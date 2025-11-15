Phòng ngủ bừa bộn – thủ phạm âm thầm khiến vợ chồng lạnh nhạt
GĐXH - Nhiều người nghĩ rằng bừa bộn chỉ là thói quen sinh hoạt. Nhưng trong phong thủy hôn nhân, phòng ngủ là nơi tích tụ “tình khí” – năng lượng giúp hai người duy trì sự gắn bó.
Phòng ngủ bừa bộn: Lỗi phong thủy nhiều người phạm phải
Khi phòng ngủ lộn xộn, năng lượng tình cảm không được lưu thông, dễ gây cảm giác bí bách, khó chịu và giảm sự hài hòa trong giao tiếp.
Khoa học cũng đưa ra lời cảnh báo tương tự. Nghiên cứu của Đại học Princeton chỉ ra rằng một không gian bừa bộn khiến não bộ quá tải thông tin, giảm khả năng kiểm soát cảm xúc và tăng xu hướng phản ứng tiêu cực. Điều này lý giải vì sao nhiều cặp đôi chỉ cần bước vào phòng ngủ lộn xộn là… dễ nổi nóng hơn bình thường.
Nhà tâm lý học Brené Brown (Mỹ) cũng từng nói: “Bừa bộn là một dạng hỗn loạn gây mệt mỏi tâm lý. Nó khiến con người thu mình, ít chia sẻ và dễ tạo khoảng cách”.
Từ góc độ phong thủy, quần áo vứt trên ghế, đồ đạc chất đống dưới giường, góc phòng bụi bẩn… đều làm “tình khí bị tắc”, lâu ngày dẫn tới bất hòa. Thậm chí, đồ đạc cũ, vật kỷ niệm buồn hoặc những món đồ mang năng lượng tiêu cực sẽ vô tình kéo giảm tần số cảm xúc của cả hai.
Cải thiện phong thủy phòng ngủ
Một cặp vợ chồng làm việc tại Hà Nội từng “không còn muốn nói chuyện với nhau”. Khi dọn phòng ngủ – chỉ dọn thôi, không thay đổi gì – họ nói cảm giác thân mật quay trở lại như thuở mới cưới.
Nếu hôn nhân đang nguội lạnh, bạn hãy thử bắt đầu bằng việc dọn phòng ngủ trong 30 phút mỗi ngày. Vì khoa học lẫn phong thủy đều đồng ý rằng: Không gian sạch – cảm xúc sạch – hôn nhân sạch những phiền muộn.
