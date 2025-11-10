Cách bố trí phòng ngủ hợp phong thuỷ, sang trọng, hiện đại

Phòng ngủ cần bố trí những đồ nội thất nào?

Trước khi nói đến yếu tố phong thuỷ thì gia chủ cần lựa chọn và liệt kê những vật dụng, đồ nội thất cần cho phòng ngủ. Nội thất cơ bản cần có trong một phòng ngủ sẽ bao gồm giường ngủ, tủ kê đầu giường, thiết bị điều hoà, tủ quần áo, chăn mền.

Với những gian phòng ngủ lớn hơn có thể thiết kế thêm khu vực đọc sách ngay trong phòng. Bố trí ghế sofa để thư giãn, bàn trang điểm và các tủ sách, đèn ngủ, tranh trang trí trong phòng. Những vật dụng này khi bố trí một cách phù hợp sẽ đảm bảo tạo sự ấm áp và đầy đủ tiện nghi cho gia chủ.

Biết cách bố trí phòng ngủ hợp phong thuỷ là yếu tố được nhiều gia chủ quan tâm.

Để đáp ứng yếu tố phong thuỷ thì chỉ cần bố trí các đồ nội thất ở vị trí, khu vực sao cho phù hợp. Quan trọng nhất vẫn là hướng và vị trí đặt giường ngủ của gia chủ.

Vì sao nên bố trí phòng ngủ hợp phong thuỷ?

Phong thủy cho biết, việc bố trí phòng ngủ theo phong thuỷ mang đến nhiều lợi ích cho gia chủ. Không chỉ về mặt sức khỏe mà còn mang đến tài lộc, điều may mắn cho chủ nhân căn phòng.

Gian phòng ngủ được bố trí hợp phong thuỷ giúp chủ nhân được nghỉ ngơi tốt hơn, dễ dàng đi vào giấc ngủ. Giảm được những năng lượng xấu khiến cơ thể liên tục mệt mỏi sau khi thức dậy.

Ngoài ra, việc bố trí nội thất phòng ngủ phù hợp phong thuỷ có thể giúp tổng thể ngôi nhà luôn nhận được năng lượng tốt, giúp thu hút tài lộc hơn. Gia đình luôn nhận nhiều may mắn về mặt vật chất, thể chất và cả tinh thần.

Cách bố trí phòng ngủ hợp phong thuỷ

Theo quy định của Ngũ hành, thứ tự có: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa và Thổ. Tuy nhiên về cơ bản, gia chủ nên bố trí phòng ngủ hướng Đông và Nam để nhận nhiều ánh sáng tự nhiên và gia tăng thêm sinh khí.

Trong gia đình thì hẳn sẽ có rất nhiều thành viên, tuỳ vào mệnh, tuổi của thành viên cần có cách bố trí phòng ngủ khác nhau. Điều này tạo nên tổng thể ngôi nhà hài hoà hơn, tất cả thành viên đều nhận được năng lượng tốt nhất khi nghỉ ngơi trong phòng ngủ.

Đối với gia chủ mệnh Kim

Mệnh Kim theo quy luật Ngũ hành thì nên chọn phòng ngủ hướng Tây, Tây Bắc, Đông Bắc, Tây Nam, tránh đặt phòng ngủ ở hướng Nam.

Màu sắc nên chọn là các màu thuộc hành Kim, Thổ như trắng, xám, màu bạc, các màu vàng và nâu.

Bố trí phòng ngủ cho người mệnh Mộc

Theo phong thủy, khi bố trí phòng ngủ cho người mệnh Mộc nên ưu tiên hướng Bắc, hướng Đông và Đông Nam. Màu sắc thích hợp để trang trí phòng sẽ bao gồm xanh lá, xanh dương, đen.

Bố trí phòng ngủ cho người mệnh Thuỷ

Theo phong thủy, người mệnh Thuỷ nên bố trí phòng ngủ cần ưu tiên hướng thuộc hành Kim như Bắc, Tây, Tây Bắc. Ưu tiên chọn những màu sắc xanh dương, màu trắng, xám, đen và bạc.

Đối với người mệnh Thủy, các chất liệu từ vàng, bạc hoặc các vật dụng bằng đồng giúp thu hút năng lượng tích cực.

Trong việc lựa chọn nội thất bố trí phòng ngủ người mệnh Thuỷ nên lưu ý về chất liệu. Các chất liệu từ vàng, bạc hoặc các vật dụng bằng đồng để thu hút năng lượng tích cực. Tránh những vật trang trí hoặc đồ nội thất từ đá, đất nung hoặc các đồ gốm, sứ gây ảnh hưởng xấu đến gia chủ.

Bố trí phòng ngủ cho người mệnh Hỏa

Người mệnh Hỏa sẽ hợp các hướng như hướng Nam, Đông, Đông Nam. Theo quy luật Ngũ hành thì người mệnh Hỏa cần tránh những màu đen, xanh dương.

Bố trí phòng ngủ cho người mệnh Thổ

Trong quy luật Ngũ hành, mệnh Thổ nên bố trí phòng ngủ các hướng Tây Nam, Đông Bắc, Nam, kỵ đặt ở hướng Đông, Đông Nam.

Người mệnh Thổ khi lựa chọn, bố trí phòng ngủ cũng phải cân nhắc về màu sắc, chất liệu. Mệnh Thổ sẽ phù hợp với các màu vàng, màu cam, hồng, đỏ, nâu hoặc màu tím. Ưu tiên các nội thất có chất liệu bằng gốm, sứ, sành, đất nung, đá nhân tạo…

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.