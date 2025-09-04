Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Phó chủ tịch xã tìm cách đổ lỗi nguyên nhân cá chết là do thiếu oxy

Thứ năm, 12:00 04/09/2025 | Xem - nghe - đọc
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Trong tập 21 "Có anh, nơi ấy bình yên", Phó chủ tịch xã Xuân cho cấp dưới dùng tiền để xoa dịu người dân, đồng thời công bố kết quả nguyên nhân cá chết là do thời tiết và thiếu oxy.

Trong tập 21 "Có anh, nơi ấy bình yên" đã được phát sóng, Hồng Phát và Phó chủ tịch xã Xuân đến gặp Bằng khi biết người dân kéo đến nhà nhờ vợ Bằng viết đơn thư giúp mình để gửi vượt cấp. Chuyện này khiến ông Xuân rất lo lắng, đặc biệt trong bối cảnh các địa phương chuẩn bị sáp nhập, đang muốn giữ được ghế của mình nên không muốn mọi chuyện bị làm lớn.

Hồng Phát lại cho rằng việc người dân kiện sẽ không gây ảnh hưởng đến trại lợn. Đúng lúc đó, Bằng đã cho ông Xuân xem đoạn video nhà báo ghi hình trại lợn bằng flycam khiến cả hai đều bất ngờ.

Có anh, nơi ấy bình yên - Tập 21: Bằng tham mưu giúp Xuân giải quyết vụ cá chết - Ảnh 1.

Phó chủ tịch xã Xuân lo lắng khi nhiều vấn đề phát sinh trong xã ảnh hưởng đến uy tín cá nhân. Ảnh VTV

Trong khi đó, Chủ tịch xã Thứ muốn Phó chủ tịch Xuân phải làm rõ sự việc chi tiết, không thể đưa ra kết quả chung chung như trước đây. Điều đó khiến ông Xuân rất khó xử. Phát đã đề nghị công bố lý do cá chết là do mật độ nuôi dày đặc, sục khí không đủ nên thiếu oxy hoặc mua thức ăn đểu… Tuy nhiên, hướng giải quyết này bị Xuân và Bằng phản đối vì điều đó có nghĩa là đối đầu công khai với người dân.

Trước tình hình này, Bằng đề xuất Xuân nên đưa ra kết luận cá chết do thiên tai. Bằng đại diện Hội doanh nghiệp xã mời một đơn vị giám định độc lập để cho thấy kết luận hoàn toàn khách quan. Phó chủ tịch xã Xuân đồng ý, kinh phí thuê đơn vị giám định sẽ do Hồng Phát chi. Phó chủ tịch xã Xuân bực bội vì Phát làm việc không đến nơi đến chốn. Không chỉ vậy, Phát còn gây rắc rối hơn khi đốn hạ vườn chuối của bà con.

Vụ việc cá chết cũng khiến Chủ tịch xã Thứ rất đau đầu. Vợ ông đã khuyên chồng phải xông xáo giải quyết vấn đề đang là điểm nóng trong xã. Nhưng ông Thứ cho rằng giải quyết việc này không dễ bởi nó đã tồn tại nhiều năm mà không thể dứt điểm.

Có anh, nơi ấy bình yên - Tập 21: Bằng tham mưu giúp Xuân giải quyết vụ cá chết - Ảnh 9.

Cuộc họp công bố nguyên nhân cá chết hàng loạt là do thời tiết khiến người dân không hài lòng. Ảnh VTV

Ở diễn biến khác trong tập phim, trong cuộc họp thông báo kết quả, đơn vị giám định tuyên bố nguyên nhân cá chết là tổng hợp của nhiều yếu tố, trong đó lý do chính là thời tiết khiến cá không đủ oxy. Bà con không chấp nhận kết quả kiểm định này. Khi cuộc họp đang căng thẳng thì Bằng xuất hiện và thông báo về việc hỗ trợ bà con nuôi cá. Dù vậy, đa phần bà con đều không hài lòng với điều này. 

Đối với những vụ việc xảy ra ở Tiên Phong, cấp dưới của Thiếu tá Huy nhận định rằng sau các vụ án có thể là một âm mưu nào đó. Câu hỏi cần đặt ra là ai sẽ được hưởng lợi khi Tiên Phong bị đánh giá là xã yếu kém ở giai đoạn rà soát chuẩn bị sáp nhập và tái cơ cấu bộ máy. Những thông tin này khiến Thiếu tá Huy phải trăn trở. Anh yêu cầu cấp dưới rà soát kỹ những tin đồn đang lan truyền trong nhân dân, đặc biệt là nắm tình hình qua các tổ chức quần chúng, các hội nhóm trên mạng...

Có anh, nơi ấy bình yên - Tập 21: Bằng tham mưu giúp Xuân giải quyết vụ cá chết - Ảnh 13.

