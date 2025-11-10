Cách bố trí phòng ngủ hợp phong thuỷ, sang trọng, hiện đại
GĐXH - Biết cách bố trí phòng ngủ hợp phong thuỷ là yếu tố được nhiều gia chủ quan tâm. Không chỉ mang đến không gian nghỉ ngơi yên tĩnh, thoải mái mà còn tạo nên phong cách sống sang trọng, hiện đại hơn.
Phòng ngủ cần bố trí những đồ nội thất nào?
Trước khi nói đến yếu tố phong thuỷ thì gia chủ cần lựa chọn và liệt kê những vật dụng, đồ nội thất cần cho phòng ngủ. Nội thất cơ bản cần có trong một phòng ngủ sẽ bao gồm giường ngủ, tủ kê đầu giường, thiết bị điều hoà, tủ quần áo, chăn mền.
Với những gian phòng ngủ lớn hơn có thể thiết kế thêm khu vực đọc sách ngay trong phòng. Bố trí ghế sofa để thư giãn, bàn trang điểm và các tủ sách, đèn ngủ, tranh trang trí trong phòng. Những vật dụng này khi bố trí một cách phù hợp sẽ đảm bảo tạo sự ấm áp và đầy đủ tiện nghi cho gia chủ.
Để đáp ứng yếu tố phong thuỷ thì chỉ cần bố trí các đồ nội thất ở vị trí, khu vực sao cho phù hợp. Quan trọng nhất vẫn là hướng và vị trí đặt giường ngủ của gia chủ.
Vì sao nên bố trí phòng ngủ hợp phong thuỷ?
Phong thủy cho biết, việc bố trí phòng ngủ theo phong thuỷ mang đến nhiều lợi ích cho gia chủ. Không chỉ về mặt sức khỏe mà còn mang đến tài lộc, điều may mắn cho chủ nhân căn phòng.
Gian phòng ngủ được bố trí hợp phong thuỷ giúp chủ nhân được nghỉ ngơi tốt hơn, dễ dàng đi vào giấc ngủ. Giảm được những năng lượng xấu khiến cơ thể liên tục mệt mỏi sau khi thức dậy.
Ngoài ra, việc bố trí nội thất phòng ngủ phù hợp phong thuỷ có thể giúp tổng thể ngôi nhà luôn nhận được năng lượng tốt, giúp thu hút tài lộc hơn. Gia đình luôn nhận nhiều may mắn về mặt vật chất, thể chất và cả tinh thần.
Cách bố trí phòng ngủ hợp phong thuỷ
Theo quy định của Ngũ hành, thứ tự có: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa và Thổ. Tuy nhiên về cơ bản, gia chủ nên bố trí phòng ngủ hướng Đông và Nam để nhận nhiều ánh sáng tự nhiên và gia tăng thêm sinh khí.
Trong gia đình thì hẳn sẽ có rất nhiều thành viên, tuỳ vào mệnh, tuổi của thành viên cần có cách bố trí phòng ngủ khác nhau. Điều này tạo nên tổng thể ngôi nhà hài hoà hơn, tất cả thành viên đều nhận được năng lượng tốt nhất khi nghỉ ngơi trong phòng ngủ.
Đối với gia chủ mệnh Kim
Mệnh Kim theo quy luật Ngũ hành thì nên chọn phòng ngủ hướng Tây, Tây Bắc, Đông Bắc, Tây Nam, tránh đặt phòng ngủ ở hướng Nam.
Màu sắc nên chọn là các màu thuộc hành Kim, Thổ như trắng, xám, màu bạc, các màu vàng và nâu.
Bố trí phòng ngủ cho người mệnh Mộc
Theo phong thủy, khi bố trí phòng ngủ cho người mệnh Mộc nên ưu tiên hướng Bắc, hướng Đông và Đông Nam. Màu sắc thích hợp để trang trí phòng sẽ bao gồm xanh lá, xanh dương, đen.
Bố trí phòng ngủ cho người mệnh Thuỷ
Theo phong thủy, người mệnh Thuỷ nên bố trí phòng ngủ cần ưu tiên hướng thuộc hành Kim như Bắc, Tây, Tây Bắc. Ưu tiên chọn những màu sắc xanh dương, màu trắng, xám, đen và bạc.
Trong việc lựa chọn nội thất bố trí phòng ngủ người mệnh Thuỷ nên lưu ý về chất liệu. Các chất liệu từ vàng, bạc hoặc các vật dụng bằng đồng để thu hút năng lượng tích cực. Tránh những vật trang trí hoặc đồ nội thất từ đá, đất nung hoặc các đồ gốm, sứ gây ảnh hưởng xấu đến gia chủ.
