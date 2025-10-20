Nhà vệ sinh trên phòng ngủ có tốt không? Cách hóa giải
GĐXH - Cách thiết kế nhà vệ sinh hay phòng tắm đều quan trọng bởi nó ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và vận mệnh của chủ nhà. Vì vậy, vị trí các căn phòng trong nhà luôn được cân nhắc kỹ trước khi xây dựng và thiết kế.
Phòng ngủ nằm dưới nhà vệ sinh có tốt không?
Yếu tố phong thủy
Nhà vệ sinh và phòng ngủ đối lập nhau hoàn toàn nên không được xây nhà vệ sinh phía trên hoặc bên cạnh phòng ngủ. Theo phong thủy, thiết kế nhà vệ sinh phía trên phòng ngủ làm giảm năng lượng tích cực. Ảnh hưởng không tốt đến hạnh phúc vợ chồng.
Không những thế, phòng tắm được thiết kế trên phòng ngủ khiến cho luồng khí tiêu cực từ nhà vệ sinh lan tỏa ra khắp các phòng. Nó ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe gia đình và con đường sự nghiệp, khó tiến lên phía trước.
Yếu tố thẩm mỹ
Thiết kế phòng tắm, phòng ngủ không chỉ ảnh hưởng đến phong thủy mà còn ảnh hưởng đến tính thẩm mỹ của căn phòng. Nhà vệ sinh thường kết hợp với phòng tắm, nếu khâu chống thấm không cẩn thận thì trong quá trình sử dụng, nước sẽ thấm vào trần phòng ngủ.
Vì thế, khi lựa chọn vị trí thiết kế nhà vệ sinh thì thiết kế sao cho phù hợp để đảm bảo không gian sống tiện nghi và không phạm vào những điều cấm kỵ trong phong thủy nhà vệ sinh.
Nhà vệ sinh tầng 2 nằm trên phòng ngủ và cách hóa giải
Thông tin trên Báo Kinh tế & Đô thị, điều kiêng kỵ nhất cần tránh khi đặt nhà vệ sinh là đặt trên lối vào, trên phòng ngủ, trên khu vực bếp nấu, phòng ăn… Hơn nữa, nếu nhà vệ sinh có gì trục trặc cần sửa sẽ ảnh hưởng tới không gian phòng khách, phòng bếp hay phòng ngủ bên dưới, làm cho các không gian này bị ám uế khí.
Chính vì thế, nếu thiết kế phòng tắm trong nhà tầng, nhà ống… Nên thiết kế phòng tắm thành một đường thẳng nằm trên nhau để phù hợp với phong thuỷ nhà vệ sinh. Hơn nữa, khi thiết kế đường ống nước cũng thuận tiện nhất có thể.
Đề phòng những ảnh hưởng không tốt, khi thiết kế nhà vệ sinh, gia chủ nên tránh thiết kế nhà vệ sinh trên phòng ngủ. Tuy nhiên, nếu chẳng may mua phải căn nhà có thiết kế nhà vệ sinh trên phòng ngủ thì việc hóa giải nhà vệ sinh trên phòng ngủ là điều cần làm. Theo phong thủy, bạn có thể áp dụng một số phương pháp để hóa giải nhà vệ sinh trên phòng ngủ tiếp theo của mình như sau:
Chuyển đổi chức năng nhà vệ sinh thành kho chứa
Giải pháp tốt nhất là bạn nên thay đổi nhà vệ sinh sang chức năng khác. Vì nhà vệ sinh thường nhỏ và hẹp, tốt nhất nên tận dụng làm phòng chứa đồ.
Không nên chuyển chức năng thành phòng ngủ hoặc nhà bếp, vì nó phạm vào điều cấm kỵ khác trong phong thủy.
Hướng phong thủy của nhà vệ sinh
Nếu không gian trong căn hộ chung cư nhỏ và chật chội, không thể thay đổi nhà vệ sinh trên tầng 2 sang các chức năng khác, cách tốt nhất để hóa giải phòng ngủ dưới nhà vệ sinh là thay đổi cách bố trí nội thất nhà vệ sinh.
Bồn cầu là yếu tố ảnh hưởng nhiều nhất đến phong thủy, vì vậy nên đặt nó xa trung tâm của phòng ngủ. Hướng bồn cầu cần tương sinh với tuổi của gia chủ: Hướng không trùng với hướng cửa nhà. Không bao giờ quay bồn cầu về phía Nam. Nhà vệ sinh không đặt cùng trục xung với phòng ngủ. Đặt bồn cầu chéo góc với nhà vệ sinh.
Trang trí cây xanh trong nhà vệ sinh
Một trong những cách tốt nhất để hóa giải nhà vệ sinh trên phòng ngủ là đặt thêm cây xanh vào đó. Cây xanh không chỉ có tác dụng thanh lọc không khí mà nó còn ngăn cản uế khí từ nhà vệ sinh xuống phòng ngủ hay các phòng khác trong nhà.
Đồng thời, nên đặt hệ thống thoát khí ở khu vực này để khử mùi khó chịu và đảm bảo không khí lưu thông trong sạch.
Thiết kế hệ thống ống nước nhà vệ sinh phù hợp
Theo Vnexpress.net, do sử dụng thường xuyên, độ ẩm lớn nên nhà vệ sinh là khu vực chứa nhiều vi khuẩn nhất. Vì thế, để không gian này luôn được thông thoáng và khô ráo nên thiết kế nhà vệ sinh ở nơi nhận được nguồn sáng tự nhiên, đồng thời lắp đặt thêm quạt thông gió.
Mặt khác, phong thủy cho rằng bạn không nên cho đường ống nước toilet chạy thẳng xuống phòng ngủ. Nên đặt ống thoát nước thải càng xa phòng ngủ càng tốt và ống dẫn nước sử dụng phải có chất lượng tốt để tránh rò rỉ nước trong quá trình sử dụng.
Giữ nhà vệ sinh sạch sẽ và thoáng đãng
Ngoài ra, để hóa giải phòng ngủ nằm dưới nhà vệ sinh nên thường xuyên quét dọn, lau chùi. Sử dụng dầu thơm trong phòng tắm để không khí trong phòng luôn trong lành và thơm mát. Ngoài ra chú ý đổ đầy nước vào nắp bồn cầu khi không sử dụng, đóng cửa nhà vệ sinh khi không sử dụng, thiết kế sàn nhà vệ sinh dốc để hạn chế ẩm ướt là điều cần thiết.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
