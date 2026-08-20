Phương Oanh lại gây sốt với món ăn 'hot trend'

Mới đây trên Ngôi sao, diễn viên Phương Oanh cho biết cô tự làm trứng muối tại nhà với các nguyên liệu cơ bản, cho thành phẩm "bao thơm ngon, ngậy bùi" và có thể chủ động điều chỉnh độ mặn theo khẩu vị. Công thức này cho ra thành phẩm lòng đỏ trứng muối thơm, béo, thích hợp dùng để chế biến nhiều món ăn tại nhà như tôm chiên trứng muối, cơm rang, các loại xốt... hoặc làm các loại bánh như bánh nướng/dẻo trung thu, bánh bông lan.

Thời gian gần đây món ăn này gây sốt trong hội các chị em yêu bếp. Theo chia sẻ cách làm từ Phương Oanh thì cô cho nước, muối, quế, hoa hồi và đinh hương vào nồi, đun sôi rồi hạ nhỏ lửa, tiếp tục nấu khoảng 5 phút. Tắt bếp và để phần nước muối thảo mộc nguội hoàn toàn. Trứng vịt nhúng qua rượu trắng rồi để thật khô. Xếp trứng vào lọ thủy tinh, rót nước muối đã nguội vào sao cho ngập toàn bộ trứng. Đậy kín và ngâm trong khoảng 15-20 ngày.

Phương Oanh thường ngâm khoảng 16 ngày vì không thích trứng quá mặn. Nếu thích lòng đỏ đậm vị hơn, có thể kéo dài thời gian ngâm. Sau khi ngâm đủ thời gian, lấy trứng ra, đập bỏ phần vỏ và tách lấy lòng đỏ. Rửa nhẹ lòng đỏ với nước, sau đó nhúng qua rượu nấu ăn khoảng 1-2 phút rồi để ráo. Phết một lớp dầu mè mỏng lên lòng đỏ trước khi cho vào lò nướng ở 150 độ C trong 5-10 phút. Nếu dùng lòng đỏ để chế biến các món khác và còn tiếp tục làm chín, chỉ cần nướng bằng lò hoặc nồi chiên không dầu khoảng 5 phút, còn nếu muốn dùng ngay, có thể nướng khoảng 10 phút.

Phương Oanh sinh năm 1989, khởi nghiệp với vai trò người mẫu trước khi chuyển hướng sang diễn xuất. Cô được khán giả biết đến qua các phim Hoa bay, Lặng yên dưới vực sâu, Ngược chiều nước mắt, Quỳnh Búp Bê, Hương vị tình thân và Gió ngang khoảng trời xanh.

Diễn viên đăng ký kết hôn với Shark Bình tại quê nhà ở phường Liêm Chính, Phủ Lý, Hà Nam (nay là tỉnh Ninh Bình) vào tháng 6/2023. Tới tháng 7/2023, họ tổ chức lễ ăn hỏi. Cuối năm đó, Phương Oanh mang song thai. Do đó, họ hoãn lại kế hoạch tổ chức đám cưới. Diễn viên sinh con Jimmy - Jenny hồi tháng 5/2024.

Sau 3 năm làm mẹ, Phương Oanh dành phần lớn thời gian cho căn bếp và các con. Nếu trước đây cô gắn liền với những dự án phim và lịch trình dày đặc, thì hiện tại, phần lớn thời gian của nữ diễn viên xoay quanh hai con nhỏ và những sinh hoạt thường nhật của gia đình. Phụ nữ Mới đưa tin.

Là người yêu thích nấu nướng từ trước khi lập gia đình, nữ diễn viên hiện dành khá nhiều thời gian trong căn bếp. Trên trang cá nhân, cô thường chia sẻ những bữa cơm tự tay chuẩn bị, đồng thời xây dựng thực đơn riêng cho hai con theo từng giai đoạn ăn dặm, ăn thô và tập ăn cùng gia đình.