Bố trí phòng ngủ cho người mệnh Hỏa
Người mệnh Hỏa sẽ hợp các hướng như hướng Nam, Đông, Đông Nam. Theo quy luật Ngũ hành thì người mệnh Hỏa cần tránh những màu đen, xanh dương.
Bố trí phòng ngủ cho người mệnh Thổ
Trong quy luật Ngũ hành, mệnh Thổ nên bố trí phòng ngủ các hướng Tây Nam, Đông Bắc, Nam, kỵ đặt ở hướng Đông, Đông Nam.
Người mệnh Thổ khi lựa chọn, bố trí phòng ngủ cũng phải cân nhắc về màu sắc, chất liệu. Mệnh Thổ sẽ phù hợp với các màu vàng, màu cam, hồng, đỏ, nâu hoặc màu tím. Ưu tiên các nội thất có chất liệu bằng gốm, sứ, sành, đất nung, đá nhân tạo…
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
Sở thích độc lạ ít người biết trong căn hộ 10 tỷ đồng của nhạc sỹ Nguyễn Văn ChungỞ - 3 giờ trước
GĐXH - Lần đầu, "Nhạc sĩ tỷ view" Nguyễn Văn Chung giới thiệu với phóng viên các sở thích cá nhân như mô hình robot, truyện tranh và trò chơi điện tử.
Sử dụng vách ngăn phòng khách sẽ đem lại tác dụng gì trong phong thủy?Ở - 4 giờ trước
GĐXH - Phòng khách là bộ mặt của cả căn nhà, nơi thu hút tài lộc, vận khí tốt và ảnh hưởng lớn đến tài vận của gia chủ nên tính phong thủy cần phải chú trọng.
Những lưu ý cần tránh đối với phong thủy bàn ghế phòng khách để không phạm đại kỵỞ - 6 giờ trước
GĐXH - Phong thủy bàn ghế phòng khách cần tuân thủ những điều gì để không gian này luôn thoáng mát và thu hút khí tốt? Thắc mắc đó sẽ được giải đáp trong bài viết sau.
Kiêng kỵ khi đặt tủ quần áo nên biếtỞ - 20 giờ trước
GĐXH - Trong phong thủy, đôi khi đặt tủ quần áo cũng cần lưu ý tránh phạm những kiêng kỵ. Nếu không may phạm phải có thể gây ảnh hưởng đến sức và công việc của thành viên trong nhà.
Chọn màu sơn bếp theo bản mệnh gia chủ để kích cầu cát khí và rước tài lộcỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Sơn bếp hợp phong thủy sẽ kích cầu cát khí và rước tài lộc. Dưới đây là một số nguyên tắc chọn màu sơn mà bạn nên biết.
Phong thủy nhà bếp theo mệnh đem lại cát lợiỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Theo phong thủy, căn bếp trong nhà nên đặt theo tương sinh trong ngũ hành. Thường xây nhà sẽ lấy tuổi của người trụ cột trong gia đình thì căn bếp cũng tương tự như vậy.
Hướng đặt bếp ga theo phong thủy tránh hao tài củaỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Theo phong thủy, phòng bếp là nơi giữ vai trò to lớn trong việc kích cầu vượng khí cho ngôi nhà. Chính vì lẽ đó mà khi thiết kế gia chủ thường trau chuốt tỉ mỉ khu vực này.
Bố trí cổng nhà phố thế nào để đón may mắn, tránh vận xui?Ở - 1 ngày trước
GĐXH - Việc bố trí cổng nhà phố hợp phong thủy giúp gia đạo đón tiếp luồng sinh khí, sự may mắn, thu hút vượng khí. Ngược lại, nếu bố trí cửa phạm vào những điều cấm kỵ có thể khiến tiền bạc thất thoát, gia đình tiêu tán.
Lập Đông 2025 và cách tăng vận khí thu hút tài lộc cho ngày cuối nămỞ - 1 ngày trước
GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, tiết Lập Đông 2025 sẽ kéo dài đến ngày 22/11. Trong khoảng thời gian này, mọi người nên biết những cách tăng vận khí dưới đây để thu hút tài lộc cho những ngày cuối năm rực rỡ.
Phong thủy nhà ở cho người mệnh ThổỞ - 2 ngày trước
GĐXH - Khi xây dựng nhà thì phong thủy nhà ở là rất quan trọng. Đây là vấn đề cần thiết giúp gia đạo ngày càng thịnh vượng.
Ngắm loạt biệt thự đẹp sang của nữ nghệ sĩ là 'đại gia đất mỏ', từng gây sốt khi kết hôn ở tuổi 45Không gian sống
GĐXH - Nữ nghệ sĩ này là một trong những ca sĩ giàu có của showbiz Việt, sở hữu bất động sản trải dài từ Bắc vào Nam.