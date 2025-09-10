Phương Nam - Đội trưởng Tạ của 'Mưa đỏ' nhập viện khiến khán giả lo lắng
GĐXH - Diễn viên Phương Nam - người đóng vai Đội trưởng Tạ của "Mưa đỏ" đã khiến fan lo lắng vì đăng ảnh nhập viện cùng nhắn gửi: "Quyết không bỏ cuộc, mọi người đợi Phương Nam nhé".
Phương Nam thời gian gần đây đã vô cùng bận rộn với lịch trình dày đặc sau thành công của phim "Mưa đỏ". Vai đội trưởng Tạ đã giúp diễn viên quê Thanh Hóa "bật" lên trong làng điện ảnh Việt. Hiện tại, doanh thu của phim đã đứng số 1 ở Việt Nam. Chính vì vậy sức nóng của nhân vật Tạ càng được khán giả quan tâm.
Ngày 9/9, Phương Nam còn quay trở thăm Trường THPT Hoằng Hóa 3, ngôi trường anh từng theo học tại Thanh Hóa. Buổi giao lưu đầy cảm xúc thu hút đông đảo thầy cô và học sinh tham dự.
Hình ảnh Đội trưởng Tạ (Phương Nam) của "Mưa đỏ" nhập viện vì cúm A. Ảnh: FBNV
Ngay sau cuộc giao lưu này, Phương Nam đã khiến khán giả lo lắng khi chia sẻ hình ảnh nhập viện cấp cứu. Anh còn nhắn gửi: "Quyết không bỏ cuộc, mọi người đợi Phương Nam nhé".
Ngay lập tức dòng chia sẻ của anh Tạ đội trưởng đã nhận được rất nhiều lời hỏi thăm của người hâm mộ. Cách đây ít tiếng, Phương Nam phải trấn an mọi người. Anh cho biết mình đang nhập viện vì cúm A. Sức khỏe đang yếu nên phải nhập viện để theo dõi.
Phương Nam quê Thanh Hóa, sinh năm 1993, tốt nghiệp trường Đại học Sân khấu Điện ảnh. Anh từng tham gia một số vai phụ trong các phim truyền hình như: Nhà mình lạ lắm; Tình trạng: Đã ly hôn; Đội điều tra số 7.
Về mảng phim điện ảnh, nam diễn viên từng đóng Binh Tư, nhân vật bặm trợn của phim "Cậu Vàng". Năm 2023, anh có vai chính Hoàng trong phim điện ảnh Tiểu đội hoa hồng. Tuy nhiên, đến vai Tạ trong "Mưa đỏ", Phương Nam đã thực sự thuyết phục được khán giả.
Nói về cơ duyên đến với vai diễn này, Phương Nam tâm sự: "Quá trình casting là một sự ngẫu nhiên. Trước đây, tôi từng tham gia một bộ phim của đạo diễn Đặng Thái Huyền rồi và chị có nói với tôi về một dự án "vu vơ" nào đó. Đến khi được gọi lên casting thì tôi mới biết đó là vai Tạ trong Mưa đỏ. Sau đó, các chị hẹn tôi vòng 2 thì tôi tăng lên 73kg, béo hơn xíu. Khi ấy, tôi có bị nhận xét là cảm giác chưa nhập vai lắm. Nhưng tôi rất cảm ơn đạo diễn Đặng Thái Huyền vì đã bảo vệ và tin tưởng tôi".
Nhân duyên kỳ diệu của Phương Nam với vai diễn Tạ chính là việc anh cảm giác mình rất giống ông nội. Theo nam diễn viên tuổi Dậu tâm sự, ông nội của anh là liệt sỹ hy sinh ở chiến trường Nam Bộ đến nay gia đình vẫn chưa tìm được hài cốt. Chính vì vậy, anh muốn được tham gia "Mưa đỏ" như một cách tri ân đến ông và những anh hùng liệt sỹ đã hy sinh thân mình cho Tổ quốc.
GĐXH - Trong tập 15 "Gió ngang khoảng trời xanh", nhờ bà Lý mà Mỹ Anh gặp mặt làm quen các phu nhân đại gia.
GĐXH - H'Hen Niê hạnh phúc khi có mẹ từ Đắk Lắk lên TP.HCM chăm nhưng cũng xót xa vì mẹ chưa quen nhịp sống: "Kêu bật bếp điện nhưng mẹ nói: 'Khó quá, quên hoài'. Ở nhà quen, lửa lớn thì cần củi".
GĐXH - Trong tập 14 "Gió ngang khoảng trời xanh", Mỹ Anh đã chính thức cho nữ trợ lý của chồng nghỉ việc, Đăng biết chuyện nên tỏ ra rất tức giận với vợ.
GĐXH - Trúc Mai đóng vai Trưởng ban phụ huynh Hồng trong "Gió ngang khoảng trời xanh" với vẻ ngoài sắc sảo. Nếu trên phim, cô vào những vai cá tính mạnh thì ngoài đời, Trúc Mai lại mang vẻ dịu dàng, có cuộc sống viên mãn bên chồng con.
GĐXH - NSND Lê Khanh mang một tấm lòng thành kính viết tri ân người thầy – NSND Phạm Thị Thành. Theo chị, nếu không có NSND Phạm Thị Thành thì các nghệ sĩ như: Lê Khanh, Lan Hương, Ngọc Huyền, Chí Trung, Minh Hằng... sẽ không có sự nghiệp như ngày hôm nay.
Trúc Mai chia sẻ cô bất ngờ khi khán giả phản ứng dữ dội về cảnh quay với Phương Oanh trong phim "Gió ngang khoảng trời xanh". "Nhiều khán giả nhảy vào trang cá nhân của tôi bình luận khiếm nhã, thậm chí nói muốn tát vào mặt tôi", Trúc Mai nói.
GĐXH - Nam diễn viên Phương Nam, người thủ vai "anh Tạ" trong phim "Mưa đỏ" trở về trường cũ THPT Hoằng Hóa 3 để tri ân thầy cô và giao lưu với học sinh.
GĐXH - Trong tập 14 "Gió ngang khoảng trời xanh", Mỹ Anh (Phương Oanh) đã có hành động mạnh mẽ với trợ lý của chồng.
GĐXH - Trong tập 24 "Có anh, nơi ấy bình yên", Hồng Phát mang tiền đến nhà ông Thứ hối lộ đã bị người dân chụp lại và gửi đến cho Bí thư Tuyết.
GĐXH - Hoà Minzy mới đây đã khiến cộng đồng mạng thích thú khi khoe bộ sưu tập giày cao gót "khủng" với chiều cao siêu thực.
GĐXH - Siêu mẫu Thúy Hạnh mới đây đã chia sẻ hình ảnh con gái cả đi du học Ý. Cô còn nhắn gửi con gái những dòng dễ thương và nhiều tình cảm xúc động.