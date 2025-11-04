Tác hại của phòng ngủ không có cửa sổ, nhà không có cửa sổ ai cũng nên biết

Thế nào gọi là phòng ngủ không có cửa sổ?

Trong thiết kế nhà ở, không phải phòng ngủ nào cũng có cửa sổ và đặt ở vị trí thoáng mát. Do điều kiện vị trí lô đất không thuận lợi để có được các phòng theo yêu cầu và sở thích.

Không gian phòng ngủ không có cửa sổ là những không gian kín, 4 phương, 8 hướng bị che chắn bởi những bức tường làm bằng nhiều chất liệu khác nhau. Điều này làm cho không gian trở nên kín mít, không có sự lưu thông gió, ánh sáng tự nhiên yếu hoặc không có sinh cơ.

Tác hại của nhà không có cửa sổ, phòng không có cửa sổ đối với gia chủ

Từ góc độ phong thủy, không gian sống hay làm việc nếu thiếu cửa sổ sẽ là lỗi phong thủy ảnh hưởng đến sức khỏe, vận thế của gia chủ.

Bởi vì nguồn năng lượng tự nhiên sẽ làm khô ráo không gian, diệt trừ vi khuẩn và giúp con người hấp thụ vitamin D để da dẻ hồng hào, tinh thần sảng khoái. Khi không có nguồn năng lượng tự nhiên đó sẽ gây ra một số tác hại cụ thể như sau:

Dễ làm nơi sinh sôi nảy nở của các loài côn trùng hoặc vi khuẩn gây bệnh như rệp, muỗi, kiến ba khoang…

Phòng tối, chật hẹp khiến âm thịnh, dương suy mất cân bằng năng lượng ảnh hưởng không tốt tới sức khỏe con người. Trở thành mối họa tiềm tàng cho các bệnh hô hấp, tiêu chảy, mẩn ngứa…. và nhiều bệnh khác.

Căn nhà cũng như phòng ngủ ngột ngạt, bí bách khó chịu sẽ không tốt cho sức khỏe của những người sống trong ngôi nhà đó.

Một số giải pháp khắc phục những hạn chế vấn đề phong thủy phòng ngủ không có cửa sổ

Nếu các bạn mua căn hộ chung cư diện tích nhỏ không có cửa sổ hay sở hữu lô đất ở vị trí chật hẹp không thể thiết kế phòng ngủ có cửa sổ… mà không có cách nào có thể bổ sung thêm. Điều này bắt buộc chúng ta phải tìm các biện pháp khắc phục hiệu quả càng sớm càng tốt. Tránh những tác động không tốt ảnh hưởng tới sức khỏe, tinh thần của các thành viên trong gia đình.

Chọn màu sơn tường hoặc giấy dán tường có màu sắc trung tính, nhẹ nhàng, êm dịu phù hợp với không gian.

Bạn hãy tham khảo một vài giải pháp đơn giản cho phòng ngủ không có cửa sổ sau: Lắp thêm thiết bị chiếu sáng nhân tạo để tăng dương khí cho căn phòng. Lắp điều hòa, quạt thông gió để điều tiết không khí hoặc các thiết bị sưởi ấm để làm khô.

Treo các tác phẩm nghệ thuật về phong cảnh tươi xanh, đại dương rộng lớn, cây cối hoa lá… tạo cảm giác thư giãn, giảm bớt áp lực tâm lý khi nhìn ngắm các bức tranh đó.

Có thể sử dụng vách ngăn để ngăn không gian thay cho bức tường. Những lúc không cần tính riêng tư nên mở cửa phòng để không khí lưu thông trong phòng. Thường xuyên xông tinh dầu tự nhiên để xua tan uế khí và tốt cho hệ hô hấp.

Giải pháp về không gian cho phòng ngủ không có cửa sổ

Giải pháp cải thiện đơn giản, chi phí thấp chính là màu sơn bức tường bên trong không gian phòng ngủ. Cần lựa màu sơn, giấy dán tường phù hợp có thể đánh lừa thị giác, tạo cảm giác như không gian mở rộng hơn. Như vậy sẽ giúp tâm lý dễ chịu, thư thái cho người sử dụng căn phòng đó.

Chọn gam màu trung tính, êm dịu, gam màu nhạt hoặc gam màu sáng như: Màu ghi, xám nhạt, trắng, kem… để có trải nghiệm tốt nhất. Tránh dùng gam màu tối vì không gian sẽ bị thu hẹp, gam màu quá sặc sỡ sẽ gây rối mắt.

Chọn gạch ốp sàn cần chọn gạch kích thước lớn nhằm ăn gian diện tích. Nếu ốp tường nên chọn gạch có vân ngang tạo chiều rộng.

Nhiều người nghĩ giấy dán tường chỉ để trang trí nhưng không biết nó còn một ưu điểm chính là tạo hiệu ứng không gian sâu và rộng hơn.

Gia chủ thỏa sức chọn lựa các mẫu giấy cũng như màu yêu thích cho không gian của mình. Bởi vì, trên thị trường có bày bán rất nhiều loại với màu sắc và họa tiết khác nhau.

Vách ngăn để phân chia không gian và các công năng riêng biệt của từng khu vực tạo sự thông thoáng trong không gian. Tạo một khung cửa nhỏ nối với các khu vực khác giúp căn phòng hạn chế tối đa sự ngột ngạt.

Ngoài ra, bạn cũng có thể dùng một tấm gương lớn ốp tường hoặc tủ để nhìn không gian rộng rãi hơn. Điều này bạn cần tìm hiểu về phong thủy để đặt đúng vị trí và đúng hướng tránh những điều không tốt cho các thành viên trong gia đình.

