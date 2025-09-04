Phó chủ tịch xã tìm cách đổ lỗi nguyên nhân cá chết là do thiếu oxy

Trong tập 21 "Có anh, nơi ấy bình yên" đã được phát sóng, Hồng Phát và Phó chủ tịch xã Xuân đến gặp Bằng khi biết người dân kéo đến nhà nhờ vợ Bằng viết đơn thư giúp mình để gửi vượt cấp. Chuyện này khiến ông Xuân rất lo lắng, đặc biệt trong bối cảnh các địa phương chuẩn bị sáp nhập, đang muốn giữ được ghế của mình nên không muốn mọi chuyện bị làm lớn.

Hồng Phát lại cho rằng việc người dân kiện sẽ không gây ảnh hưởng đến trại lợn. Đúng lúc đó, Bằng đã cho ông Xuân xem đoạn video nhà báo ghi hình trại lợn bằng flycam khiến cả hai đều bất ngờ.



Phó chủ tịch xã Xuân lo lắng khi nhiều vấn đề phát sinh trong xã ảnh hưởng đến uy tín cá nhân. Ảnh VTV

Trong khi đó, Chủ tịch xã Thứ muốn Phó chủ tịch Xuân phải làm rõ sự việc chi tiết, không thể đưa ra kết quả chung chung như trước đây. Điều đó khiến ông Xuân rất khó xử. Phát đã đề nghị công bố lý do cá chết là do mật độ nuôi dày đặc, sục khí không đủ nên thiếu oxy hoặc mua thức ăn đểu… Tuy nhiên, hướng giải quyết này bị Xuân và Bằng phản đối vì điều đó có nghĩa là đối đầu công khai với người dân.

Trước tình hình này, Bằng đề xuất Xuân nên đưa ra kết luận cá chết do thiên tai. Bằng đại diện Hội doanh nghiệp xã mời một đơn vị giám định độc lập để cho thấy kết luận hoàn toàn khách quan. Phó chủ tịch xã Xuân đồng ý, kinh phí thuê đơn vị giám định sẽ do Hồng Phát chi. Phó chủ tịch xã Xuân bực bội vì Phát làm việc không đến nơi đến chốn. Không chỉ vậy, Phát còn gây rắc rối hơn khi đốn hạ vườn chuối của bà con.

Vụ việc cá chết cũng khiến Chủ tịch xã Thứ rất đau đầu. Vợ ông đã khuyên chồng phải xông xáo giải quyết vấn đề đang là điểm nóng trong xã. Nhưng ông Thứ cho rằng giải quyết việc này không dễ bởi nó đã tồn tại nhiều năm mà không thể dứt điểm.

Cuộc họp công bố nguyên nhân cá chết hàng loạt là do thời tiết khiến người dân không hài lòng. Ảnh VTV

Ở diễn biến khác trong tập phim, trong cuộc họp thông báo kết quả, đơn vị giám định tuyên bố nguyên nhân cá chết là tổng hợp của nhiều yếu tố, trong đó lý do chính là thời tiết khiến cá không đủ oxy. Bà con không chấp nhận kết quả kiểm định này. Khi cuộc họp đang căng thẳng thì Bằng xuất hiện và thông báo về việc hỗ trợ bà con nuôi cá. Dù vậy, đa phần bà con đều không hài lòng với điều này.

Đối với những vụ việc xảy ra ở Tiên Phong, cấp dưới của Thiếu tá Huy nhận định rằng sau các vụ án có thể là một âm mưu nào đó. Câu hỏi cần đặt ra là ai sẽ được hưởng lợi khi Tiên Phong bị đánh giá là xã yếu kém ở giai đoạn rà soát chuẩn bị sáp nhập và tái cơ cấu bộ máy. Những thông tin này khiến Thiếu tá Huy phải trăn trở. Anh yêu cầu cấp dưới rà soát kỹ những tin đồn đang lan truyền trong nhân dân, đặc biệt là nắm tình hình qua các tổ chức quần chúng, các hội nhóm trên mạng...

Thiếu tá Huy đặt ra nhiều nghi vấn cho các sự việc đang xảy ra trong xã và tích cực điều tra làm rõ. Ảnh VTV

Phó chủ tịch xã Xuân tới gặp riêng Bằng để nhờ giúp Hồng Phát hỗ trợ bà con. Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch xã Xuân còn muốn chuyển tiền cho Long thông qua Bằng nhưng bị từ chối.

Tập 22 phim "Có anh, nơi ấy bình yên" phát sóng lúc 21h00 tối 4/9 trên kênh VTV1. Đón xem diễn biến tập mới nhất "Có anh, nơi ấy bình yên" trên Gia đình và Xã hội trong các bài viết sau.

