Sedan hạng B vừa bán ở Việt Nam đã giảm 50 triệu đồng, sánh ngang Toyota Vios, Honda City, rẻ chỉ như Kia Morning

Sedan hạng B rẻ nhất Việt Nam giảm giá sốc còn 339 triệu đồng, thấp hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 GĐXH - Sedan hạng B KIA Soluto hiện có mức giảm cao nhất lên đến gần 50 triệu đồng, đưa giá bán khởi điểm của mẫu xe này chỉ còn từ 339 triệu đồng, tiệm cận nhiều mẫu xe hạng A.

Sedan hạng B Skoda Slavia sánh ngang Toyota Vios, Honda City

Toàn bộ dòng Slavia tại Việt Nam đều sử dụng động cơ xăng 1.0L tăng áp. Ảnh minh họa

Skoda Slavia, mẫu sedan cỡ B mới của Skoda, đã chính thức có mặt tại Việt Nam từ tháng 9/2025. Slavia ra mắt với bốn phiên bản chính: Active – bản tiêu chuẩn, Ambition – bản tầm trung, Style – bản cao cấp, Style (Solar Roof) – bản cao cấp kèm cửa sổ trời.

Ấn tượng đầu tiên khi nhìn vào Slavia là vẻ ngoài không quá nổi bật nhưng mang nét chững chạc, đúng chất sedan châu Âu. Bản Style được trang bị vành hợp kim 17 inch 5 chấu đơn, đèn chiếu sáng hoàn toàn bằng LED, trong khi bản Ambition dùng mâm 16 inch và đèn halogen truyền thống.

Đáng chú ý hơn, khoảng sáng gầm của Slavia đạt 179 mm, cao hơn nhiều so với con số cỡ 133–134 mm của Vios và City. Điều này giúp xe có khả năng di chuyển linh hoạt qua các gờ, hố và đường xấu phổ biến tại Việt Nam.

Về kích thước, xe có chiều dài tổng thể 4.541 mm, rộng 1.752 mm, cao 1.507 mm và trục cơ sở dài 2.651 mm. Những số liệu này mang lại không gian rộng rãi cho cả hàng ghế trước và sau, phù hợp với nhu cầu gia đình.

Slavia chia ra hai hướng trải nghiệm chính giữa phiên bản tầm trung và cao cấp. Phiên bản Ambition vẫn giữ kiểu đồng hồ analog truyền thống sau vô-lăng, nhưng vẫn sở hữu màn hình trung tâm 10 inch hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto. Phiên bản Style "cập nhật" mạnh mẽ với cụm đồng hồ kỹ thuật số 8 inch và màn hình giải trí trung tâm 10 inch, tất cả đều hỗ trợ kết nối không dây.

Slavia sử dụng nền tảng chung công nghệ với Kushaq. Ảnh minh họa





Tiếp tục nâng cấp, bản Style còn trang bị ghế da chỉnh điện kèm chức năng thông gió, một tính năng hiếm thấy trong phân khúc B hiện nay. Hệ thống âm thanh với 8 loa và subwoofer, sạc điện thoại không dây, cửa sổ trời cũng chỉ có ở phiên bản này. Mặc dù vậy, cả hai phiên bản cao và tầm trung đều được lắp đặt điều hòa tự động một vùng và cụm cửa gió hàng ghế sau, phục vụ nhu cầu thoải mái cho hành khách.

Toàn bộ dòng Slavia tại Việt Nam đều sử dụng động cơ xăng 1.0L tăng áp, sản sinh công suất 115 mã lực và mô-men xoắn 175 Nm. Hộp số truyền thống 6 cấp được áp dụng cho bản Active, trong khi bản Ambition và Style sử dụng hộp số tự động 6 cấp với lẫy chuyển số phía sau vô-lăng (chỉ có ở bản tự động). Cấu hình này không chỉ mang lại trải nghiệm lái linh hoạt, tiết kiệm nhiên liệu mà còn đáp ứng nhu cầu vận hành đô thị và đường trường.

Slavia sở hữu hệ thống treo trước McPherson và thanh xoắn phía sau, đáp ứng độ ổn định cần thiết cho dòng sedan cỡ B. Tuy nhiên, chỉ có phiên bản Style được trang bị phanh đĩa cho cả 4 bánh, phù hợp với nhóm khách hàng ưu tiên khả năng phản ứng phanh nhanh.

Một điều đáng tiếc là Slavia chưa có hệ thống hỗ trợ lái nâng cao (ADAS) như pha tự động, phanh khẩn cấp hay kiểm soát hành trình thích ứng. Trang bị an toàn chỉ bao gồm: ga tự động cơ bản, camera lùi, cảm biến lùi, cảm biến áp suất lốp và 6 túi khí – đủ cho nhu cầu di chuyển thường nhật nhưng chưa thể sánh ngang với một số đối thủ đã có ADAS.

