Phương Ly 'gây thương nhớ' với concept Halloween nhẹ nhàng, cuốn hút
GĐXH - Nữ ca sĩ Phương Ly khiến mạng xã hội “tan chảy” với loạt ảnh mới mang chủ đề Halloween. Với phong cách nhẹ nhàng, nữ tính nhưng không kém phần gợi cảm, giọng ca “Thằng điên” khiến người hâm mộ không khỏi xuýt xoa vì nhan sắc và thần thái cuốn hút.
Trên trang cá nhân, Phương Ly đăng tải bộ ảnh mang tên "Halloween Ep.2" cùng dòng chú thích dễ thương: "Soft wifey vibe, waiting for him". Chỉ sau vài giờ, bài đăng đã nhận về hàng chục nghìn lượt yêu thích và hàng trăm bình luận từ người hâm mộ, khen ngợi vẻ đẹp dịu dàng nhưng vẫn toát lên nét quyến rũ rất riêng của cô.
Kể từ sau khi Em xinh "say hi" khép lại, Phương Ly liên tục trở thành tâm điểm chú ý khi thay đổi hình ảnh với làn da nâu khỏe khoắn, phong cách trang điểm cuốn hút cùng gu thời trang ngày càng gợi cảm và táo bạo. Khác hẳn với vẻ đẹp nhẹ nhàng, trong trẻo và đầy mộng mơ từ khi mới debut.
Trong bộ ảnh mới, Phương Ly lựa chọn trang phục đơn giản: Áo hai dây và quần short trắng họa tiết nhỏ, tôn lên vóc dáng thanh mảnh và làn da sáng. Mái tóc xoăn nhẹ buông tự nhiên, cùng ánh sáng ấm áp và tông màu cam – hồng gợi cảm giác dịu dàng của buổi chiều thu. Nhiều khán giả nhận xét, bộ ảnh toát lên tinh thần Halloween nhẹ nhàng, không hù dọa mà lại "rung động" đúng như cách nữ ca sĩ miêu tả.
Bên cạnh ngoại hình xinh đẹp, thần thái của Phương Ly cũng là điểm khiến người xem chú ý. Cô khéo léo kết hợp biểu cảm tinh nghịch, e ấp và ánh nhìn sâu, tạo nên loạt khung hình vừa gợi cảm vừa trong trẻo. Nhiều người hâm mộ bình luận rằng đây là "màn hóa thân dịu dàng nhưng đầy mê hoặc nhất mùa lễ hội năm nay".
Trước đó, giọng ca "Thằng điên" cũng từng chia sẻ loạt ảnh "Halloween Ep 1" với tạo hình tinh nghịch và quyến rũ với áo cúp ngực và chân váy đính hoa tông màu tím mộng mơ, nhận được nhiều phản hồi tích cực. Có thể thấy, Phương Ly không chỉ đầu tư vào âm nhạc mà còn rất chú trọng xây dựng hình ảnh cá nhân qua các concept độc đáo, phù hợp với phong cách trẻ trung của cô.
Phương Ly vốn được biết đến là một trong những nữ ca sĩ trẻ có phong cách riêng biệt trong showbiz Việt. Xuất thân trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, là em gái của ca sĩ Phương Linh. Cô sớm theo đuổi con đường âm nhạc chuyên nghiệp và nhanh chóng ghi dấu ấn với khán giả trẻ nhờ giọng hát trong sáng, cảm xúc cùng gu thời trang tinh tế.
Sau khi nổi lên với bản hit "Thằng điên" kết hợp cùng JustaTee, Phương Ly tiếp tục khẳng định cá tính âm nhạc qua loạt ca khúc như "Anh là ai", "Missing You", "Crush on You" hay "Mặt trời của em". Dù không xuất hiện quá thường xuyên, mỗi lần trở lại cô đều để lại dấu ấn nhờ sự chỉn chu trong hình ảnh và thông điệp nghệ thuật.
Bộ ảnh "Halloween Ep.2" lần này được xem như một món quà nhỏ mà Phương Ly gửi đến người hâm mộ trước thềm lễ hội hóa trang. Dù không đi theo hướng ma mị hay kịch tính, cô vẫn khiến cộng đồng mạng không khỏi suýt xoa bởi vẻ ngọt ngào, nữ tính nhưng vẫn đủ sức hút để "rung động người xem".
