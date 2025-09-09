Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Vợ của Sen 'Mưa đỏ' lộ diện: Nữ diễn viên trẻ 'quen mặt' trên truyền hình

Thứ ba, 10:32 09/09/2025 | Giải trí
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Vợ của diễn viên Hoàng Long (vai Sen trong "Mưa đỏ") là diễn viên Thanh Phụng. Cô công tác ở Nhà hát Tuổi trẻ và cũng khá quen mặt với khán giả phim truyền hình lẫn sân khấu kịch.

Từ diễn viên "ở ẩn" đến chỉ huy Thành "Mưa đỏ": Hành trình đầy cảm hứng của Hiếu Nguyễn Từ diễn viên 'ở ẩn' đến chỉ huy Thành 'Mưa đỏ': Hành trình đầy cảm hứng của Hiếu Nguyễn

GĐXH - Sau 4 năm "ở ẩn" khỏi làng giải trí để tìm lại cảm hứng, diễn viên Hiếu Nguyễn đã có sự trở lại đầy thuyết phục với vai chỉ huy Thành trong phim "Mưa đỏ".

Vợ đời thực của Sen (Hoàng Long) phim 'Mưa đỏ': Là diễn viên Nhà hát Tuổi trẻ, đồng cảm công việc của chồng - Ảnh 2.

Sen do Hoàng Long thể hiện đã gây một ấn tượng đậm sâu với chính đạo diễn Đặng Thái Huyền và khán giả. Đạo diễn Đặng Thái Huyền đã tâm sự: "Nhân vật Sen khiến tôi ám ảnh nhất. Đây là nhân vật cực kỳ khó diễn và tôi không thể mời một diễn viên tay ngang được. Và Sen cuối cùng được trao cho diễn viên Hoàng Long. Bạn ấy có kỹ thuật diễn rất tốt nếu không nói quá là khủng khiếp". Chính sự xuất sắc của Hoàng Long đã khiến Sen trở nên chân thực và khốc liệt hơn bao giờ hết. Vậy nên, trong buổi ra mắt phim "Mưa đỏ", khi đi cùng vợ, Hoàng Long đã rất được chú ý. Bên cạnh đó, vợ anh cũng được khán giả quan tâm.

Vợ đời thực của Sen (Hoàng Long) phim 'Mưa đỏ': Là diễn viên Nhà hát Tuổi trẻ, đồng cảm công việc của chồng - Ảnh 3.

Vợ Hoàng Long không ai khác chính là lứa diễn viên trẻ của Nhà hát Tuổi trẻ, diễn viên Thanh Phụng (ngoài cùng bìa phải). 

Vợ đời thực của Sen (Hoàng Long) phim 'Mưa đỏ': Là diễn viên Nhà hát Tuổi trẻ, đồng cảm công việc của chồng - Ảnh 4.

Là một diễn viên được đào tạo ở chính cái nôi chuẩn của ngành sân khấu - Đại học Sân khấu&Điện ảnh Hà Nội nên Thanh Phụng được nhận xét diễn xuất tốt và thoại tròn vành rõ chữ, thể hiện được cảm xúc của nhân vật.

Vợ đời thực của Sen (Hoàng Long) phim 'Mưa đỏ': Là diễn viên Nhà hát Tuổi trẻ, đồng cảm công việc của chồng - Ảnh 5.

Cách đây ít lâu, Thanh Phụng còn được vào phim "Đội điều tra số 7" mùa 2 của Điện ảnh Công an Nhân dân. Vai diễn Thiên Kim đã giúp cô đến gần với khán giả và nhận được sự yêu mến của mọi người.

Vợ đời thực của Sen (Hoàng Long) phim 'Mưa đỏ': Là diễn viên Nhà hát Tuổi trẻ, đồng cảm công việc của chồng - Ảnh 6.

Tuổi đời còn trẻ nên Thanh Phụng vẫn dành toàn sức lực cho sân khấu kịch ở Nhà hát Tuổi trẻ. Nữ diễn viên có cơ hội trau dồi và phát huy diễn xuất từ sự giúp đỡ, hướng dẫn của các nghệ sĩ đi trước.

Vợ đời thực của Sen (Hoàng Long) phim 'Mưa đỏ': Là diễn viên Nhà hát Tuổi trẻ, đồng cảm công việc của chồng - Ảnh 7.

Là một diễn viên trẻ năng nổ nên Thanh Phụng được nhiều cơ quan truyền thông quan tâm, phỏng vấn.