Giá sedan hạng B Skoda Slavia ưu đãi lớn

Slavia có ba phiên bản với giá niêm yết lần lượt 468 triệu (Active), 528 triệu (Ambition) và 568 triệu đồng (Style). Sau khi quy đổi ưu đãi hỗ trợ phí trước bạ, giá bán thực tế được nhiều đại lý công bố xấp xỉ 421 triệu (Active), 475 triệu (Ambition) và 511 triệu đồng (Style).

Chiến lược giá của Skoda được xem là cần thiết để "mở đường" cho một thương hiệu mới với khách Việt. Giới phân tích nhận định, ưu đãi mạnh giúp Slavia bớt rủi ro khi bước vào phân khúc vốn đang bị cạnh tranh bằng khuyến mại giữa các nhà sản xuất. Nhiều đối thủ như Toyota và Honda cũng tung chương trình hỗ trợ lệ phí trước bạ trong tháng 10, biến cuộc đua giá trở nên khốc liệt hơn.

Tuy nhiên, Skoda Việt Nam hiện chưa công bố chi tiết doanh số hàng tháng nên khó đánh giá ngay lập tức mức độ "đổ bộ" của Slavia trên đường phố Việt.

Xe ô tô dưới 500 triệu đồng 'bao sang', giá nhất thị trường

Xe ô tô nhỏ gọn có giá thành cực hấp dẫn và là lựa chọn hàng đầu của người dùng Việt, trong đó nhiều cái tên 'nổi trội' cũng góp mặt, được đánh giá không thua gì 'xe quốc dân' Hyundai Grand i10 hay Kia Morning.

VinFast VF 5 Plus

VinFast VF5 Plus.

Giá từ 442 triệu đồng.

VinFast VF 5 Plus nổi bật với thiết kế hiện đại, trẻ trung với dải đèn pha LED hình chữ V đặc trưng ở phía trước và phía sau. Đèn pha và đèn hậu đặt thấp hợp xu hướng mới.

Kích thước dài x rộng x cao lần lượt 3.967 x 1.723 x 1.578 mm, chiều dài cơ sở 2.514 mm, cho thấy VF 5 Plus là mẫu xe nhỏ gọn, hợp di chuyển đô thị, nhưng vẫn sở hữu không gian nội thất rộng rãi hơn các đối thủ đồng hạng.

Nội thất bên trong thiết kế theo phong cách tối giản, bao gồm các tiện nghi nổi bật như màn hình trung tâm 8 inch, bảng đồng hồ điện tử 7 inch, hệ thống lọc không khí PM2.5, cần số kiểu núm xoay.

Mẫu xe điện nhà VinFast đầy đủ các công nghệ an toàn và hỗ trợ lái hàng đầu phân khúc như 6 túi khí, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảnh báo giao thông phía sau, cảnh báo điểm mù…

Hiện tại, VinFast VF 5 Plus được phân phối với 2 phiên bản la-zăng lõi thép 16 inch và la-zăng hợp kim 17 inch. Áp dụng các ưu đãi hiện hành, khách hàng có thể nhận khoản ưu đãi tiền mặt lên tới gần 18 triệu đồng, đưa giá xe về chỉ từ 442 triệu đồng. Đây là lựa chọn số 1 với nhóm khách hàng mua ô tô lần đầu, hoặc đang có nhu cầu chuyển sang các phương tiện tiết kiệm chi phí, thân thiện với môi trường.

Giá xe Hyundai Grand i10

Hyundai Grand i10.

Từ 360 - 435 triệu đồng.

Đứng đầu trong danh sách này không thể không nhắc đến 'xe quốc dân' Hyundai Grand i10 có mức giá từ 360 đến 435 triệu đồng tùy từng phiên bản. Là một trong những mẫu xe giá rẻ bán chạy nhất phân khúc Sedan cỡ nhỏ bởi ngoại hình trẻ trung, hiện đại lại được trang bị nhiều tiện nghi.

Nội thất của Grand i10 được bố trí hài hòa, với vật liệu chủ đạo là nhựa và nỉ nhưng vẫn đem lại cảm giác cao cấp. Màn hình cảm ứng 8 inch đặt nổi, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto, mang lại trải nghiệm giải trí mượt mà cho người dùng. Không gian bên trong cũng khá rộng rãi, hàng ghế sau cho phép hành khách ngồi thoải mái ngay cả trên những hành trình dài.

Hyundai Grand i10 2024 được trang bị động cơ 1.2L, sản sinh công suất 83 mã lực và mô-men xoắn 114 Nm. Hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 4 cấp, giúp xe vận hành êm ái và tiết kiệm nhiên liệu với mức tiêu thụ khoảng 5.4 lít/100 km. Các tiện nghi phải kể đến như: Khởi động bằng nút bấm, camera lùi và cảm biến đỗ xe phía sau.

