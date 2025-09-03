Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung sở hữu ca khúc tỷ view vẫn trăn trở một điều

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung - "cha đẻ" nhiều ca khúc đình đám

Nguyễn Văn Chung bắt đầu viết nhạc từ đầu thập niên 2000, khi còn là sinh viên ngành du lịch - khách sạn. Sau thời gian tìm tòi và có những sáng tác ban đầu không như ý, Nguyễn Văn Chung dần có những tác phẩm thành công. Nhiều bài hát của anh là nhạc phẩm "đóng đinh" trong sự nghiệp ca sĩ, như: Cao Thái Sơn (Con đường mưa), Khánh Phương (Chiếc khăn gió ấm), Akira Phan (Mùa đông không lạnh), Nam Cường (Bay giữa Ngân Hà), Bảo Thy - Quang Vinh (Ngôi nhà hoa hồng)...

Sau nhiều ca khúc nhạc trẻ được đông đảo khán giả yêu thích, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đã tạo nên dấu ấn mới với ca khúc "Nhật ký của mẹ" qua giọng hát của ca sĩ Hiền Thục. Không chỉ giữ kỷ lục về tác quyền, ca khúc này còn được nhận Giải thưởng Văn học Nghệ thuật TP.HCM năm 2013-2018. Bài hát về tình mẫu tử này được đón nhận nồng nhiệt đã thôi thúc tác giả có thêm những sáng tác giá trị về đề tài gia đình.

Đặc biệt, nhạc phẩm "Viết tiếp câu chuyện hòa bình" của Nguyễn Văn Chung gây sốt trong dịp đại lễ 30/4 vừa qua, đạt hàng tỷ lượt nghe trên các nền tảng. Gần đây, các ca khúc do Nguyễn Văn Chung sáng tác mang âm hưởng, giai điệu tự hào về quê hương, đất nước như: “Việt Nam-Tự hào tiếp bước tương lai”, "Nỗi đau giữa hòa bình"... được đón nhận và trở thành những bài hát "phủ sóng" rộng khắp trên các nền tảng mạng xã hội.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung và ca sĩ Tùng Dương trong buổi giới thiệu MV “Việt Nam-Tự hào tiếp bước tương lai”.



Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung giữ kỷ lục sáng tác ca khúc thiếu nhi nhiều nhất

Ngoài những ca khúc đình đám làm nên tên tuổi của hàng loạt ca sĩ, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung còn theo đuổi việc sáng tác các ca khúc thiếu nhi. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đã nhận kỷ lục là nhạc sĩ sáng tác ca khúc thiếu nhi nhiều nhất Việt Nam (hơn 300 bài), được chia làm 5 chủ đề: Gia đình; Mái trường; Các ngày lễ Tết; Những bài học nhỏ; Thế giới tuổi thơ.

Các bài thiếu nhi nổi tiếng như: "Gia đình nhỏ, hạnh phúc to", "Mẹ ơi, có biết", "Vui đến trường", "Món quà tặng cô"… Đây là những chủ đề rất gần gũi với mỗi người trong cuộc sống, dễ cảm nhận, tạo nên những cảm xúc đặc biệt, góp phần giúp trẻ em thêm trân quý những giá trị ý nghĩa quanh mình.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung tiết lộ, ý định ban đầu là sáng tác một album nhạc thiếu nhi có 10 bài, những bài hát đầu tiên anh viết cho con của mình. Và trong hành trình con trai trưởng thành mỗi ngày, anh lại tiếp tục cho ra đời những sáng tác mới...

"Mỗi lúc con lớn lên là tôi lại muốn viết thêm một bài hát cho con. Dần dần mở rộng và đến khi kiểm tra lại con số thì đã 300 bài rồi. Tôi không có ý định viết để lập kỷ lục vì nghĩ mình chỉ viết cho một đứa nhỏ ở độ tuổi 3 - 13" - nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung bộc bạch.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung lập kỷ lục sáng tác ca khúc thiếu nhi với thành quả là 300 bài hát.