Vợ đời thực của Sen (Hoàng Long) phim 'Mưa đỏ': Là diễn viên Nhà hát Tuổi trẻ, đồng cảm công việc của chồng - Ảnh 8.

Trong đời tư, Thanh Phụng là người vợ, người đồng nghiệp tâm lý của chồng. Vì cùng nghề và được chồng chia sẻ chân thành về công việc nên cô đồng cảm, thấu hiểu được mọi thứ. Tuy nhiên, trong dự án "Mưa đỏ" đã có lúc Thanh Phụng không vui. Chính Sen - diễn viên Hoàng Long đã tâm sự với báo chí: "Bà xã tôi lúc đầu không thoải mái, không vui cho lắm. Sau đó hai vợ chồng phải ngồi lại nói chuyện. Tôi phân tích cho vợ hiểu giá trị cốt lõi của bộ phim, sự tâm huyết của cả ê-kíp, và niềm tự hào khi được góp phần tái hiện lại lịch sử hào hùng của dân tộc - nơi có cả những mất mát, đau thương để đổi lấy hòa bình hôm nay". Sau đó, Thanh Phụng đã bị thuyết phục bởi những ý nghĩa của phim. Cô đồng hành cùng chồng vượt qua những khó khăn ở thời điểm đó.

Vợ đời thực của Sen (Hoàng Long) phim 'Mưa đỏ': Là diễn viên Nhà hát Tuổi trẻ, đồng cảm công việc của chồng - Ảnh 9.

Hiện tại, cặp đôi đang cố gắng xây dựng một gia đình hạnh phúc. Họ có một con trai nhỏ và làm mọi việc vì nhau.

Về phía diễn viên Thanh Phụng , ngoài có một công việc yêu thích, một gia đình hạnh phúc, cô còn được nhận xét là nữ diễn viên sở hữu vẻ đẹp mong manh cùng gương mặt sáng màn hình.

Ảnh: FBNV

Đạo diễn "Mưa đỏ": Chính khán giả là người tiếp thêm cho phim một linh hồn sống độngĐạo diễn 'Mưa đỏ': Chính khán giả là người tiếp thêm cho phim một linh hồn sống động

GĐXH - 'Mưa đỏ" đã chính thức vượt qua thành tích "Mai" của Trấn Thành, trở thành phim Việt có doanh thu cao nhất với con số 551,768 tỉ. Đạo diễn "Mưa đỏ" có những lời "gan ruột" để tri ân tất cả.


Đỗ Quyên
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Con gái đi Ý du học, Thúy Hạnh nhắn gửi: 'Ráng học giỏi, sau này về mở công ty tuyển cả nhà vô làm'

Con gái đi Ý du học, Thúy Hạnh nhắn gửi: 'Ráng học giỏi, sau này về mở công ty tuyển cả nhà vô làm'

Giải trí - 40 phút trước

GĐXH - Siêu mẫu Thúy Hạnh mới đây đã chia sẻ hình ảnh con gái cả đi du học Ý. Cô còn nhắn gửi con gái những dòng dễ thương và nhiều tình cảm xúc động.

Hồng Phát hối lộ chủ tịch xã giữa lúc căng thẳng với người dân

Hồng Phát hối lộ chủ tịch xã giữa lúc căng thẳng với người dân

Xem - nghe - đọc - 1 giờ trước

GĐXH - Trong tập 23 "Có anh, nơi ấy bình yên", chủ trang trại lợn Hồng Phát tới tìm gặp Chủ tịch xã Thứ với mục đích biếu quà kèm phong bì tiền dày cộp.

Mỹ Anh, Kim Ngân và Trúc Lam đánh thuốc mê 'xử đẹp' Đồng Văn Tiền

Mỹ Anh, Kim Ngân và Trúc Lam đánh thuốc mê 'xử đẹp' Đồng Văn Tiền

Xem - nghe - đọc - 2 giờ trước

GĐXH - Bộ 3 chị em Mỹ Anh, Kim Ngân và Trúc Lam đã lên kế hoạch hoàn hảo để bóc trần bộ mặt của Đồng Văn Tiền...

Tác giả bài 'Khúc hát mừng sinh nhật' kiếm được bao nhiêu tiền bản quyền?

Tác giả bài 'Khúc hát mừng sinh nhật' kiếm được bao nhiêu tiền bản quyền?

Câu chuyện văn hóa - 5 giờ trước

Có tin đồn ca sĩ Phan Đinh Tùng nhận đến 8 tỷ đồng tiền bản quyền cho ca khúc "Khúc hát mừng sinh nhật". Anh bất ngờ nhưng phủ nhận, nói "thực tế không như tưởng tượng".

