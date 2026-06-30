3 loại gia vị dùng nhiều hại gan nhanh hơn bia rượu: Cẩn trọng vì bếp nhà nào cũng có

Khi nhắc đến các yếu tố gây hại cho gan, nhiều người thường nghĩ ngay đến rượu bia. Thế nhưng, các chuyên gia dinh dưỡng cho rằng một số loại gia vị và nguyên liệu quen thuộc trong gian bếp nếu sử dụng quá mức cũng có thể làm gia tăng nguy cơ gan nhiễm mỡ, viêm gan chuyển hóa và nhiều vấn đề sức khỏe khác.

Dầu ăn: Dùng quá nhiều dễ làm tăng nguy cơ gan nhiễm mỡ

Dầu ăn là thành phần không thể thiếu trong chế biến thực phẩm. Tuy nhiên, việc tiêu thụ quá nhiều chất béo, đặc biệt từ các món chiên rán, có thể khiến gan phải làm việc nhiều hơn để chuyển hóa và xử lý lượng mỡ dư thừa.

Nhiều nghiên cứu cho thấy chế độ ăn giàu chất béo kéo dài có liên quan đến bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu (NAFLD) – một căn bệnh ngày càng phổ biến ở người trưởng thành và cả người trẻ tuổi.

Đáng lo ngại hơn, dầu ăn được sử dụng nhiều lần hoặc đun ở nhiệt độ quá cao có thể tạo ra các hợp chất oxy hóa và chất có hại cho sức khỏe. Những chất này không chỉ ảnh hưởng đến gan mà còn làm tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch và rối loạn chuyển hóa.

Các chuyên gia khuyến nghị nên hạn chế các món chiên ngập dầu, ưu tiên phương pháp hấp, luộc hoặc áp chảo ít dầu. Đồng thời, không nên tái sử dụng dầu ăn đã qua chiên rán nhiều lần.

Đường: “Kẻ giấu mặt” đứng sau nhiều trường hợp gan nhiễm mỡ

Không ít người nghĩ rằng chỉ người uống rượu bia mới có nguy cơ mắc bệnh gan. Trên thực tế, gan nhiễm mỡ không do rượu đang gia tăng nhanh chóng và một trong những nguyên nhân quan trọng là tiêu thụ quá nhiều đường.

Khi cơ thể nhận lượng đường vượt quá nhu cầu, phần dư thừa sẽ được chuyển hóa thành chất béo và tích tụ trong gan. Theo thời gian, tình trạng này có thể dẫn đến gan nhiễm mỡ, viêm gan chuyển hóa và làm tăng nguy cơ xơ gan.

Nguồn đường không chỉ đến từ đường cát dùng trong nấu ăn mà còn xuất hiện trong nước ngọt, trà sữa, bánh kẹo, đồ uống đóng chai và nhiều loại thực phẩm chế biến sẵn.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến cáo người trưởng thành nên hạn chế lượng đường tự do xuống dưới 10% tổng năng lượng mỗi ngày, và lý tưởng nhất là dưới 5% để có thêm lợi ích cho sức khỏe.

Việc giảm đồ ngọt không chỉ giúp bảo vệ gan mà còn hỗ trợ kiểm soát cân nặng, giảm nguy cơ tiểu đường và bệnh tim mạch.

Nước tương: Nên dùng vừa phải để kiểm soát lượng muối nạp vào cơ thể

Nước tương là loại gia vị phổ biến trong nhiều gia đình Việt Nam nhờ hương vị đậm đà và tiện lợi. Tuy nhiên, vấn đề đáng quan tâm nhất của nước tương không nằm ở bản thân sản phẩm mà ở hàm lượng natri (muối) khá cao.

Khi tiêu thụ quá nhiều thực phẩm chứa muối, cơ thể có thể đối mặt với nguy cơ tăng huyết áp, bệnh tim mạch và ảnh hưởng đến chức năng chuyển hóa nói chung.

Một số người lo ngại nước tương có thể gây tổn thương gan do chứa các chất sinh ra trong quá trình lên men. Tuy nhiên, với các sản phẩm đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm và được sản xuất đúng quy trình, nguy cơ này không phải là vấn đề đáng lo ngại đối với người sử dụng bình thường.

Điều cần chú ý là không nên lạm dụng nước tương cũng như các loại gia vị mặn khác trong bữa ăn hằng ngày. Việc ăn quá mặn kéo dài có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe tổng thể.

Luộc thịt đừng chỉ cho vào nồi nước rồi đun: Làm đúng 5 bước này, thịt trắng đẹp, mềm ngọt, ăn đến đâu thích đến đó GĐXH - Thịt luộc là món ăn quen thuộc xuất hiện trên mâm cơm của nhiều gia đình Việt. Từ bữa cơm thường ngày đến những dịp lễ Tết, đĩa thịt luộc thái mỏng ăn cùng rau sống, dưa chua hay chấm nước mắm tỏi ớt luôn mang đến hương vị giản dị nhưng khó thay thế.

Khi cơ thể mệt mỏi, nên ăn ngay loại cháo này để nhanh hồi sức GĐXH - Những ngày thời tiết thay đổi, làm việc quá sức hoặc vừa trải qua một đợt cảm lạnh nhẹ, nhiều người thường cảm thấy cơ thể uể oải, ăn không ngon miệng và thiếu năng lượng. Trong những lúc như vậy, một bát cháo nóng thường là lựa chọn được ưu tiên vì dễ tiêu hóa và giúp cơ thể hấp thu dinh dưỡng tốt hơn.



