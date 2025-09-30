Phương Oanh đời thực có gu thời trang sang chảnh ra sao?

Phương Oanh mới đây lại gây chú ý khi vào vai Mỹ Anh phim 'Gió ngang khoảng trời xanh'. Trên phim, cô là quý cô thanh lịch, dịu dàng và khí chất thì ngoài đời, gu thời trang của nữ diễn viên cũng như vậy.