Diễn viên Tạ trong phim 'Mưa đỏ' về thăm trường cũ

Sáng 9/9, diễn viên Phương Nam, người thủ vai Tiểu đội trưởng Tạ trong bộ phim "Mưa đỏ" trở về thăm Trường THPT Hoằng Hóa 3, ngôi trường anh từng theo học tại Thanh Hóa. Buổi giao lưu đầy cảm xúc thu hút đông đảo thầy cô và học sinh tham dự.

Rất đông học sinh vây quanh Phương Nam để chụp ảnh, xin chữ ký.

Trong phim "Mưa đỏ", vai diễn người lính nông dân quê Thanh Hóa do Phương Nam thủ vai tạo được tiếng vang lớn và nhận được sự yêu mến của khán giả. Việc anh sử dụng giọng địa phương trong phim mang lại sự gần gũi và đồng cảm sâu sắc.

Đại diện Hội cựu học sinh nhà trường cùng tham gia buổi giao lưu với diễn viên Phương Nam.

Về lại trường cũ, Phương Nam chia sẻ về những kỷ niệm tuổi thơ tại xã Hoằng Tiến cũng như những năm tháng học tập tại trường THPT Hoằng Hóa 3. Phương Nam bày tỏ niềm tự hào khi được tham gia một bộ phim ý nghĩa về đề tài chiến tranh, nhằm tri ân những anh hùng đã hy sinh tại chiến trường Quảng Trị năm 1972.

Phương Nam giao lưu với cô giáo chủ nhiệm Lê Thị Hồng Hoa.

Cô Lê Thị Hồng Hoa, giáo viên chủ nhiệm cũ của Phương Nam khá bất ngờ trước sự thay đổi của học trò. Khi đứng trên sân khấu giao lưu cùng Phương Nam, cô chủ nhiệm nói vui là học trò "già gần bằng mình".

"Sự hy sinh ngoại hình vì vai diễn chính là minh chứng cho sự nỗ lực hết mình vì nghệ thuật của Phương Nam. Không có thành công nào mà không phải đánh đổi bằng sự nỗ lực, hy sinh", cô Lê Thị Hồng Hoa nói.

Sự kiện ngoại khóa tạo không khí vui vẻ, được đông đảo học sinh tham gia nhiệt tình.

Ông Lê Sỹ Nam, Hiệu trưởng Trường THPT Hoằng Hóa 3 cho biết, đây là hoạt động ngoại khóa nhận được sự hưởng ứng rất nhiệt tình của học sinh nhà trường. "Hiệu ứng từ vai diễn tiểu đội trưởng Tạ của diễn viên Phương Nam trong phim "Mưa đỏ" đã truyền cảm hứng tích cực đến học sinh", ông Lê Sỹ Nam cho biết.

Ông Lê Sỹ Nam, Hiệu trưởng Trường THPT Hoằng Hóa 3 chụp ảnh lưu niệm với diễn viên Phương Nam, cựu học sinh nhà trường.

Sự kiện kết thúc với những khoảnh khắc ấm áp khi Phương Nam tặng hoa tri ân thầy cô và hát ca khúc "Còn gì đẹp hơn", bài hát trong phim "Mưa đỏ" để giao lưu cùng các bạn học sinh.

Nam diễn viên Phương Nam, người thủ vai "anh Tạ" trong phim "Mưa đỏ" giao lưu cùng thầy cô và học sinh Trường THPT Hoằng Hóa 3.