Thiếu tá Huy đặt ra nhiều nghi vấn cho các sự việc đang xảy ra trong xã và tích cực điều tra làm rõ. Ảnh VTV

Phó chủ tịch xã Xuân tới gặp riêng Bằng để nhờ giúp Hồng Phát hỗ trợ bà con. Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch xã Xuân còn muốn chuyển tiền cho Long thông qua Bằng nhưng bị từ chối.

Tập 22 phim "Có anh, nơi ấy bình yên" phát sóng lúc 21h00 tối 4/9 trên kênh VTV1. Đón xem diễn biến tập mới nhất "Có anh, nơi ấy bình yên" trên Gia đình và Xã hội trong các bài viết sau.

"Gió ngang khoảng trời xanh" mới nhất (tập 11): Kim Ngân sốc trước sự "ga lăng" của Đồng Văn Tiền'Gió ngang khoảng trời xanh' mới nhất (tập 11): Kim Ngân sốc trước sự 'ga lăng' của Đồng Văn Tiền

GĐXH - Trong tập 11 "Gió ngang khoảng trời xanh", ngay trong lần xem mắt tại quán cháo lòng, Đồng Văn Tiền buông những câu vô duyên khiến Kim Ngân rất sốc.

Phan Mạnh Quỳnh, Kiều Minh Tuấn đương đầu thử thách cháy kho xưởng dữ dộiPhan Mạnh Quỳnh, Kiều Minh Tuấn đương đầu thử thách cháy kho xưởng dữ dội

GĐXH - Trong tập 6 "Chiến sĩ quả cảm", 12 nghệ sĩ tham gia chương trình đã trải qua thử thách thực chiến cam go nhất trước khi nói lời chia tay với lực lượng Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ.

"Gió ngang khoảng trời xanh" mới nhất (tập 11): Kim Ngân sốc trước sự "ga lăng" của Đồng Văn Tiền'Gió ngang khoảng trời xanh' mới nhất (tập 11): Kim Ngân sốc trước sự 'ga lăng' của Đồng Văn Tiền

GĐXH - Trong tập 11 "Gió ngang khoảng trời xanh", ngay trong lần xem mắt tại quán cháo lòng, Đồng Văn Tiền buông những câu vô duyên khiến Kim Ngân rất sốc.

T.Hằng (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung sở hữu ca khúc tỷ view vẫn trăn trở một điều

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung sở hữu ca khúc tỷ view vẫn trăn trở một điều

'Gió ngang khoảng trời xanh' mới nhất (tập 11): Kim Ngân sốc trước sự 'ga lăng' của Đồng Văn Tiền

'Gió ngang khoảng trời xanh' mới nhất (tập 11): Kim Ngân sốc trước sự 'ga lăng' của Đồng Văn Tiền

Phan Mạnh Quỳnh, Kiều Minh Tuấn đương đầu thử thách cháy kho xưởng dữ dội

Phan Mạnh Quỳnh, Kiều Minh Tuấn đương đầu thử thách cháy kho xưởng dữ dội

Cùng chuyên mục

Bộ phim 'Cách em 1 milimet' lên sóng VTV3 vào tối nay (4/9)

Bộ phim 'Cách em 1 milimet' lên sóng VTV3 vào tối nay (4/9)

Xem - nghe - đọc - 52 phút trước

GĐXH - Bộ phim truyền hình dài tập "Cách em 1 milimet" sẽ chính thức lên sóng VTV3 vào lúc 20h các ngày thứ 5, 6 hàng tuần, bắt đầu từ 4/9.

Cận cảnh body khi 'cởi áo' của dàn trai đẹp Bình An, Anh Tú, Huỳnh Anh

Cận cảnh body khi 'cởi áo' của dàn trai đẹp Bình An, Anh Tú, Huỳnh Anh

Xem - nghe - đọc - 57 phút trước

GĐXH - Trong tập 5 của Sao nhập ngũ, ở cảnh vượt sông, dàn trai đẹp Bình An, Anh Tú, Huỳnh Anh tự tin khoe body.

Mỹ Anh (Phương Oanh) trả đũa phụ huynh quyền lực khi biết con trai bị nhốt

Mỹ Anh (Phương Oanh) trả đũa phụ huynh quyền lực khi biết con trai bị nhốt

Xem - nghe - đọc - 3 giờ trước

GĐXH - Trong tập 12 "Gió ngang khoảng trời xanh", bé Minh đến sinh nhật bạn rồi bị nhốt ở trong phòng, Mỹ Anh tới đón con và đáp trả mạnh mẽ vị phụ huynh hống hách.

'Mưa đỏ' đạt kỷ lục 450 tỷ, chuẩn bị vượt 'Nhà bà Nữ' của Trấn Thành

'Mưa đỏ' đạt kỷ lục 450 tỷ, chuẩn bị vượt 'Nhà bà Nữ' của Trấn Thành

Xem - nghe - đọc - 21 giờ trước

GĐXH - Sau gần 2 tuần công chiếu, bộ phim "Mưa đỏ" tiếp tục cán mốc mới lịch sử khi đạt 450 tỷ và chuẩn bị soán ngôi "Nhà bà Nữ" của Trấn Thành.

