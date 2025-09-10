Mới nhất
Phương Nam - Đội trưởng Tạ của 'Mưa đỏ' nhập viện khiến khán giả lo lắng

Thứ tư, 12:38 10/09/2025 | Giải trí
GĐXH - Diễn viên Phương Nam - người đóng vai Đội trưởng Tạ của "Mưa đỏ" đã khiến fan lo lắng vì đăng ảnh nhập viện cùng nhắn gửi: "Quyết không bỏ cuộc, mọi người đợi Phương Nam nhé".

Diễn viên Tạ trong phim "Mưa đỏ" về thăm trường cũDiễn viên Tạ trong phim 'Mưa đỏ' về thăm trường cũ

GĐXH - Nam diễn viên Phương Nam, người thủ vai "anh Tạ" trong phim "Mưa đỏ" trở về trường cũ THPT Hoằng Hóa 3 để tri ân thầy cô và giao lưu với học sinh.

Phương Nam thời gian gần đây đã vô cùng bận rộn với lịch trình dày đặc sau thành công của phim "Mưa đỏ". Vai đội trưởng Tạ đã giúp diễn viên quê Thanh Hóa "bật" lên trong làng điện ảnh Việt. Hiện tại, doanh thu của phim đã đứng số 1 ở Việt Nam. Chính vì vậy sức nóng của nhân vật Tạ càng được khán giả quan tâm.

Ngày 9/9, Phương Nam còn quay trở thăm Trường THPT Hoằng Hóa 3, ngôi trường anh từng theo học tại Thanh Hóa. Buổi giao lưu đầy cảm xúc thu hút đông đảo thầy cô và học sinh tham dự.

Hình ảnh Đội trưởng Tạ (Phương Nam) của "Mưa đỏ" nhập viện vì cúm A. Ảnh: FBNV

Ngay sau cuộc giao lưu này, Phương Nam đã khiến khán giả lo lắng khi chia sẻ hình ảnh nhập viện cấp cứu. Anh còn nhắn gửi: "Quyết không bỏ cuộc, mọi người đợi Phương Nam nhé".

Ngay lập tức dòng chia sẻ của anh Tạ đội trưởng đã nhận được rất nhiều lời hỏi thăm của người hâm mộ. Cách đây ít tiếng, Phương Nam phải trấn an mọi người. Anh cho biết mình đang nhập viện vì cúm A. Sức khỏe đang yếu nên phải nhập viện để theo dõi.

Phương Nam quê Thanh Hóa, sinh năm 1993, tốt nghiệp trường Đại học Sân khấu Điện ảnh. Anh từng tham gia một số vai phụ trong các phim truyền hình như: Nhà mình lạ lắm; Tình trạng: Đã ly hôn; Đội điều tra số 7.

Về mảng phim điện ảnh, nam diễn viên từng đóng Binh Tư, nhân vật bặm trợn của phim "Cậu Vàng". Năm 2023, anh có vai chính Hoàng trong phim điện ảnh Tiểu đội hoa hồng. Tuy nhiên, đến vai Tạ trong "Mưa đỏ", Phương Nam đã thực sự thuyết phục được khán giả.

Phương Nam - Tạ của 'Mưa đỏ' nhập viện khiến khán giả lo lắng - Ảnh 3.

Hình ảnh chân thực khi quay phim "Mưa đỏ" của diễn viên Phương Nam. Ảnh: FBNV

Nói về cơ duyên đến với vai diễn này, Phương Nam tâm sự: "Quá trình casting là một sự ngẫu nhiên. Trước đây, tôi từng tham gia một bộ phim của đạo diễn Đặng Thái Huyền rồi và chị có nói với tôi về một dự án "vu vơ" nào đó. Đến khi được gọi lên casting thì tôi mới biết đó là vai Tạ trong Mưa đỏ. Sau đó, các chị hẹn tôi vòng 2 thì tôi tăng lên 73kg, béo hơn xíu. Khi ấy, tôi có bị nhận xét là cảm giác chưa nhập vai lắm. Nhưng tôi rất cảm ơn đạo diễn Đặng Thái Huyền vì đã bảo vệ và tin tưởng tôi".

Nhân duyên kỳ diệu của Phương Nam với vai diễn Tạ chính là việc anh cảm giác mình rất giống ông nội. Theo nam diễn viên tuổi Dậu tâm sự, ông nội của anh là liệt sỹ hy sinh ở chiến trường Nam Bộ đến nay gia đình vẫn chưa tìm được hài cốt. Chính vì vậy, anh muốn được tham gia "Mưa đỏ" như một cách tri ân đến ông và những anh hùng liệt sỹ đã hy sinh thân mình cho Tổ quốc.

Vợ của Sen "Mưa đỏ" lộ diện: Nữ diễn viên trẻ "quen mặt" trên truyền hìnhVợ của Sen 'Mưa đỏ' lộ diện: Nữ diễn viên trẻ 'quen mặt' trên truyền hình

GĐXH - Vợ của diễn viên Hoàng Long (vai Sen trong "Mưa đỏ") là diễn viên Thanh Phụng. Cô công tác ở Nhà hát Tuổi trẻ và cũng khá quen mặt với khán giả phim truyền hình lẫn sân khấu kịch.

Đỗ Quyên
