Cây cảnh hóa giải phong thủy xấu ở ban công, mang đến vượng khí

Cây tiên nhân cầu

Tiên nhân cầu là một loại cây dễ trồng và dễ sống. Thậm chí bạn không cần tưới nước mà cây vẫn sống và phát triển bình thường. Cây tiên nhân cầu có thân to và dài, xung quanh có gai. Khi đặt cây tiên nhân cầu ở ban công sẽ giúp hóa giải sát khí từ bên ngoài ảnh hưởng vào bên trong nhà.

Cây xương rồng

Cây xương rồng là loại cây có hình dáng khá đặc biệt, với phần thân cây phát triển theo hướng lên trần, giống như phần xương của con rồng. Cây xương rồng trồng ở ban công có ý nghĩa sức mạnh, hóa giải sát khí mạnh từ bên ngoài ảnh hưởng vào trong nhà.

Cây ngọc kỳ lân

Cây ngọc kỳ lân là loại cây khá đặc biệt, phát triển theo hướng ngang, khỏe mạnh, vững vàng. Trong phong thủy, cây ngọc kỳ lân có tác dụng trấn giữ ngôi nhà khỏi khí xấu từ bên ngoài.

Cây hoa hồng

Hoa hồng không chỉ là cây cảnh có hoa đẹp, hương thơm, trang trí cho ban công mà còn là cây giúp hóa giải phong thủy xấu ở ban công hiệu quả. Bạn nên lựa chọn hoa hồng có gai để trồng ở ban công giúp hóa giải hình sát ở bên ngoài. Đặc biệt hoa hồng rất phù hợp để trồng ở những nhà có nhiều phụ nữ.

Cây đỗ quyên

Cây đỗ quyên là loại cây khá dễ sống, có hoa, lá và có gai. Hoa đỗ quyên không chỉ có tác dụng hóa giải những hình khí xấu ở ban công mà còn có tác dụng mang đến vận may cho gia chủ.

Cây cọ cảnh

Cây cọ cảnh là cây có thân cột, sống đơn độc, lá to, tròn, màu xanh bóng ở mặt trên. Lá của cây cọ cảnh có dạng như cái quạt đang xòe ra. Cây cọ cảnh về mặt sinh học có tác dụng hít khí benzen, formaldehyde giúp cho ngôi nhà luôn thoáng đãng, sinh khi được lưu thông.

Cây lô hội

Cây lô hội hay còn được gọi là cây nha đa. Đây là loại cây thảo sống nhiều năm, có màu xanh lục, không có cuống, mọc sát nhau, dày, lá mầm với hình 3 cạnh, dép dày, có răng cưa thô.

Cây lô hội được xem là cây cảnh hóa giải phong thủy xấu ở ban công rất tốt, nó hút các khí xấu như aldehyde formic, cacbonic, cacbondioxit, giúp mang đến không gian trong lành, đảm bảo an toàn cho các thành viên luôn mạnh khỏe.

Ngoài trồng cây cảnh hóa giải phong thủy xấu ở ban công, bạn có thể trồng các loại cây này trong vườn cũng có tác dụng hóa giải phong thủy xấu hiệu quả.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.