngoan, trong suốt 7 năm qua, anh chọn cuộc sống kín tiếng và bình lặng ở quê nhà. Sau thất bại trong việc làm ăn, anh và doanh nhân Phượng Chanel chia tay. Dù vậy, họ vẫn giữ tình bạn tốt đẹp và cùng nhau chăm sóc con gái nhỏ. Thỉnh thoảng, Quách Ngọc Ngoan ra Hà Nội thăm con gái và ngược lại cô bé cũng được mẹ cho về quê thăm nhà nội để được sống trong trọn vẹn yêu thương.

Teaser phim "Trái tim què quặt". Clip: Đlp cung cấp