Sao mai Huyền Trang cùng nhóm Oplus thể hiện MV 'Tôi yêu Việt Nam'

Sao mai Huyền Trang cùng nhóm Oplus thể hiện MV 'Tôi yêu Việt Nam'

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Sao mai Huyền Trang lần đầu tiên hợp tác nhóm Oplus thể hiện ca khúc “Tôi yêu Việt Nam” do nhạc sĩ Hưng Cacao sáng tác. MV là món quà âm nhạc ý nghĩa Huyền Trang cùng ê-kíp gửi tặng khán giả dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

Mỹ Anh (Phương Oanh) sốc khi phát hiện con trai bị nhốt trong phòng giặt nhà bạn

Mỹ Anh (Phương Oanh) sốc khi phát hiện con trai bị nhốt trong phòng giặt nhà bạn

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Trong "Gió ngang khoảng trời xanh" tập 12, Mỹ Anh sốc khi phát hiện con trai bị nhốt trong phòng giặt khoá trái cửa trong tiệc sinh nhật tại nhà bạn.

'Gió ngang khoảng trời xanh' mới nhất (tập 11): Kim Ngân sốc trước sự 'ga lăng' của Đồng Văn Tiền

'Gió ngang khoảng trời xanh' mới nhất (tập 11): Kim Ngân sốc trước sự 'ga lăng' của Đồng Văn Tiền

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Trong tập 11 "Gió ngang khoảng trời xanh", ngay trong lần xem mắt tại quán cháo lòng, Đồng Văn Tiền buông những câu vô duyên khiến Kim Ngân rất sốc.

'Mưa đỏ' xô đổ kỷ lục của Trấn Thành, Lý Hải

'Mưa đỏ' xô đổ kỷ lục của Trấn Thành, Lý Hải

Xem - nghe - đọc - 2 ngày trước

Trong ngày 31/8, "Mưa đỏ" thu hơn 45 tỷ đồng từ 476.000 vé/5.333 suất chiếu. Với thành tích này, phim vượt kỷ lục phim Việt doanh thu trong ngày (43,9 tỷ đồng/ngày) của "Mai" (ra rạp tháng 2/2024). Tác phẩm cũng vượt thành tích phim Việt có doanh số cao nhất năm 2024 của "Bộ tứ báo thủ".

Phan Mạnh Quỳnh, Kiều Minh Tuấn đương đầu thử thách cháy kho xưởng dữ dội

Phan Mạnh Quỳnh, Kiều Minh Tuấn đương đầu thử thách cháy kho xưởng dữ dội

Xem - nghe - đọc - 3 ngày trước

GĐXH - Trong tập 6 "Chiến sĩ quả cảm", 12 nghệ sĩ tham gia chương trình đã trải qua thử thách thực chiến cam go nhất trước khi nói lời chia tay với lực lượng Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ.

Tối nay 1/9 xem Mỹ Tâm, Tùng Dương, Soobin Hoàng Sơn biểu diễn tại concert quốc gia đặc biệt

Tối nay 1/9 xem Mỹ Tâm, Tùng Dương, Soobin Hoàng Sơn biểu diễn tại concert quốc gia đặc biệt

Xem - nghe - đọc - 3 ngày trước

GĐXH - Concert quốc gia “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” được diễn ra tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình vào tối 1/9 và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1.

Xem nhiều

Tối nay 1/9 xem Mỹ Tâm, Tùng Dương, Soobin Hoàng Sơn biểu diễn tại concert quốc gia đặc biệt

Tối nay 1/9 xem Mỹ Tâm, Tùng Dương, Soobin Hoàng Sơn biểu diễn tại concert quốc gia đặc biệt

Xem - nghe - đọc

GĐXH - Concert quốc gia “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” được diễn ra tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình vào tối 1/9 và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1.

'Mưa đỏ' xô đổ kỷ lục của Trấn Thành, Lý Hải

'Mưa đỏ' xô đổ kỷ lục của Trấn Thành, Lý Hải

Xem - nghe - đọc
Mỹ Anh (Phương Oanh) sốc khi phát hiện con trai bị nhốt trong phòng giặt nhà bạn

Mỹ Anh (Phương Oanh) sốc khi phát hiện con trai bị nhốt trong phòng giặt nhà bạn

Xem - nghe - đọc
'Mưa đỏ' đạt kỷ lục 450 tỷ, chuẩn bị vượt 'Nhà bà Nữ' của Trấn Thành

'Mưa đỏ' đạt kỷ lục 450 tỷ, chuẩn bị vượt 'Nhà bà Nữ' của Trấn Thành

Xem - nghe - đọc
'Mưa đỏ' cán mốc kỷ lục doanh thu 300 tỷ đồng chỉ sau 9 ngày

'Mưa đỏ' cán mốc kỷ lục doanh thu 300 tỷ đồng chỉ sau 9 ngày

Xem - nghe - đọc

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top