Phương Oanh lại gây sốt với món ăn 'hot trend'
GĐXH - Diễn viên Phương Oanh chia sẻ cách làm trứng muối tại nhà, sử dụng muối hạt kết hợp quế, hoa hồi và đinh hương, ra thành phẩm sau khoảng hai tuần.
Phương Oanh sinh năm 1989, khởi nghiệp với vai trò người mẫu trước khi chuyển hướng sang diễn xuất. Cô được khán giả biết đến qua các phim Hoa bay, Lặng yên dưới vực sâu, Ngược chiều nước mắt, Quỳnh Búp Bê, Hương vị tình thân và Gió ngang khoảng trời xanh.
Diễn viên đăng ký kết hôn với Shark Bình tại quê nhà ở phường Liêm Chính, Phủ Lý, Hà Nam (nay là tỉnh Ninh Bình) vào tháng 6/2023. Tới tháng 7/2023, họ tổ chức lễ ăn hỏi. Cuối năm đó, Phương Oanh mang song thai. Do đó, họ hoãn lại kế hoạch tổ chức đám cưới. Diễn viên sinh con Jimmy - Jenny hồi tháng 5/2024.
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