Vợ của Sen 'Mưa đỏ' lộ diện: Nữ diễn viên trẻ 'quen mặt' trên truyền hình

Trong đời tư, Thanh Phụng là người vợ, người đồng nghiệp tâm lý của chồng. Vì cùng nghề và được chồng chia sẻ chân thành về công việc nên cô đồng cảm, thấu hiểu được mọi thứ. Tuy nhiên, trong dự án "Mưa đỏ" đã có lúc Thanh Phụng không vui. Chính Sen - diễn viên Hoàng Long đã tâm sự với báo chí: "Bà xã tôi lúc đầu không thoải mái, không vui cho lắm. Sau đó hai vợ chồng phải ngồi lại nói chuyện. Tôi phân tích cho vợ hiểu giá trị cốt lõi của bộ phim, sự tâm huyết của cả ê-kíp, và niềm tự hào khi được góp phần tái hiện lại lịch sử hào hùng của dân tộc - nơi có cả những mất mát, đau thương để đổi lấy hòa bình hôm nay". Sau đó, Thanh Phụng đã bị thuyết phục bởi những ý nghĩa của phim. Cô đồng hành cùng chồng vượt qua những khó khăn ở thời điểm đó.