5 chi tiết 'Mưa đỏ' khác xa nguyên tác của nhà văn Chu Lai

5 chi tiết 'Mưa đỏ' khác xa nguyên tác của nhà văn Chu Lai

Giải trí - 18 giờ trước

GĐXH - Phim "Mưa đỏ" có nhiều thay đổi so với nguyên tác của nhà văn Chu Lai. Điều khiến fan phim tiếc nuối là cái chết của anh Tạ và cảnh kết phim.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung 'tổn thương' khi bị gọi chú

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung 'tổn thương' khi bị gọi chú

Xem - nghe - đọc - 18 giờ trước

GĐXH - Vừa trở lại "ghế nóng”, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung bày tỏ cảm giác bị "tổn thương” khi thí sinh gọi bằng "chú".

Phim của Thái Hòa, Thanh Sơn là 'bom tấn' hành động, có một chi tiết rất đặc biệt

Phim của Thái Hòa, Thanh Sơn là 'bom tấn' hành động, có một chi tiết rất đặc biệt

Xem - nghe - đọc - 22 giờ trước

GĐXH - Bên cạnh những pha hành động nghẹt thở của Thanh Sơn, Thái Hòa với bối cảnh trên không độc đáo, "Tử chiến trên không" còn là bộ phim hành động Việt Nam đầu tiên ra mắt trên màn ảnh định dạng IMAX®.

NSND Lê Khanh, NSND Lan Hương 'Em bé Hà Nội' khóc nghẹn trong tang lễ NSND Phạm Thị Thành

NSND Lê Khanh, NSND Lan Hương 'Em bé Hà Nội' khóc nghẹn trong tang lễ NSND Phạm Thị Thành

Giải trí - 22 giờ trước

GĐXH - NSND Lê Khanh, NSND Lan Hương đã khóc nghẹn khi nói về những kỉ niệm với NSND Phạm Thị Thành. Trong lễ tang của NSND Phạm Thị Thành hôm nay không chỉ có 2 nữ nghệ sĩ mà có rất nhiều lứa nghệ sĩ đã đến chia buồn cùng gia đình bà.

Vì sao màn trả đũa của Phương Oanh trong 'Gió ngang khoảng trời xanh' được khán giả khen ngợi?

Vì sao màn trả đũa của Phương Oanh trong 'Gió ngang khoảng trời xanh' được khán giả khen ngợi?

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - Dù là cảnh quay trả đũa trong "Gió ngang khoảng trời xanh" nhưng diễn viên Phương Oanh vẫn được khán giả ủng hộ, khen ngợi.

Vở kịch tương tác 'Công chúa tóc mây' gây chú ý

Vở kịch tương tác 'Công chúa tóc mây' gây chú ý

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Ngày 7/9, vở kịch tương tác "Công chúa tóc mây" dành cho thiếu nhi đã có buổi trình diễn ra mắt tại Hà Nội, mang đến một không gian nghệ thuật và câu chuyện đầy ý nghĩa.

Xem nhiều

VTV1 phát sóng lại chương trình Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9

VTV1 phát sóng lại chương trình Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9

Xem - nghe - đọc

GĐXH - Đài Truyền hình Việt Nam sẽ phát sóng lại chương trình Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành chào mừng 80 năm Quốc khánh 2/9 vào 14h00 ngày 7/9 trên kênh VTV1.

Thân thế đặc biệt của nam vệ sĩ luôn cận kề bảo vệ Mỹ Tâm

Thân thế đặc biệt của nam vệ sĩ luôn cận kề bảo vệ Mỹ Tâm

Giải trí
Hôm nay (7/9), 'Mưa đỏ' sẽ vượt 'Mai' của Trấn Thành về doanh thu phòng vé?

Hôm nay (7/9), 'Mưa đỏ' sẽ vượt 'Mai' của Trấn Thành về doanh thu phòng vé?

Xem - nghe - đọc
Từ diễn viên 'ở ẩn' đến chỉ huy Thành 'Mưa đỏ': Hành trình đầy cảm hứng của Hiếu Nguyễn

Từ diễn viên 'ở ẩn' đến chỉ huy Thành 'Mưa đỏ': Hành trình đầy cảm hứng của Hiếu Nguyễn

Giải trí
NSND Lê Khanh, NSND Lan Hương 'Em bé Hà Nội' khóc nghẹn trong tang lễ NSND Phạm Thị Thành

NSND Lê Khanh, NSND Lan Hương 'Em bé Hà Nội' khóc nghẹn trong tang lễ NSND Phạm Thị Thành

Giải trí

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top