Không chỉ chăm chút cho từng món ăn, Phương Oanh còn xem việc vào bếp là cơ hội để các con trải nghiệm và học hỏi. Ở tuổi lên hai, Jimmy và Jenny thường theo mẹ xuống bếp, khi thì quấn quýt bên mẹ lúc chuẩn bị nguyên liệu, khi lại hào hứng trở thành những "phụ bếp nhí" dưới sự hướng dẫn của mẹ.

Có các con bên cạnh, Phương Oanh sẽ khó tập trung cho món ăn hơn. Nhưng cô chấp nhận vì đây là cách giúp gắn kết gia đình.

Sau một hồi vừa trông con vừa làm món, nữ diễn viên tiếp tục chia sẻ thành phẩm là món bún tôm do chính tay cô chế biến. Theo Phương Oanh, đây là món ăn thanh mát, phù hợp với thời tiết mùa hè và cũng là món mà hai con đặc biệt yêu thích. Tô bún gây chú ý với nước dùng trong, tôm tươi, chả tôm viên cùng nhiều loại rau ăn kèm. Cách trình bày gọn gàng, chỉn chu khiến nhiều người nhận xét không khác một món ăn được phục vụ tại nhà hàng.

Không chỉ chú trọng giá trị dinh dưỡng hay hương vị, Phương Oanh còn dành nhiều tâm huyết để mỗi bữa ăn trở thành một trải nghiệm thú vị với hai con.

Nữ diễn viên từng tự tay làm những phần cơm cuộn rong biển tạo hình nhân vật Minion với màu sắc được tạo nên từ các nguyên liệu tự nhiên.

Những cuộn cơm nhỏ xinh với đôi mắt kính và nụ cười đặc trưng của nhân vật hoạt hình nổi tiếng nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhiều phụ huynh bởi sự chỉn chu và sáng tạo.

Phương Oanh tự tay làm hết các công đoạn cho món cơm cuộn Minion. Việc tạo hình món ăn cũng là phương pháp được nhiều chuyên gia dinh dưỡng và giáo dục sớm khuyến khích trong giai đoạn trẻ tập ăn. Những bữa ăn có màu sắc bắt mắt, hình dáng ngộ nghĩnh có thể kích thích sự tò mò, giúp trẻ hứng thú hơn với việc khám phá thực phẩm mới và hình thành thói quen ăn uống tích cực. Có lẽ cũng vì vậy mà Phương Oanh thường dành thêm thời gian để biến những món ăn quen thuộc thành các hình thù đáng yêu, phù hợp với sở thích của con.

Không chỉ đồng hành cùng các con trong bữa ăn, nữ diễn viên còn tạo cơ hội để hai bé tham gia vào quá trình chuẩn bị món ăn. Dịp Tết Hàn thực, cô từng chia sẻ những khoảnh khắc cùng Jimmy và Jenny làm bánh trôi, bánh chay ngũ sắc. Thay vì tự tay hoàn thành mọi công đoạn, Phương Oanh để các con thử sức với những việc đơn giản như vo bột, nặn bánh dưới sự hướng dẫn của mẹ. Đăng kèm hình ảnh, nữ diễn viên hài hước viết: "Mẹ dạy mình làm bánh. Người rất chăm chú. Người thì không..."

Trong những bức ảnh được chia sẻ, Phương Oanh vừa tỉ mỉ nặn từng viên bánh vừa hướng dẫn hai con tham gia vào các công đoạn đơn giản. Nếu bé Jenny chăm chú quan sát và làm theo mẹ, thì Jimmy lại khá hiếu động, liên tục có những biểu cảm tinh nghịch, tạo nên không khí rộn ràng trong căn bếp.

Thành phẩm của ba mẹ con cũng nhanh chóng thu hút sự chú ý.

Những đĩa bánh trôi, bánh chay được tạo hình tròn đều với nhiều gam màu tự nhiên như xanh, vàng, tím, hồng.

Nữ diễn viên còn khéo léo bày biện bánh cùng nước đường, dừa nạo, mè rang và hoa nhài, cho thấy sự chăm chút trong từng chi tiết.

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