Hôn nhân đổ vỡ, đợi con lớn mới nghĩ đến chuyện tái hôn

Tại chương trình "Cuộc hẹn cuối tuần" phát sóng trên VTV3 hồi tháng 6/2025, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung mở lòng về cuộc sống hiện tại của một ông bố đơn thân chăm sóc hai con, những khó khăn và niềm hạnh phúc khi được chứng kiến con trưởng thành... Anh tự nhận thường xuyên cảm thấy có lỗi với con. "Có những giai đoạn tôi đã phải tạm ngưng lại hết công việc để ưu tiên cho con", Nguyễn Văn Chung nói.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung tại Chương trình "Cuộc hẹn cuối tuần" vừa mới được phát sóng trên VTV3. Ảnh FBNV.

Anh chia sẻ quan điểm "một gia đình hạnh phúc không cần đủ người mà cần đúng người" và cách anh đã vượt qua biến cố hôn nhân, cũng như sẵn lòng đón nhận tình yêu mới trong tương lai. "Điều quan trọng nhất của gia đình là bình yên, sự ấm áp, vui vẻ và an toàn. Không cần thiết phải đủ người mới có được những điều đó mà nó phải là đúng người" - Nguyễn Văn Chung chia sẻ.

Nói về mối quan hệ với vợ cũ, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung tiết lộ: "Tôi với mẹ của Bu (tên gọi của con trai) bây giờ cùng quan tâm đến con. Tôi vẫn dạy con thương mẹ, quan tâm và hỏi thăm mẹ mỗi ngày vì mẹ đi làm xa, rất vất vả. Việc con quan tâm mẹ cũng là cách duy trì sợi dây tình cảm với mẹ, đồng thời bồi đắp cho con lòng hiếu thảo".

Bên cạnh sự nghiệp, Nguyễn Văn Chung luôn dành sự ưu tiên cho con.

Khi MC Long Vũ hỏi biến cố hôn nhân có làm Nguyễn Văn Chung mất niềm tin vào hôn nhân? Nam nhạc sĩ chia sẻ: "Bây giờ cũng chưa phải là lúc tôi nghĩ đến cuộc hôn nhân mới. Từ đây cho đến khi con 18 tuổi, đủ mạnh mẽ và trưởng thành về tinh thần tôi không muốn bất kỳ một xáo trộn nào trong cuộc sống của con".

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cho biết bản thân vẫn hy vọng tìm được một người đồng hành, mang lại cho mình nhiều niềm vui trong cuộc sống. Nhưng có những điều anh vẫn luôn ưu tiên cho cuộc sống hiện tại của mình và đứng số 1 là con trai.

Mới đây, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung chia sẻ về mối quan tâm, trăn trở của mình bên cạnh công việc, đó chính là gia đình. Nhạc sĩ viết: "Trong những lúc tạm nghỉ giữa các công việc, mình cứ luôn đau đáu nghĩ về con, nghĩ về em gái của mình! Chính vì khả năng có thể tự đặt mình vào vị trí người khác để cảm nhận nên trong mình luôn có những suy nghĩ mâu thuẫn nhau của những cá thể khác nhau.

Mình vui vì em gái mình sau thời gian dài nỗ lực cố gắng chịu bao vất vả để có thể đoàn tụ và có khả năng lo cho con, nhưng mình với góc nhìn của con cũng lo lắng vì con đang thấy xa lạ khó hoà nhập với môi trường mới và quan trọng hơn, đó chưa phải thật sự là điều con muốn làm, đó chưa phải thật sự là đường con muốn đi. Cho nên nhiều khi mình cũng không biết nên làm thế nào mới phải! Cứ tưởng rằng mình đã trải nghiệm nhiều, hoá ra vẫn có những việc khiến mình day dứt mãi không thôi".

(Ảnh: VTV, FB nhân vật)

Mỹ Anh (Phương Oanh) sốc khi phát hiện con trai bị nhốt trong phòng giặt nhà bạn GĐXH - Trong "Gió ngang khoảng trời xanh" tập 12, Mỹ Anh sốc khi phát hiện con trai bị nhốt trong phòng giặt khoá trái cửa trong tiệc sinh nhật tại nhà bạn.

Phan Mạnh Quỳnh, Kiều Minh Tuấn đương đầu thử thách cháy kho xưởng dữ dội GĐXH - Trong tập 6 "Chiến sĩ quả cảm", 12 nghệ sĩ tham gia chương trình đã trải qua thử thách thực chiến cam go nhất trước khi nói lời chia tay với lực lượng Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ.