Giá xe Kia Morning

Kia Morning.

Từ 349 đến 424 triệu đồng.

Kia Morning 2022 đã có sự lột xác đáng kể trong thiết kế. Lưới tản nhiệt được tinh chỉnh mới trên hình dạng mũi hổ truyền thống chính là sự thay đổi rõ rệt nhất trên mẫu xe này.

Về tổng thể, đại kình địch của Hyundai Grand i10 và VinFast Fadil có ngoại thất không quá nổi bật và xuất sắc nhưng mẫu xe này vẫn gây được ấn tượng tốt với khách hàng nhờ thiết kế đơn giản, nhỏ gọn nhưng cũng đầy tinh tế. Điểm nhấn đáng chú ý là cụm đèn sương mù gương cầu cùng với lưới tản nhiệt hình mũi hổ tạo nên sự kết hợp đầy cá tính. Chưa dừng ở đó, ngoại hình của xe cũng mang đậm chất thể thao với cản sau và sự xuất hiện của ống pô kép mạnh mẽ.

Kia Morning vẫn sử dụng hệ thống chiếu sáng bao gồm đèn sương mù và đèn pha Halogen Projector. Tuy nhiên, nhà sản xuất đã nâng cấp đèn định vị ban ngày cùng đèn hậu của xe lên bóng LED. Ngoài ra, ngoại thất của xe còn có thêm tính năng gương chiếu hậu chỉnh điện tích hợp tính năng sấy, đèn pha tự động bật/tắt.

Giá xe Toyota Wigo

Toyota Wigo.

Từ 352 - 385 triệu đồng.

Đứng ở vị trí thứ 2 là Toyota Wigo 2024 đang được bán với giá dao động từ 352 đến 385 triệu đồng. Đây cũng là mẫu xe giá rẻ bậc nhất phân khúc sedan/hatchback đô thị nhỏ, phù hợp với nhu cầu sử dụng hàng ngày hoặc các gia đình trẻ với thiết kế đơn giản, vận hành ổn định.

Nội thất Toyota Wigo sử dụng chất liệu nhựa cứng kết hợp với các chi tiết trang trí màu đen tạo nên cảm giác bền bỉ. Màn hình cảm ứng 7 inch, hỗ trợ kết nối Bluetooth và hệ thống điều hòa cơ. Không gian nội thất khá khiêm tốn nhưng Wigo vẫn cung cấp chỗ ngồi vừa đủ cho 4 người lớn.

Về vận hành, Toyota Wigo 2024 trang bị động cơ 1.2L, công suất 87 mã lực và mô-men xoắn 113 Nm, đi kèm hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 4 cấp. Với ưu điểm bền bỉ và tiết kiệm, mẫu xe có mức tiêu thụ nhiên liệu khá ít, chỉ khoảng 5.2 lít/100 km.

Giá xe Mitsubishi Attrage

Từ 380 – 490 triệu đồng.

Cuối cùng là Attage 2024 đến từ nhà Mitsubishi đang được bán mức giá dao động từ 380 đến 490 triệu đồng, tùy từng phiên bản. Đây là mẫu xe 'ngon - bổ - rẻ' đúng nghĩa vì giá thành khá 'mềm' so với phân khúc Sedan cỡ B, tiết kiệm nhiên liệu và có nhiều trang bị thực tế đến người dùng.

Mitsubishi Attrage mang phong cách thiết kế Dynamic Shield đặc trưng của Mitsubishi, tạo cảm giác mạnh mẽ và hiện đại. Đầu xe được trang bị lưới tản nhiệt mạ chrome sáng bóng, kết hợp đèn pha LED cho cảm giác cao cấp dù thuộc phân khúc giá rẻ. Mâm xe hợp kim 15 inch giúp tôn lên vẻ năng động cho tổng thể chiếc xe.

Bên trong khoang cabin, Attrage 2024 được thiết kế khá tối giản, chủ yếu tập trung vào không gian rộng rãi cho cả hàng ghế trước và sau. Màn hình cảm ứng 7 inch là điểm nhấn chính, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto.

Mitsubishi Attrage vận hành với động cơ xăng 1.2L, cho công suất 78 mã lực và mô-men xoắn 100 Nm, đi kèm hộp số CVT. Mức tiêu thụ nhiên liệu ấn tượng chỉ khoảng 5 lít/100 km, phù hợp chi vệc di chuyển trong đô thị. Ngoài ra, xe cũng được trang bị hệ thống điều hòa tự động, camera lùi và hệ thống khởi động bằng nút bấm, mang lại tiện ích vượt trội trong phân khúc.



