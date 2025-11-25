Phụ nữ tiền mãn kinh nên mua loại vitamin nào, xu hướng “dinh dưỡng chuyển đổi” khi bước qua tuổi 50
GĐXH - Thị trường thực phẩm chức năng dành cho phụ nữ tiền mãn kinh đang tăng trưởng nhanh khi ngày càng nhiều chị em tìm đến vitamin và khoáng chất để kiểm soát bốc hỏa, loãng xương và rối loạn nội tiết. Bổ sung đúng loại vitamin không chỉ hỗ trợ sức khỏe mà còn là lựa chọn thông minh để đầu tư lâu dài.
Thị trường vitamin và chất bổ sung cho phụ nữ tiền mãn kinh
Giai đoạn tiền mãn kinh là thời điểm chuyển đổi đầy biến động với sự suy giảm nội tiết tố (như estrogen, progesterone), kéo theo rối loạn tâm trạng, bốc hỏa, khó ngủ… Theo chuyên gia của Chiaki, đây cũng là lúc cơ thể có nhu cầu cao hơn với các vi chất như vitamin D, các loại vitamin B, canxi và các chất chống oxy hóa. Chiaki
Tại Việt Nam, nhiều nhà thuốc và siêu thị dược phẩm đã nắm bắt xu hướng này nên bán khá nhiều các loại dược phẩm, thực phẩm đang được nhiều chị em ăn đón. Theo TS. Nguyễn Thị Lâm, chuyên gia hàng đầu về dinh dưỡng Việt Nam, phụ nữ tiền mãn kinh nên cân nhắc bổ sung canxi và vitamin D để ngăn loãng xương, đồng thời dùng omega-3 từ cá béo để hỗ trợ tim mạch. Các loại vitamin B12, axit béo omega-3 là nhóm dưỡng chất mà phụ nữ mãn kinh dễ bị thiếu hụt nhưng cần thiết để duy trì xương chắc khỏe và sức khỏe tổng thể.
Những vitamin "vàng" nên bổ sung trong giỏ hàng
Dưới đây là các loại vitamin, khoáng chất đang được phụ nữ tiền mãn kinh tìm mua nhiều tại các sàn thương mại điện tử và siêu thị dược phẩm:
- Vitamin D có vai trò hỗ trợ hấp thu canxi, bảo vệ xương, giảm nguy cơ loãng xương.
- Vitamin nhóm B (B6, B9, B12) với công dụng cân bằng nội tiết, hỗ trợ hệ thần kinh, giảm căng thẳng & trầm cảm. Đồng thời chị em cũng có thể bổ sung dễ dàng qua ngũ cốc nguyên hạt, thịt, cá hoặc viên tổng hợp.
- Canxi + Vitamin D + K2, canxi rất quan trọng để chống loãng xương, trong khi vitamin D hỗ trợ hấp thu canxi. Nghiên cứu mới tại Việt Nam cũng ghi nhận vai trò của vitamin K2 (dạng MK-7) trong việc cải thiện mật độ xương cho phụ nữ mãn kinh.
- Omega-3 có thể tìm thấy trong cá hồi, cá thu hoặc viên dầu cá. Lợi ích: hỗ trợ tim mạch, giảm viêm và cải thiện giấc ngủ.
- Chất chống oxy hóa: Vitamin C, E hoặc các hợp chất như lignans từ hạt lanh giúp bảo vệ tế bào, giảm lão hóa khi hormone suy giảm.
Lưu ý khi chọn và sử dụng vitamin
Nên tham khảo bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng trước khi bắt đầu bổ sung, đặc biệt nếu đang dùng thuốc hoặc có bệnh lý mạn tính. Không nên tự ý dùng liều cao vitamin D: có thể gây tích tụ canxi và làm hại thận. Ưu tiên nguồn tự nhiên nếu có thể: sữa, cá hồi, rau xanh là cách bổ sung vitamin D, canxi an toàn và hiệu quả. Kết hợp bổ sung chất bổ sung với chế độ ăn lành mạnh và vận động đều đặn để đạt hiệu quả lâu dài.
Thị trường vitamin và thực phẩm chức năng cho phụ nữ tiền mãn kinh đang ngày càng phát triển, phản ánh nhu cầu thực tế và ý thức chăm sóc sức khỏe lâu dài. Việc lựa chọn đúng loại vitamin – từ canxi, vitamin D, nhóm B đến omega-3 – không chỉ giúp giảm triệu chứng khó chịu mà còn là đầu tư cho xương khớp, sức khỏe tim mạch, tinh thần trong giai đoạn chuyển tiếp quan trọng này.
