Đại kỵ khi đặt nhà vệ sinh ở trung cung ngôi nhà

Không nên đặt nhà vệ sinh ở trung cung

Trung cung là nơi tụ khí, quyết định sự ổn định và thịnh vượng của ngôi nhà. Nhà vệ sinh lại là khu vực uế khí, âm khí nặng, thường xuyên có mùi và độ ẩm cao. Khi đặt nhà vệ sinh tại trung tâm nhà, uế khí dễ lan tỏa khắp không gian sống gây ra:

Trung cung là nơi tụ khí, quyết định sự ổn định và thịnh vượng của ngôi nhà.

Gia đạo bất ổn, thường xuyên cãi vã. Người trong nhà dễ đau ốm triền miên, đặc biệt liên quan không tốt đến vấn đề ăn uống dẫn đến tiêu hóa. Công việc, tài lộc trì trệ, làm ăn khó khởi sắc. Tâm trạng nặng nề, dễ sinh phiền não, mệt mỏi.

Cách hóa giải

Dùng vật phẩm phong thủy trấn yểm và chuyển hóa khí xấu

Tiền hoa mai mạ vàng: Dán 3 đồng Hoa Mai trước cửa nhà vệ sinh để hoá giải thế sát, ngăn chặn tà khí xâm nhập trung tâm ngôi nhà.

Gương bát quái gỗ đào hổ phù: giúp phản chiếu, hóa giải năng lượng xấu và trấn giữ khu vực trung tâm.

Dán 3 đồng Hoa Mai trước cửa nhà vệ sinh để hoá giải thế sát, ngăn chặn tà khí xâm nhập trung tâm ngôi nhà.

Đặt bảo bình thủy tại khu vực gần trung cung: có tác dụng trung hòa khí âm – dương, kích hoạt tài lộc và bình an. Có thể sử dụng bột trừ tà – khai vận để thanh lọc định kỳ khu vực này.

Giữ vệ sinh sạch sẽ – khô thoáng tuyệt đối

Luôn đóng cửa nhà vệ sinh khi không sử dụng. Khử mùi thường xuyên bằng tinh dầu, xông trầm sạch. Lắp quạt thông gió mạnh hoặc máy hút mùi chuyên dụng.

Tạo lớp chắn khí và hút khí độc

Dùng vách ngăn nhẹ hoặc rèm màu trung tính để hạn chế tầm ảnh hưởng trực tiếp của uế khí. Bố trí thêm cây phong thủy như lưỡi hổ, trầu bà, kim ngân... giúp lọc khí và tăng cường sinh khí tại trung cung.

Việc nhà vệ sinh đặt sai vị trí, nhất là ngay giữa trung cung, sẽ âm thầm gây hại đến sức khỏe, vận khí và sự bình an của cả gia đình.

Điều chỉnh ánh sáng và màu sắc khu vực trung tâm

Tăng cường ánh sáng tự nhiên hoặc ánh sáng trắng tại trung cung để dương hóa khu vực bị uế khí. Dùng màu sắc tươi sáng như trắng, vàng nhạt, be để cân bằng lại năng lượng. Tránh dùng màu quá tối, lạnh hoặc đỏ sậm tại khu vực này vì dễ làm âm khí mạnh hơn.

Việc nhà vệ sinh đặt sai vị trí, nhất là ngay giữa trung cung, sẽ âm thầm gây hại đến sức khỏe, vận khí và sự bình an của cả gia đình. Nếu bạn đang gặp phải tình trạng này, thì bạn không nên chủ quan.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.